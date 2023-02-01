الأربعاء, فبراير 1, 2023
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بعد الفيديو الفاضح.. هبة عبوك تستعرض بمؤخرتها وتظهر مناطق حساسة في صدرها (شاهد)

هبة عبوك نشرت قبل أيام فيديو أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر عبر الليزر.

كتب سالم حنفي
هبة عبوك تمارس الرياضة watanserb.com
هبة عبوك وزوجها أشرف حكيمي
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وطن – من جديد عادت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، وزوجة لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، لإثارة الجدل بعد نشرها فيديو لها أثناء ممارسة التمرينات الرياضة.

ونشرت هبة عبوك مقطع فيديو لها عبر خاصية “استوري” في حسابها على “انستغرام” خلال ممارستها الرياضة في الجيم.

وبحسب الفيديو المنشور، فقد ظهرت هبة عبوك مرتدية زيا رياضيا مثيرا باللون الأسود، حيث ظهرت ببنطال شفاف من الناحية الإمامية، وسترة رياضية على الجزء العلوي من جسدها تاركة بطنها عاريا.

هبة عبوك أثناء ممارسة الرياضة في “الجيم”

وظهر الفيديو قيام هبة عبوك بتصوير نفسها أثناء تمريناتها بشكل دائري، حيث ركزت على إظهار شكل مؤخرتها وأردافها أثناء ممارسة التمارين.

هبة عبوك تستعرض مؤخرتها خلال التمارين الرياضية

ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد أظهر الفيديو أن هبة عبوك لم ترتد حمالة صدر أثناء ممارسة التمارين، واكتفت بارتداء السترة الرياضية التي أظهرت اجزاء حساسة من صدرها.

هبة عبوك لم ترتد حمالة صدر أثناء ممارسة التمارين

وعادة ما تظهر هبة عبوك وهي تمارس أنشطتها الرياضية في الجيم الخاص بها في منزلها، كان أخرها ظهورها برفقة زوجها اشرف حكيمي وهما يمارسان الملاكمة.

هبة عبوك تنشر فيديو فاضح أثناء جلسة تدليك لمؤخرتها

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وقبل أيام نشرت هبة عبوك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على “انستغرام“،مقطع فيديو لها وصف بالفاضح، أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر عبر الليزر.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت هبة عبوك شبه عارية من الجزء الأسفل من جسدها، مستلقية على أريكة في حين تقوم إحدى العاملات بعملها.

وجاء نشر هبة عبوك لهذا الفيديو الفاضح بعد أيام من احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بزوجها أشرف حكيمي بعد أدائه للعمرة.

هبة عبوك ترد على شائعات تدهور علاقتها مع أشرف حكيمي

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الإشاعات، حول تدهور العلاقة بين “حكيمي” وزوجته التي تكبره بثماني أعوام هبة عبوك.

ونفت هبة عبوك صحة هذه الإشاعات في تصريحات لوكالة “أوروبا برس”، مؤكدة أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

المصدرانستغرام + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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