الإثنين, يناير 30, 2023
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حياتنا

تخلص من أدوات المطبخ الخشبية على الفور إذا رأيت هذا الشيء

"الأدوات الخشبية مصنوعة من مادة مسامية تمتص الرطوبة والأوساخ بشكل جيد..."

كتب معالي بن عمر
أدوات المطبخ الخشبية watanserb.com
أدوات المطبخ الخشبية
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وطن-يمكن أن يكون استخدام أدوات المطبخ الخشبية عملي جدًا، ولكن، يمكن أن ينجرّ عن استعمالها مخاطر كبيرة.

فبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الأدوات الخشبية يمكن أن تكون مفيدة جدًا في المطبخ، كما أن استعمالها انتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. لكن، من الضروري الانتباه عند استخدامها لأنها من الممكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة.

في هذا الشأن، كشف Mario Sánchez، المعروف باسم sefifood على موقع التواصل الاجتماعي TikTok، عن أحد أكبر المخاطر التي يمكن أن تسببها هذه الأواني لأنها على الرغم من أنها تبدو نظيفة، فإنها يمكن أن تحتوي على ملايين الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تكون خطيرة جدًا على الصحة. هذا لأنها مصنوعة من مادة مسامية  تمتص الرطوبة والأوساخ بشكل جيد.

يمكن أن يكون تنظيف الأواني الخشبية أكثر تعقيدًا بكثير من الأدوات الأخرى المصنوعة من مواد أكثر مقاومة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. عند تنظيفها، قد يكون من الصعب جدًا على الأوساخ أن تختفي تمامًا وهذا يجعلها المكان المثالي لتتكوّن فيه البكتيريا بحرية.

لكن، هل هذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على استعمال الأواني والأدوات الخشبية في المطبخ؟ في الحقيقة، يمكن استخدامها لكن ينبغي أن تكون نظيفة للغاية وأن تكون أكثر حرصًا عند شراء واستخدام الأواني المصنوعة من هذه المادة. على سبيل المثال، إذا كان لديك طاولة مصنوعة من هذه المادة، فلا يكفي غسلها بالماء والصابون بعد كل استخدام. يجب أيضًا تطهيرها مرة واحدة في الأسبوع.

من جهة أخرى، عندما تكون لوحة لتقطيع متضررة للغاية وبها العديد من الشقوق، تأكد من تغييرها. إذا كان عليك بالفعل شراء واحدة جديدة، فمن الأفضل اختيار الألواح البلاستيكية (البولي بروبلين) لكل نوع من أنواع الطعام لتجنب التلوث. بالطبع، لا تخلط أبدًا بين الطعام النيء والمطبوخ لأنك قد تصاب بالتسمم الغذائي.

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كيف يمكنك معرفة ما إذا كان عليك التخلص من الأواني الخشبية الموجودة في المطبخ؟  بلل الأواني وضعها في إبريق بلاستيكي، واملأه بالماء المغلي. إذا تحول لون الماء إلى اللون البني، فقد حان الوقت للتخلص منها.

كيف يمكن تطهير أدوات المطبخ الخشبية

هناك عدة طرق طبيعية لتطهير الألواح الخشبية، والتي يمكن تطبيقها على أي إناء مصنوع من هذه المادة وهي كالآتي:

  • يعدّ الملح أقدم مطهّر يمكن استعماله، لذا فهو خيار جيد للتخلص من البكتيريا الموجودة على لوح التقطيع. أول شيء يجب عليك القيام به؛ هو صب كمية كبيرة من الملح الخشن على الأداة. ثم اغسلها بالماء الساخن والصابون واتركها تجف قبل التخزين.
  • لا جرم أن الخل الأبيض من أكثر المنتجات استخدامًا في التنظيف المنزلي. لتطهير أدوات المطبخ الخشبية،  اسكب الخل الأبيض عليها واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفها باستخدام الماء الفاتر واتركها حتى تجف.
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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