الإثنين, يناير 30, 2023
الرئيسيةحياتناهارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!
حياتنا

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

"العلاقة الزوجية السعيدة تطيل العمر..."

كتب معالي بن عمر
العلاقة الزوجية السعيدة تطيل العمر watanserb.com
العلاقة الزوجية السعيدة تطيل العمر
- Advertisement -

وطن-من الأفضل أن تكون سعيدًا ومحاطًا بالأحبّة والمقربين لتعيش طويلاً وبصحة جيّدة. وهذا ما توصّلت إليه  دراسة علمية أمريكية استمرت 85 عامًا.

وبحسب تقرير لموقع “فرانس أنفو” الفرنسية، بدأت الدراسة، التي كان جون فيتزجيرالد كينيدي نفسه جزءًا منها، في عام 1938، وانتهت بعد 85 عامًا بهذا الاستنتاج: لكي تعيش لفترة أطول، يجب أن تكون سعيدًا ومحاطًا جيدًا.

5 عادات تطيل من متوسط العمر المتوقع وتجعلك تعيش لفترة أطول

هذه نتيجة دراسة علمية، قام بها مجموعة من طلاب جامعة هارفارد، منذ عام 1938 لكشف أسرار السعادة والصحة. وفق ما ترجمته “وطن“، فإن السر الأول؛ هي العلاقة الزودية السعيدة، لأنه تبيّن أن العلاقة المستقرة عند 50 عامًا تضاعف ثلاث مرات فرص السعادة والصحة في سن 80 عامًا.

العائلة والأصدقاء مصدر طول العمر
العائلة والأصدقاء مصدر طول العمر

الشعور بالوحدة أمر غير صحي

وبحسب داميان ماسكريت، فإن السر الثاني يكمن في الأصدقاء والجيران والزملاء، فأولئك الذين لديهم علاقات حميمة مع الآخرين هم أكثر عرضة 11 مرة للبقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة وسعادة في الثمانين من العمر. وعلى العكس من ذلك، فإن الوحدة ضارة بصحتك.

دراسة..ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة في الأسبوع ستطيل متوسط العمر المتوقع

الوحدة مضرة بالصحة
الوحدة مضرة بالصحة

ويخلص داميان ماسكرت إلى أن “أولئك الذين لديهم عادات نمط حياة سيئة في سن الخمسين ويدخنون بكثرة، ويتعاطون الكحول ولا يمارسون الرياضة، معرضون بنسبة 50٪ لخطر الإصابة بسوء الحالة الصحية عند 75 عامًا إذا شعروا بالعزلة”.

تناول حصتين من هذه الفاكهة يوميًا يزيد 5 سنوات من متوسط ​​العمر المتوقع

المصدرفرانس أونفو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

خبراء من عام 1923 يتنبؤون: هذا ما يخبئه عام 2023!

حياتنا

بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

حياتنا

هل تسعى لتغيير حياتك في عام 2023؟ إليك 5 عادات صحية

حياتنا

اكتشف أسرار نظام أوكيناوا الغذائي الياباني.. ضمان لحياة صحية وطويلة

حياتنا

من الأمراض المنقولة جنسيََا إلى السرطان..ماذا يقول لسانك عن صحتك؟

حياتنا

لماذا يحذر الخبراء من النوم أمام المرآة؟

حياتنا

متى يجب استبدال أسلاك التمديد الكهربائية؟ معظم الناس لا يعرفون

حياتنا

مع تقدمك في السن عليك أن تحافظ على بصرك.. إليك أفضل الأطعمة لصحة العيون

حياتنا

سر طول عمر محارب من الحرب العالمية الثانية بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ101 (صور)

حياتنا

ادمان الأطفال على الهواتف المحمولة .. دراسة تكشف عواقب وخيمة لذلك

الهدهد

مسؤول أردني يثير قلق مواطنيه بما قاله عن سلالة كورونا الجديدة وظهورها في الأردن

الهدهد

“نرجوكم ساعِدونا”.. “شاهد” كيف يعذب رجال ابن سلمان المهاجرين بالكهرباء بينهم رُضّع وحوامل وهم يضحكون

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعامل بيراميدز

بوريس جونسون يكشف عن تهديد “بوتين” له بشكل مباشر: قتلك سيستغرق دقيقة واحدة!

وصلة غزل جريئة بـ”المهرة البحرينية” على الهواء مباشرة تنتهي بكارثة (فيديو)

الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

الكشف عن ثروة العقارات الطائلة لمنصور بن زايد في بريطانيا والعقار الأغلى باسم زوجته!

تقرير يكشف سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع سفيان أمرابط

فضيحة رهف القحطاني.. هذه ما فعلته والدتها وأثار صدمة الجميع (شاهد)

فيديو يهز لبنان.. تلاسن في متجر ينتهي بإطلاق نار من المسافة صفر والجاني عسكري

سعودي يرش الكعبة بالخمر ويشتم آل سعود.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل! (شاهد)

برشلونة ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC