الإثنين, يناير 30, 2023
الرئيسيةالهدهدمصادر يمنية تتحدث عن دور للإمارات في الهجوم على مصنع إيران العسكري
الهدهد

مصادر يمنية تتحدث عن دور للإمارات في الهجوم على مصنع إيران العسكري

طائرات مسيرة تستهدف مصنعا عسكريا في أصفهان وسط إيران، والحديث يدور عن أن إسرائيل من نفذت الهجوم

كتب خالد السعدي
هجوم أصفهان watanserb.com
طائرات مسيرة تقصف مصنعا عسكريا في أصفهان وسط إيران
- Advertisement -

وطن – تحدثت مصادر يمنية، عن دور إماراتي في الهجوم بالطائرات المسيرة (من دون طيار) على مصنع عسكري بمدينة أصفهان الإيرانية، يُرجح أن إسرائيل هي من نفذته.

وقال الصحفي اليمني البارز ياسر اليماني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “الطائرات المسيرة التي قصفت إيران البارحة اقلعت من إمارة أبو ظبي حيث توجد قواعد صهيونية وغرف عمليات مشتركة”.

وطرح اليماني تساؤلا بالقول: “تتوقعوا إيران ترد على عيال شخبوط وطحنون.. مش عيال شخبوط وطحنون قالوا إنهم جاؤوا لليمن لقتال إيران والمجوس خلونا نشوف الآن وقت الجد.. نحن مع إيران تؤدبهم”.

طائرات مسيرة تغير على مصنع أصفهان

وكانت إيران قد أعلنت أن طائرات مسيّرة محمّلة بالقنابل استهدفت مصنعاً عسكرياً في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما تسبب في بعض الأضرار بالمصنع.

وتقع أصفهان على بُعد نحو 350 كيلومتراً جنوب طهران، وهي موطن لقاعدة جوية كبيرة تم بناؤها لأسطول إيران من طائرات «إف-14» ومركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي.

- Advertisement -

وفيما وصفت إيران، الهجوم بالعمل الجبان الذي كان يستهدف إثارة “حالة من عدم الأمن” في البلاد، إلا أنها لم تحمّل أي جهة مسؤولية ما حدث.

طهران تتحدث عن إحباط الهجوم

وأكّد مسؤولون إيرانيون أن طهران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات رباعية صغيرة استهدفت مصنعا للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عمله في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان: “أصاب الدفاع الجوي واحدة من الطائرات المسيّرة. ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا”.

وأضاف البيان: “لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح، وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع”.

إسرائيل هي نفذت الهجوم.. لكنها لم تعلن

يأتي هذا فيما كشف مسؤول رفيع في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن المسيرات الحربية التابعة لسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، والتي ضربت مواقع حيوية تابعة للحرس الثوري في أصفهان في عمق إيران، هي عالية التطوّر ومن الصعوبة رصدها.

وأضاف المسؤول أنه تم تنسيق الضربات مع سلاح الجو الأميركي وبعلم من قادة وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، نفى ضلوع الولايات المتحدة في “هجوم المسيّرات” على مدينة أصفهان الإيرانية.

هجوم أصفهان
الولايات المتحدة الأمريكية تنفي ضلوعها في هجوم مصنع أصفهان

وقال المتحدث العسكري إن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء الهجوم، لكنه أكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، فيما أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين قولهم إن إسرائيل نفذت الهجوم السري بطائرات مسيرة في إيران، بالتزامن مع بحث واشنطن وتل أبيب عن سبل جديدة لاحتواء الطموحات النووية والعسكرية لإيران.

وعلى الرغم من الأحاديث الكثيرة عن شن إسرائيل لهذه العملية، وهي رواية تعززها العديد من العمليات السابقة التي نفذتها إسرائيل داخل إيران، إلا أن تل أبيب لم تعلق أو لم تتبنَ حتى الآن الهجوم الأخير على مصنع أصفهان.

تعليق إماراتي على هجوم أصفهان

يُشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد علقت على هجوم أصفهان، وذلك على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، الذي قال إن التصعيد في المنطقة ومنها التفجير في أصفهان ليس من مصلحة مستقبل المنطقة.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر“: “التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها، وبالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة إلا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم”.

المصدرتويتر + وكالات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مطربة إسرائيلية شهيرة تغني “عيشي بلادي” بالعربية من أبوظبي (فيديو)

الهدهد

إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

الهدهد

الاحتلال يبحث توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين بعد عمليات القدس

الهدهد

فنان مصري شهير يعترف بالغناء في إسرائيل مرتين: كان معايا فنانين كتير (فيديو)

تقارير

صحيفة عبرية: في تيران وصنافير.. السعودية ستسمح للإسرائيليين بقضاء العطل

الهدهد

العين الثانية.. أضخم مشروع تجسس بالعالم تعمل عليه إيران وتسريبات خطيرة

الهدهد

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

الهدهد

السعودية تبلغ إسرائيل بعقبة واحدة وخطيرة أمام التطبيع.. ليست القضية الفلسطينية

الهدهد

بعد رفض دول الخليج.. إسرائيل توسطت لمصر لدى صندوق النقد كضامن

الهدهد

الإمارات تعلن عن تدريس “الهولوكوست” في المدارس!

تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

تقارير

آمال “إسرائيل” من التطبيع تتحطم .. وسياحة الإماراتيين والبحرينيين شبه منعدمة! (تقرير)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إمام عاشور قريب من الانتقال إلى الدوري الدنماركي

كلارا شيا تختبئ في هذا المكان بعدما جعلتها شاكيرا على لسان إسبانيا والعالم بأسره (شاهد)

هذا ما سيحدث لجسمك إذا أكلت الموز يوميََا

هبة عبوك لم يدم حزنها طويلا.. نعت شريكها وظهرت عارية بعد ساعتين!

إعلامي جزائري يسب مرتضى منصور بعد تطاوله على رئيس وفاق سطيف

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعامل بيراميدز

بوريس جونسون يكشف عن تهديد “بوتين” له بشكل مباشر: قتلك سيستغرق دقيقة واحدة!

وصلة غزل جريئة بـ”المهرة البحرينية” على الهواء مباشرة تنتهي بكارثة (فيديو)

الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC