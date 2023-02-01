بعد الفيديو الفاضح.. هبة عبوك تستعرض بمؤخرتها وتظهر مناطق حساسة في صدرها (شاهد)

- Advertisement -

وطن – من جديد عادت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، وزوجة لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، لإثارة الجدل بعد نشرها فيديو لها أثناء ممارسة التمرينات الرياضة.

ونشرت هبة عبوك مقطع فيديو لها عبر خاصية “استوري” في حسابها على “انستغرام” خلال ممارستها الرياضة في الجيم.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد ظهرت هبة عبوك مرتدية زيا رياضيا مثيرا باللون الأسود، حيث ظهرت ببنطال شفاف من الناحية الإمامية، وسترة رياضية على الجزء العلوي من جسدها تاركة بطنها عاريا.

وظهر الفيديو قيام هبة عبوك بتصوير نفسها أثناء تمريناتها بشكل دائري، حيث ركزت على إظهار شكل مؤخرتها وأردافها أثناء ممارسة التمارين.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد أظهر الفيديو أن هبة عبوك لم ترتد حمالة صدر أثناء ممارسة التمارين، واكتفت بارتداء السترة الرياضية التي أظهرت اجزاء حساسة من صدرها.

وعادة ما تظهر هبة عبوك وهي تمارس أنشطتها الرياضية في الجيم الخاص بها في منزلها، كان أخرها ظهورها برفقة زوجها اشرف حكيمي وهما يمارسان الملاكمة.

هبة عبوك تنشر فيديو فاضح أثناء جلسة تدليك لمؤخرتها

- Advertisement -

وقبل أيام نشرت هبة عبوك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على “انستغرام“،مقطع فيديو لها وصف بالفاضح، أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر عبر الليزر.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت هبة عبوك شبه عارية من الجزء الأسفل من جسدها، مستلقية على أريكة في حين تقوم إحدى العاملات بعملها.

وجاء نشر هبة عبوك لهذا الفيديو الفاضح بعد أيام من احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بزوجها أشرف حكيمي بعد أدائه للعمرة.

هبة عبوك ترد على شائعات تدهور علاقتها مع أشرف حكيمي

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الإشاعات، حول تدهور العلاقة بين “حكيمي” وزوجته التي تكبره بثماني أعوام هبة عبوك.

ونفت هبة عبوك صحة هذه الإشاعات في تصريحات لوكالة “أوروبا برس”، مؤكدة أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.