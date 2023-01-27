فيديو كارثي يهز مصر.. خلط النسكافيه بالأسمنت الأبيض وتصنيع الشاي من الفحم

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر جريمة غش وتحايل في سلع استهلاكية وتحديدا الشاي والنسكافيه في مصر.

وأظهر المقطع كميات ضخمة من الشاي والنسكافيه، تمت صناعتها بالغش، حيث تتم تعبئة أكياس النسكافيه بالأسمنت الأبيض، أما الشاي فيتم خلطه بالفحم لتقليل ورق الشاي المستخدم.

يحدث في مصر⛔️

يعبئون الاسمنت الابيض بأكياس نسكافيه ويباع علي انه نسكافيه و ويخلطون الشاي بالفحم لتقليل ورق الشاي بالعلبه وبالأخص شاي العروسه اللي مدمن مصر خذ شايك وقهوتك معاك بس 🙄 pic.twitter.com/8Z58TBhidJ — ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) January 26, 2023

وتم التوصل إلى هذه المضبوطات، التي تشمل الشاي والنسكافيه وإضافات للمخبوزات، مصنوعة من بودرة السيراميك والأسمنت الأبيض في مصنع غير مرخص، فيما أشارت أنباء إلى أنه تم القبض على المسؤولين عن المصنع.

تم القبض عليهم.. تعبئة اسمنت ابيض في اوراق نسكافيه علي انه مبيض قهوه و تعبئة اكياس اسمنت علي انها بودرة جوز الهند و غيره من البهارات البيضا!! اذا كانوا يعملون هكذا في شعبهم ماذا هم فاعلون بالغرباء! pic.twitter.com/XtME1hARMz — بودلال/ الكويت رقم ١ (@bodalal5) January 26, 2023

العقوبات في القانون المصري

ويضع القانون المصري، عقوبات لمثل هذه الجرائم إذ ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

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ويشمل ذلك، ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار هذا الفيديو صدمة وضجة واسعة، وحاز على تفاعل كبير.

فقال ناشط: “هنا القاهرة يحدث في مصر.. يعبئون الأسمنت الأبيض بأكياس نسكافيه ويباع على إنه نسكافيه”.

هنا القاهرة

يحدث في مصر

يعبئون الاسمنت الابيض بأكياس نسكافيه ويباع علي انه نسكافيه pic.twitter.com/mRa7ZqjMnB — الدنيا عجب العجاب (@VfcOKDCFLfqVl7a) January 26, 2023

وسخر ناشط: “شوفوا نسكافيه وكبتشينوا مخلوط بجبص الديكور المنزلي ((صنع في مصر شعب ما له حل ويتم استيرادها من دول الخليج”.

شوفوا نسكافيه وكبتشينوا مخلوط بجبص الديكور المنزلي ((صنع في مصر 🇪🇬 شعب ماله حل ويتم استيرادها من دول الخليج شاهد المقطع👀⚠️⚠️⚠️⚠️👀❌❌ #استقاله_الحكومه pic.twitter.com/uMqFi8TkbJ — أبو بـنـدر⚠️ (@fuhaid28) January 26, 2023

وسخر كيمو: “الفرق بين نسكافيه نستله وبونجورنو إن الأول معمول ببودرة سيراميك فرز أول والتاني ببودره فرز ثالث”.