هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

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وطن-من الأفضل أن تكون سعيدًا ومحاطًا بالأحبّة والمقربين لتعيش طويلاً وبصحة جيّدة. وهذا ما توصّلت إليه دراسة علمية أمريكية استمرت 85 عامًا.

وبحسب تقرير لموقع “فرانس أنفو” الفرنسية، بدأت الدراسة، التي كان جون فيتزجيرالد كينيدي نفسه جزءًا منها، في عام 1938، وانتهت بعد 85 عامًا بهذا الاستنتاج: لكي تعيش لفترة أطول، يجب أن تكون سعيدًا ومحاطًا جيدًا.

هذه نتيجة دراسة علمية، قام بها مجموعة من طلاب جامعة هارفارد، منذ عام 1938 لكشف أسرار السعادة والصحة. وفق ما ترجمته “وطن“، فإن السر الأول؛ هي العلاقة الزودية السعيدة، لأنه تبيّن أن العلاقة المستقرة عند 50 عامًا تضاعف ثلاث مرات فرص السعادة والصحة في سن 80 عامًا.

الشعور بالوحدة أمر غير صحي

وبحسب داميان ماسكريت، فإن السر الثاني يكمن في الأصدقاء والجيران والزملاء، فأولئك الذين لديهم علاقات حميمة مع الآخرين هم أكثر عرضة 11 مرة للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة وسعادة في الثمانين من العمر. وعلى العكس من ذلك، فإن الوحدة ضارة بصحتك.

ويخلص داميان ماسكرت إلى أن “أولئك الذين لديهم عادات نمط حياة سيئة في سن الخمسين ويدخنون بكثرة، ويتعاطون الكحول ولا يمارسون الرياضة، معرضون بنسبة 50٪ لخطر الإصابة بسوء الحالة الصحية عند 75 عامًا إذا شعروا بالعزلة”.