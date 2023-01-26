الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

رونالدو يُودع أول بطولة مع النصر السعودي بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

الاتحاد يحسم مباراة القمة أمام النصر بالثلاثة ويتأهل إلى نهائي السوبر السعودي 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الاتحاد ضد النصر في كأس السوبر السعودي watanserb.com
مباراة الاتحاد ضد النصر في كأس السوبر السعودي
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وطن- ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس، أول بطولة مع فريق النصر السعودي الذي انضم إلى صفوفه في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في نصف نهائي السوبر السعودي 2023.

وأحرز فريق اتحاد جدة أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه النصر، عند الدقيقة ال15 عن طريق اللاعب رومارينيو.

مباراة الاتحاد والنصر في السوبر السعودي

وعزز فريق الاتحاد التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، جاء في الدقيقة ال43 من توقيع اللاعب عبد الرزاق حمد الله.

كما وقلص البرازيلي تاليسكا هداف دوري روشن السعودي، نتيجة المباراة بهدف وحيد لفريق النصر السعودي في الدقيقة ال67.

وسجل الاتحاد هدف العبور إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر، في الدقيقة ال93 عن طريق اللاعب مهند الشنقيطي.

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وسيتقابل اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، أمام نظيره الفيحاء، الاثنين، على ملعب (الملك فهد) الدولي في العاصمة السعودية (الرياض).

مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي
مباراة الاتحاد والنصر في كأس السوبر السعودي

دوري روشن السعودي

كما وسيلتقي فريق النصر السعودي مع نهاية الأسبوع القادم، أمام منافسه الفتح، في منافسات الجولة ال15 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

وخاض فريق النصر 14 مباراة في منافسات الدوري السعودي (روشن)، حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات. وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

مباراة الاتحاد والنصر
مباراة الاتحاد والنصر

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي. برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب الهلال الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع الشهر المقبل، في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

المصدروطن + نادي اتحاد جدة + نادي النصر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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