الجمعة, يناير 27, 2023
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إعلامية أمريكية شهيرة تخرج ريحاً على الهواء مباشرة وتصدم الضيوف والمشاهدين (شاهد)

سارة هينز أخرجت ريحا بينم كانت تحاول إزاحة المياه التي انسكبت من كأسها

كتب سالم حنفي
اعلامية امريكية شهيرة watanserb.com
الإعلامية والمذيعة سارة هينز
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وطن– أثارت الإعلامية والمذيعة التلفزيونية الشهيرة، سارة هينز، دهشة المشاهدين والضيوف المشاركين في برنامج “ذا فيو”، خلال نقاش سياسي ساخن، بعد ان قامت بإخراج ريح بصوت عال على الهواء مباشرة.

وجاء إخراج “هينز” للريح في وقت غير مناسب إلى حد ما حيث كان الضيوف يناقشون الاكتشاف الأخير لوثائق سرية في منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وبينما أثاروا مخاوف بشأن الأسرار النووية التي تطفو خارج البيت الأبيض (كما يُشاع في حالة الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي لديه فضيحة وثيقة خاصة به )، انقطعت محادثتهم الكئيبة بسبب بعض الفوضى في أحد أطراف الطاولة وفقا لما نقله موقع “ديسايدر” الامريكي.

ترامب والأسرار النووية

وخلال البرنامج سألت صني هوستن: “هل صحيح أن ترامب كان لديه أسرار نووية؟”، لتجيب أليسا فرح جريفين – التي عملت في البيت الأبيض في عهد ترامب – “لقد تم الإبلاغ عن ذلك ، لكننا لا نعرف التفاصيل”.

وفور انتهائها من التحدث ، صرخت سارة هينز ، “أوه!” وأبعدت سترتها عن جسدها ، على ما يبدو حينما نفضت المياه التي انسكبت من كوبها. ولكن أثناء قيامها بتنظيف الفوضى، أضاف إخراجها للريح بصوت مرتفع مزيدًا من التشتيت إلى المحادثة، وهو ما يظهر في الدقيقة 4:20 من الفيديو المرفق.

أليسا جريفين لم تستطع مقاومة الضحك

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بينما لم يعترف أحد بشكل مباشر بما جرى ، وكانت “هينز” منشغلة بتنظيف المياه من على الطاولة باستخدام بطاقاتها ، لم تستطع “جريفين” الحفاظ على وجهها مستقيمًا، حيث أطلقت ضحكة محرجة أثناء محاولتها مواصلة النقاش ، بينما شرحت للجمهور ، “كان لدينا القليل من الانسكاب على الجانب الآخر من الطاولة.”

لترد “هينز” قائلة :”الآن على سروالي!” الأمر الذي أثار المزيد من الضحك من قبل جريفين.

المصدرتويتر ، ديسايدر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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