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ثأراً لجنين .. عملية القدس تهزّ “إسرائيل”: مقاوم بمسدس يقتل 8 مستوطنين ويصيب آخرين

أعلنت مصادر إعلامية عبرية، مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، بعضهم جروحه خطيرة، في عملية إطلاق نار، نفذها مقاوم فلسطيني داخل مستوطنة "النبي يعقوب"

كتب أنس السالم
عملية النبي يعقوب في القدس المحتلة watanserb.com
قتلى عملية النبي يعقوب في القدس المحتلة
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وطن – جاء الردّ سريعاً على مجزرة مخيم جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، وأدّت لاستشهاد 9 فلسطينيين، بعملية نوعية وقعت مساء الجمعة، داخل مستوطنة “النبي يعقوب” شمالي القدس المحتلة.

مقتل 8 مستوطنين في عملية “النبي يعقوب” النوعية

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، بعضهم جروحه خطيرة، في عملية إطلاق نار، نفذها مقاوم فلسطيني داخل مستوطنة “النبي يعقوب” المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة .

وأظهرت مقاطع فيديو للحظات الأولى لعملية إطلاق النار.

ونشرت وسائل الاعلام العبرية صورة المسدس الذي استخدمه منفذ العملية في اطلاق النار نحو المستوطنين.

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وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ منفذ العملية ترجّل من سيارة “تويوتا”، وأطلق النار من مسدسه على مجموعة من المستوطنين أمام كنيس يهودي، في المستوطنة المذكورة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّه تم نشر عشرات من قوات الشرطة في المنطقة التي شهدت الهجوم وتمشيطها بحثا عن مشتبه بهم.

وذكرت أنباء ان منفذ العملية من سكان حي شعفاط شرقي القدس، وهو ينتمي إلى حركة حماس. بينما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم شعفاط واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع شبان المخيم.

ووصل وزير ما يسمى “الأمن القومي” الإسرائيلي، ايتمار بن غفير وقائد الشرطة إلى مكان العملية. فيما قطع وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي زيارته إلى الولايات المتحدة وعاد إلى “إسرائيل” في أعقاب هجوم القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية لم تصل لمكان عملية القدس إلا بعد مضي 20 دقيقة.

عملية “النبي يعقوب” بعد يوم من مجزرة جنين

وجاءت هذه العملية النوعية، بعد يوم واحد، على ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين، صباح الخميس، والتي أدت الى استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مسنة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات جيش الاحتلال نفذت عملية داخل المخيم “بعد ورود معلومات استخبارية عن نية حركة الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير”، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.​​​​​​​

ومنذ مطلع العام الماضي (2022) ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية سريعة في مدينة جنين ومخيمها، قتل خلالها 78 فلسطينيا، بينهم 19 في العام 2023.

ومساء الخميس، ردّت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق صواريخ باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ردا الى مجزرة جنين، فيما ردّت “إسرائيل” بغارات جوية على أهداف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

 

المصدروسائل إعلام عبرية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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