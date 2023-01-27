مجزرة جنين .. مشهد يدمي القلب بعد سحب جثة أحد الشهداء (فيديو)

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المؤثر والمبكي”، يرصد سيدة فلسطينية وهي توشح بالكوفية اللاعب الفلسطيني الشهيد عز الدين صلاحات أحد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين أمس الخميس.

وأظهر الفيديو، السيدة الفلسطينية وهي توشح جثمان الشهيد بالكوفية، بعد سحب جثمانه لداخل أحد المنازل في مخيم جنين.

وبيّن المقطع، السيدة وهي تجلس بجوار جثمان الشهيد وعليها علامات التأثر الشديد بسبب العملية الإجرامية التي شنتها قوات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الخميس، استشهاد الشاب عز الدين صلاحات لاعب نادي اتحاد الشرطة، خلال الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة باستشاد الشاب صلاحات (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي اندلعت في مخيم جنين، فيما ذكرت الصحة أن الاحتلال منع الطواقم الطبية من الوصول للشهيد صلاحات قبل ارتقائه.

وكان الشهيد صلاحات قد مثّل المنتخب الوطني الأولمبي الفلسطيني، واللعب مع ناديي جنين واتحاد الشرطة في الدوري المحلي، إضافة إلى أنه نجل الرياضي المعروف ياسين صلاحات الذي يشغل منصب مقيم حكام في اتحاد كرة القدم.

مجزرة إسرائيلية في مخيم جنين

وأمس الخميس، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية تعد الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

سرايا القدس تتعهد بالثأر للشهداء

وأصدرت سرايا القدس – كتيبة جنين، أكّدت فيه التزامها بالثأر للشهداء بكل ما أوتيت من قوة وعزة وإرادة، وقالت: “لقد أثبت أبناء شعبنا الحر مجدداً في مخيم جنين أنهم خير سند وخير نصير لمقاومتنا، حيث قدموا أروع آيات الصمود والتضحية والعطاء وخير سند لنا في الميدان والذين تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب على أيدي قوات الاحتلال المجرم”.

وأضافت: “أهلنا الصابر في جنين ومخيمها والذين هم عزنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا نعاهدهم ونعاهد الله تعالى، أننا لن نقيل ولن نستقيل ولن نفرط بنقطة دم سقط على ثرى المخيم الحبيب، وسنبقى الأوفياء لدماء الشهداء، وسنثأر لهم بكل ما أوتينا من قوة وعزة وإرادة”.

يا ابو عبيدة يا حبيب

فجر فجر تل أبيب🇵🇸 – سلطنة عُمان#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/JuhNwZU1Od — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) January 27, 2023

جيش الاحتلال يغير على غزة

وفي تطور جديد، شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم، استهدفت مواقع للمقاومة بزعم الاحتلال، بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية، قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة عسقلان والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وفي أعقاب غارات الاحتلال سمع دوي صافرات الإنذار بمتسوطنات “غلاف غزة” عدة مرات، فجر الجمعة، فيما قالت مصادر عسكرية إن “القبة الحديدية” تمكنت من إسقاط قذيفة.

في السياق، أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تصدت، فجر اليوم، للطيران الحربي “المعادي” في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض- جو وبالمضادات الأرضية.