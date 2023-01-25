الأربعاء, يناير 25, 2023
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عملية نادرة.. طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية (شاهد)

استشاري جراحة العمود الفقري الطبيب المصري البارز هاني عبدالجواد نجح في إجراء عملية نادرة للطفلة السعودية الجوهرة ووصف حالتها بواحدة من قصص الخيال العلمي

كتب خالد الأحمد
طبيب مصري و طفلة سعودية watanserb.com
طبيب مصري و طفلة سعودية
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وطن- تمكن استشاري جراحة العمود الفقري المصري الدكتور البارز “هاني عبدالجواد”، من إجراء عملية جراحية نادرة في العمود الفقري لطفلة سعودية تدعى “الجوهرة” كانت تعاني تحدب شديد بظهرها.

لتضاف هذه العملية الدقيقة التي نجح فيها بتفوق، إلى إنجازاته في العمليات الدقيقة والناجحة طوال السنوات الماضية، التي جعلته حديث مواقع التواصل جراء نجاحاته المبهرة في هذا النوع المعقد من العمليات وإعادته البسمة على وجوه مرضاه الذين كانوا يعانون بشدة، حتى أنه بات يطلق عليه لقب “ساحر العمود الفقري”.

وعملية إعوجاج العمود الفقري (الجنف) هي تدخل جراحي يتم اللجوء له من أجل تصحيح وعلاج المشاكل التي تكون موجودة في فقرات العمود الفقري، والفكرة الأساسية للعملية هي دمج فقرتين أو أكثر مع بعضهم البعض ليحدث إلتئام بين الفقرات.

طرق أهل الطفلة السعودية كل الأبواب ولا أمل

وبحسب ما ذكره الدكتور عبد الجواد في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” فإن قصة الجوهرة واحدة من أقوى قصص الخيال العلمي.

وروى “ساحر العمود الفقري” كما يلقبه الكثيرون أن طبيباً صديقاً له عرض عليه حالة لطفلة من السعودية، وعندما سأله أين هي قال له إنها في تركيا وأهلها ينتظرون أن نتواصل معهم لارسال الأشعة.

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وأضاف أن ذوي الطفلة السعودية ألحوا عليه في معرفة مدى نجاح العملية، فأكد لهم أن نجاحها أكثر من 95 % “ولم يصدقوا خاصة عندما علموا أن العملية لن تستغرق أكثر من 3 ساعات.”

وكانوا ـ كما قال ـ في منتهى القلق والكلام بدا غريباً وغير مصدق، وقالوا إنهم طرقوا كل الأبواب وكل المستشفيات التي أكدت أن لا فائدة أو أمل من علاجها.

طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية
طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية

إعوجاج ثانوي وليس جينياً

وكشف الطبيب المصري أن والدة الطفلة الجوهرة ذهبت إلى تركيا وبقيت معها لشهرين، حيث أخبرها الأطباء هناك أنه يمكن إجراء العملية ولكنها تستغرق 10 ساعات وسيتم إدخالها إلى العناية المركزة بعدها، وأن الخطورة عالية جداً لأن وزن الطفلة 25 كغ والإعوجاج لديها ثانوي وليس خللاً جينيا مع إمكانية تأثير العملية على الأعصاب والعضلات.

الحلم الذي تحقق

وروى الدكتور هاني عبدالجواد، أن عائلة الطفلة حضرت من تركيا وفي اليوم التالي ذهب باكراً إلى المستشفى ففوجىء بوجود أكثر من 20 شخصاً من عائلتها جاءوا من السعودية بالذات، لعملية الجوهرة التي كانت بكامل اناقتها، وكانت تحدثهم عن الحلم الذي سيتحقق هذا اليوم.

واستدرك الطبيب عبد الجواد أنه لم يستطع الوقوف على قدميه حينها “فكل هؤلاء جاءوا ليفرحوا بعد نجاح العملية” وكان تحدياً كبيراً بالنسبة له.

وختم “ساحر العمود الفقري” تغريداته بأن العملية نجحت “والحمد لله لم تستغرق أكثر من ساعتين.. ونزلت الجوهرة إلى غرفتها دون رعاية مركزة واتصلحت أحسن من أحلامي” –وهي العبارة التي دأب على ترديدها عقب نجاح كل عملية من عملياته النادرة-

ونشر هاني عبد الجواد الاستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر مقطع فيديو للطفلة على حسابه في ” تويتر”، بدت فيه وهي تجلس على كرسي بكامل أناقتها، وتضع قدماً على قدم قبل إجراء العملية وتتكلم عن الحلم الذي سيتحقق وتشكر الحضور.

وعلق أنه كان خائفاً وقدماه تصطدمان ببعض واستدرك: “رعبتني اكتر بالحركة دي، قصدي طمنتني يعني”، وتابع أن هذا الفيديو هو ألطف ما رآه في حياته بعد الصعوبات التي واجهها”.

إشادة براعة الطبيب الماهر هاني عبدالجواد

وأثنى الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على عمل الطبيب “عبدالجواد” وعمليته النادرة وعلق “بندر العبدالكريم” : “بارك الله جهودكم دكتورنا، ما تقوم به شي من الخيال فأنت بفضل الله عليك تعيد أملاً وتزيل ألما”.

وعقب “ظافر بن شيبان”: “الله يكتب أجرك ويجزيك كل الخير كما أدخلت الفرحة في قلوب مرضاك”.

بينما علق “عبدالرحمن الفهد” ببيت من الشعر يعبر عن واقع الحال: “ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﺭﺟﻞ ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪه ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟﺎﺕ”.

وقال “محمد يحيى”: “شيء رائع رجوع الأمل بعد يأس والأروع جعل الأمل حقيقة”.

وُعرف الطبيب هاني عبد الجواد المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج، بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة.

إذ تمكّن الدكتور هاني عبدالجواد من إجراء أول عملية “معالجة تحدب في العمود الفقري” من نوعها في مصر عام 2018، وذلك في 7 ساعات فقط.

ويدير الدكتور هاني مركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري، وهو مركز دولي على درجة عالية من التخصص على أرض مصر يقدم أعلى مستوى من الرعاية لأمراض العمود الفقري المختلفة.

بما في ذلك آلام الظهر، آلام الرقبة، الانزلاق الغضروفي اللقطني و العنقي، ضيق القناه العصبية، إصابات العمود الفقري، و تشوهات العمود الفقري عند الأطفال والكبار، التهاب الفقرات الحاد والمزمن، الانزلاق الفقاري وأورام العمود الفقري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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