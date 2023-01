إعلامية أمريكية شهيرة تخرج ريحاً على الهواء مباشرة وتصدم الضيوف والمشاهدين (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت الإعلامية والمذيعة التلفزيونية الشهيرة، سارة هينز، دهشة المشاهدين والضيوف المشاركين في برنامج “ذا فيو”، خلال نقاش سياسي ساخن، بعد ان قامت بإخراج ريح بصوت عال على الهواء مباشرة.

وجاء إخراج “هينز” للريح في وقت غير مناسب إلى حد ما حيث كان الضيوف يناقشون الاكتشاف الأخير لوثائق سرية في منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وبينما أثاروا مخاوف بشأن الأسرار النووية التي تطفو خارج البيت الأبيض (كما يُشاع في حالة الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي لديه فضيحة وثيقة خاصة به )، انقطعت محادثتهم الكئيبة بسبب بعض الفوضى في أحد أطراف الطاولة وفقا لما نقله موقع “ديسايدر” الامريكي.

وخلال البرنامج سألت صني هوستن: “هل صحيح أن ترامب كان لديه أسرار نووية؟”، لتجيب أليسا فرح جريفين – التي عملت في البيت الأبيض في عهد ترامب – “لقد تم الإبلاغ عن ذلك ، لكننا لا نعرف التفاصيل”.

وفور انتهائها من التحدث ، صرخت سارة هينز ، “أوه!” وأبعدت سترتها عن جسدها ، على ما يبدو حينما نفضت المياه التي انسكبت من كوبها. ولكن أثناء قيامها بتنظيف الفوضى، أضاف إخراجها للريح بصوت مرتفع مزيدًا من التشتيت إلى المحادثة، وهو ما يظهر في الدقيقة 4:20 من الفيديو المرفق.

CLASSIFIED DOCS FOUND AT MIKE PENCE’S HOME: After former Vice Pres. Pence denied having classified documents in a November interview with @ABCWorldNews' @DavidMuir, the co-hosts react to documents being discovered at his home last week. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/mtPNY0oARo

— The View (@TheView) January 25, 2023