ثأراً لجنين .. عملية القدس تهزّ “إسرائيل”: مقاوم بمسدس يقتل 8 مستوطنين ويصيب آخرين

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وطن – جاء الردّ سريعاً على مجزرة مخيم جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، وأدّت لاستشهاد 9 فلسطينيين، بعملية نوعية وقعت مساء الجمعة، داخل مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة.

مقتل 8 مستوطنين في عملية “النبي يعقوب” النوعية

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، بعضهم جروحه خطيرة، في عملية إطلاق نار، نفذها مقاوم فلسطيني داخل مستوطنة “النبي يعقوب” المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة .

وأظهرت مقاطع فيديو للحظات الأولى لعملية إطلاق النار.

تغطية صحفية| مصادر عبرية: "اللحظات الأولى لإطلاق النار بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس". pic.twitter.com/LnNk1WZ3w2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2023

ونشرت وسائل الاعلام العبرية صورة المسدس الذي استخدمه منفذ العملية في اطلاق النار نحو المستوطنين.

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وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة.

🔥 #صور من مكان العملية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني في #القدس وأدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة. pic.twitter.com/gxXyZOhTkK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّه تم نشر عشرات من قوات الشرطة في المنطقة التي شهدت الهجوم وتمشيطها بحثا عن مشتبه بهم.

🔥 #صور جديدة من مكان العملية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني في #القدس وأدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة. pic.twitter.com/UWFQGj6Vhh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 27, 2023

وذكرت أنباء ان منفذ العملية من سكان حي شعفاط شرقي القدس، وهو ينتمي إلى حركة حماس. بينما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم شعفاط واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع شبان المخيم.

ووصل وزير ما يسمى “الأمن القومي” الإسرائيلي، ايتمار بن غفير وقائد الشرطة إلى مكان العملية. فيما قطع وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي زيارته إلى الولايات المتحدة وعاد إلى “إسرائيل” في أعقاب هجوم القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية لم تصل لمكان عملية القدس إلا بعد مضي 20 دقيقة.

عملية “النبي يعقوب” بعد يوم من مجزرة جنين

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد يوم واحد، على ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات جيش الاحتلال نفذت عملية داخل المخيم “بعد ورود معلومات استخبارية عن نية حركة الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير”، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.​​​​​​​

ومنذ مطلع العام الماضي (2022) ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية سريعة في مدينة جنين ومخيمها، قتل خلالها 78 فلسطينيا، بينهم 19 في العام 2023.

ومساء الخميس، ردّت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق صواريخ باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ردا الى مجزرة جنين، فيما ردّت “إسرائيل” بغارات جوية على أهداف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.