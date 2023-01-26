رونالدو يُودع أول بطولة مع النصر السعودي بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

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وطن- ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس، أول بطولة مع فريق النصر السعودي الذي انضم إلى صفوفه في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في نصف نهائي السوبر السعودي 2023.

وأحرز فريق اتحاد جدة أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه النصر، عند الدقيقة ال15 عن طريق اللاعب رومارينيو.

مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي

وعزز فريق الاتحاد التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال43 من توقيع اللاعب عبد الرزاق حمد الله.

كما وقلص البرازيلي تاليسكا هداف دوري روشن السعودي، نتيجة المباراة بهدف وحيد لفريق النصر السعودي في الدقيقة ال67.

وسجل الاتحاد هدف العبور إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر، في الدقيقة ال93 عن طريق اللاعب مهند الشنقيطي.

📸 تـفرح معك كل الريــاض 😍🎶 pic.twitter.com/RLeU9RevPA — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 26, 2023

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وسيتقابل اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، أمام نظيره الفيحاء، الاثنين، على ملعب (الملك فهد) الدولي في العاصمة السعودية (الرياض).

دوري روشن السعودي

كما وسيلتقي فريق النصر السعودي مع نهاية الأسبوع القادم، أمام منافسه الفتح، في منافسات الجولة ال15 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

وخاض فريق النصر 14 مباراة في منافسات الدوري السعودي (روشن)، حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الهلال الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل، في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.