الأربعاء, فبراير 1, 2023
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الحصول على بطن مشدودة ومُسطّحة هدف منشود.. فيميا يلي أسهل طريقة لذلك

"ليس هناك حل معجزة لتكون البطن مسطحة..."

كتب معالي بن عمر
أسرار الحصول على بطن مشدودة watanserb.com
أسرار الحصول على بطن مشدودة
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وطن-لا شكّ في أن الدهون الحشوية هي نوع من الدهون التي يصعب التخلص منها. ولكن لتكون بطنك مسطّحة ومشدودة، هناك طريقة من شأنها أن تساعدك على تحقيق النتائج المرجوة.

بحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن الحصول على معدة مسطحة ليس بالمهمة السهلة. وفي الواقع، للتخلص من الدهون الحشوية بطريقة فعّالة، فيجب بذل جهود كثيفة. كما أنه ليس هناك حلّ معجزة وإنما حلّ واحد فقط ينبغي العمل به لتغيير الوضع.

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معدة مسطحة: السرّ لفقدان الدهون الحشوية بشكل جيد

ووفقًا لترجمة “وطن“، فإنه في إطار البحث الدؤوب عن كيفية جعل البطن مسطحة، قدّمت العديد من الدراسات الحلول، وفي الواقع، تطرّقت بعضها إلى أهمية تناول الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون و ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخلص من دهون البطن.

وعلى الرغم من ذلك، قد تستغرق النتائج بعض الوقت لتظهر. لذلك، شاركت أخصائية التغذية لورين وينداس بعض النصائح للتخلص من البطن.

الحصول على بطن مسطحة
الحصول على بطن مسطحة

ووفقًا لها، لا وجود للطعام المعجزة. وقالت في هذا الشأن: “بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مفيدة لصحتك العامة، لكن، في الوفت ذاته، ليس هناك  غذاء يجعل بطنك مسطحة. ومع ذلك، من أجل الحصول على معدة مسطحة وتكوين جسم ممشوق ورشيق كما تريد، يجب أن تركّز على تناول طعام منخفض السعرات الحرارية واتباع نظام غذائي متوازن، فضلا عن ممارسة تمارين بناء العضلات والجري وممارسة الرياضة بانتظام”.

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معدة مسطحة: التمارين التي تعمل حقًا

ليصبح لديك قوام رشيق وبطن مشدود، كل ما عليك القيام به هو ممارسة بعض التمارين المحددة للغاية؛ فهناك العديد من التمارين التي ستساعدك على تحقيق هدفك تمارين تقوية الساقين والعضلات.فضلاً عن أن تمارين الكارديو مثل الجري أو صعود السلالم يمكن أن تكون بنفس الفاعلية.

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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