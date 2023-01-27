الجمعة, يناير 27, 2023
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فيديو كارثي يهز مصر.. خلط النسكافيه بالأسمنت الأبيض وتصنيع الشاي من الفحم

ضبطت السلطات المصرية مصنعا غير مرخص يخلط النسكافيه بالاسمنت الأبيض والسيراميك، والشاي بالفحم

كتب خالد السعدي
خلط النسكافيه بالاسمنت watanserb.com
سخرية وغضب على مواقع التواصل بعد ضبط مصنع يقوم بخلط النسكافيه مع الاسمنت
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر جريمة غش وتحايل في سلع استهلاكية وتحديدا الشاي والنسكافيه في مصر.

وأظهر المقطع كميات ضخمة من الشاي والنسكافيه، تمت صناعتها بالغش، حيث تتم تعبئة أكياس النسكافيه بالأسمنت الأبيض، أما الشاي فيتم خلطه بالفحم لتقليل ورق الشاي المستخدم.

وتم التوصل إلى هذه المضبوطات، التي تشمل الشاي والنسكافيه وإضافات للمخبوزات، مصنوعة من بودرة السيراميك والأسمنت الأبيض في مصنع غير مرخص، فيما أشارت أنباء إلى أنه تم القبض على المسؤولين عن المصنع.

العقوبات في القانون المصري

ويضع القانون المصري، عقوبات لمثل هذه الجرائم إذ ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

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ويشمل ذلك، ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار هذا الفيديو صدمة وضجة واسعة، وحاز على تفاعل كبير.

فقال ناشط: “هنا القاهرة يحدث في مصر.. يعبئون الأسمنت الأبيض بأكياس نسكافيه ويباع على إنه نسكافيه”.

وسخر ناشط: “شوفوا نسكافيه وكبتشينوا مخلوط بجبص الديكور المنزلي ((صنع في مصر شعب ما له حل ويتم استيرادها من دول الخليج”.

وسخر كيمو: “الفرق بين نسكافيه نستله وبونجورنو إن الأول معمول ببودرة سيراميك فرز أول والتاني ببودره فرز ثالث”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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