الحصول على بطن مشدودة ومُسطّحة هدف منشود.. فيميا يلي أسهل طريقة لذلك

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وطن-لا شكّ في أن الدهون الحشوية هي نوع من الدهون التي يصعب التخلص منها. ولكن لتكون بطنك مسطّحة ومشدودة، هناك طريقة من شأنها أن تساعدك على تحقيق النتائج المرجوة.

بحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن الحصول على معدة مسطحة ليس بالمهمة السهلة. وفي الواقع، للتخلص من الدهون الحشوية بطريقة فعّالة، فيجب بذل جهود كثيفة. كما أنه ليس هناك حلّ معجزة وإنما حلّ واحد فقط ينبغي العمل به لتغيير الوضع.

معدة مسطحة: السرّ لفقدان الدهون الحشوية بشكل جيد

ووفقًا لترجمة “وطن“، فإنه في إطار البحث الدؤوب عن كيفية جعل البطن مسطحة، قدّمت العديد من الدراسات الحلول، وفي الواقع، تطرّقت بعضها إلى أهمية تناول الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون و ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخلص من دهون البطن.

وعلى الرغم من ذلك، قد تستغرق النتائج بعض الوقت لتظهر. لذلك، شاركت أخصائية التغذية لورين وينداس بعض النصائح للتخلص من البطن.

ووفقًا لها، لا وجود للطعام المعجزة. وقالت في هذا الشأن: “بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية كثيرة مفيدة لصحتك العامة، لكن، في الوفت ذاته، ليس هناك غذاء يجعل بطنك مسطحة. ومع ذلك، من أجل الحصول على معدة مسطحة وتكوين جسم ممشوق ورشيق كما تريد، يجب أن تركّز على تناول طعام منخفض السعرات الحرارية واتباع نظام غذائي متوازن، فضلا عن ممارسة تمارين بناء العضلات والجري وممارسة الرياضة بانتظام”.

معدة مسطحة: التمارين التي تعمل حقًا

ليصبح لديك قوام رشيق وبطن مشدود، كل ما عليك القيام به هو ممارسة بعض التمارين المحددة للغاية؛ فهناك العديد من التمارين التي ستساعدك على تحقيق هدفك تمارين تقوية الساقين والعضلات.فضلاً عن أن تمارين الكارديو مثل الجري أو صعود السلالم يمكن أن تكون بنفس الفاعلية.