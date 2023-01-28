السبت, يناير 28, 2023
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حياتنا

مشهد سادي.. سعوديتان تتحرشان بسائق “أوبر” وتطلبان منه تقبيل أرجلهما (شاهد)

الفتاتان مرستا أفعالا سادية مع السائق

كتب سالم حنفي
سعوديتان تتحرشان بسائق watanserb.com
سعوديتان تتحرشان بسائق أوبر وتطلبان منه تقبيل أرجلهما
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وطن– انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لفتاتين سعوديتين داخل سيارة مع سائق “أوبر” أثناء قيامهما بأفعال مخلة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاتين (شهد وروز)وهما يجلسان في الكرسي الخلفي للسيارة، وقامتا بمد أرجلهما نحو الرجل (السائق)، ويطلبان منه تقبيل أرجلهما.

وبحسب الفيديو، طلب الرجل منهما خلع أحذيتهما ليتمكن من تقبيل أرجلهما. وأظهر الفيديو الذي وثقته الفتاتان بأنفسهما، سؤالهما له: “من عمتك؟”، ليقول لهما: “شهد وروز”، وهو ما يمكن اعتباره أسلوب “سادي” في العلاقات الجنسية.

ارتفاع الامراض الجنسية الناجمة عن العلاقات غير الشرعية

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الطبيبة بمستشفى الملك خالد التخصصي مها النمر، عن رصد تزايد ملحوظ في الأمراض الجنسية المعدية الناتجة عن تزايد العلاقات المحرمة بين الجنسين في المملكة في السنوات الأخيرة.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنهم رصدوا ارتفاع انتشار الأمراض الجنسية بين الجنسين بشكل واضح مؤخرا.

عودة مرض الزهري بقوة بعد ان كان شبه منقرض

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وكشفت بأن مرض الزهري، هو الاكثر انتشارا بين الحالات، موضحة انه ينجم عن الممارسات الجنسية المحرمة ، بالإضافة إلى السيلان.

وأوضحت بأنهم كأنهم لم يكونوا يرون انتشار هذه الحالات من قبل، مؤكدة بأن مرض الزهري كان شبه منقرض في المملكة، إلا أنه عاد بقوة خلال هذه الفترة.

كما كشفت الطبيبة مها النمر، عن انتشار واسع للفيروس الحليمي الذي ينتقل بالعلاقة الجنسية غير الشرعية، موضحة ان مشكلة هذا الفيروس يحمله الإنسان داخل جسده ويدخل في تركيبة الحمض النووي الخاص به، ولا يمكن علاجه.

ولفتت إلى ان هذا الفيروس له أنواع خبيثة، تتمثل بسرطان عنق الرحم للسيدات، وسرطان القضيب للرجال.

ومنذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة قبل نحو 5 سنوات، بدأت السعودية في مرحلة جديدة نحو الانفتاح، إذ سمحت بإقامة الحفلات الغنائية، والمسرحية والاختلاط بين الجنسين ومنع مساءلة النساء بسبب لبسهن، بعد منعها لعقود.

وفي مقابل ذلك، إطلق ولي العهد حربا علنية على التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها، لا سيما ما يسمى بـ “تيار الصحوة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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