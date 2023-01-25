عملية نادرة.. طبيب مصري نجح بتحقيق المستحيل مع طفلة سعودية (شاهد)

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وطن- تمكن استشاري جراحة العمود الفقري المصري الدكتور البارز “هاني عبدالجواد”، من إجراء عملية جراحية نادرة في العمود الفقري لطفلة سعودية تدعى “الجوهرة” كانت تعاني تحدب شديد بظهرها.

لتضاف هذه العملية الدقيقة التي نجح فيها بتفوق، إلى إنجازاته في العمليات الدقيقة والناجحة طوال السنوات الماضية، التي جعلته حديث مواقع التواصل جراء نجاحاته المبهرة في هذا النوع المعقد من العمليات وإعادته البسمة على وجوه مرضاه الذين كانوا يعانون بشدة، حتى أنه بات يطلق عليه لقب “ساحر العمود الفقري”.

وعملية إعوجاج العمود الفقري (الجنف) هي تدخل جراحي يتم اللجوء له من أجل تصحيح وعلاج المشاكل التي تكون موجودة في فقرات العمود الفقري، والفكرة الأساسية للعملية هي دمج فقرتين أو أكثر مع بعضهم البعض ليحدث إلتئام بين الفقرات.

طرق أهل الطفلة السعودية كل الأبواب ولا أمل

وبحسب ما ذكره الدكتور عبد الجواد في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” فإن قصة الجوهرة واحدة من أقوى قصص الخيال العلمي.

وروى “ساحر العمود الفقري” كما يلقبه الكثيرون أن طبيباً صديقاً له عرض عليه حالة لطفلة من السعودية، وعندما سأله أين هي قال له إنها في تركيا وأهلها ينتظرون أن نتواصل معهم لارسال الأشعة.

الجوهرة من السعودية، قصتها اقوي من قصص الخيال العلمي.

حكايتي معاها بدأت من اسبوعين تقريبا، لقيت دكتور صديق اهلها بيقولي انه جاي يعرض عليا حالة طفله من السعوديه، طيب فين البنت قالي في تركيا و اهلها منتظرين نكلمهم بس شوف الأشعة.. قولتله انا جاهز كلمهم، قالولي طمنا قولتلهم اطمئنوا… pic.twitter.com/wEgCs4uWTI — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) January 23, 2023

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وأضاف أن ذوي الطفلة السعودية ألحوا عليه في معرفة مدى نجاح العملية، فأكد لهم أن نجاحها أكثر من 95 % “ولم يصدقوا خاصة عندما علموا أن العملية لن تستغرق أكثر من 3 ساعات.”

وكانوا ـ كما قال ـ في منتهى القلق والكلام بدا غريباً وغير مصدق، وقالوا إنهم طرقوا كل الأبواب وكل المستشفيات التي أكدت أن لا فائدة أو أمل من علاجها.

إعوجاج ثانوي وليس جينياً

وكشف الطبيب المصري أن والدة الطفلة الجوهرة ذهبت إلى تركيا وبقيت معها لشهرين، حيث أخبرها الأطباء هناك أنه يمكن إجراء العملية ولكنها تستغرق 10 ساعات وسيتم إدخالها إلى العناية المركزة بعدها، وأن الخطورة عالية جداً لأن وزن الطفلة 25 كغ والإعوجاج لديها ثانوي وليس خللاً جينيا مع إمكانية تأثير العملية على الأعصاب والعضلات.

الحلم الذي تحقق

وروى الدكتور هاني عبدالجواد، أن عائلة الطفلة حضرت من تركيا وفي اليوم التالي ذهب باكراً إلى المستشفى ففوجىء بوجود أكثر من 20 شخصاً من عائلتها جاءوا من السعودية بالذات، لعملية الجوهرة التي كانت بكامل اناقتها، وكانت تحدثهم عن الحلم الذي سيتحقق هذا اليوم.

واستدرك الطبيب عبد الجواد أنه لم يستطع الوقوف على قدميه حينها “فكل هؤلاء جاءوا ليفرحوا بعد نجاح العملية” وكان تحدياً كبيراً بالنسبة له.

وختم “ساحر العمود الفقري” تغريداته بأن العملية نجحت “والحمد لله لم تستغرق أكثر من ساعتين.. ونزلت الجوهرة إلى غرفتها دون رعاية مركزة واتصلحت أحسن من أحلامي” –وهي العبارة التي دأب على ترديدها عقب نجاح كل عملية من عملياته النادرة-

ونشر هاني عبد الجواد الاستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر مقطع فيديو للطفلة على حسابه في ” تويتر”، بدت فيه وهي تجلس على كرسي بكامل أناقتها، وتضع قدماً على قدم قبل إجراء العملية وتتكلم عن الحلم الذي سيتحقق وتشكر الحضور.

وعلق أنه كان خائفاً وقدماه تصطدمان ببعض واستدرك: “رعبتني اكتر بالحركة دي، قصدي طمنتني يعني”، وتابع أن هذا الفيديو هو ألطف ما رآه في حياته بعد الصعوبات التي واجهها”.

امبارح الفجر وصلت المستشفي قبل العمليه بدقائق لقيت الجوهرة قاعدة متشيكه و حاطه رجل علي رجل و بتحكي عن الحلم و بتشكر الحضور. و انا كنت جاي مرعوب و رجلي بتخبط في بعضها. رعبتني اكتر بالحركه دي، قصدي طمنتني يعني

الفيديو دا الطف حاجه اشوفها في حياتي دلوقتي لكن امبارح كان صعب عليا شويه pic.twitter.com/meQryfqOeR — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) January 24, 2023

إشادة براعة الطبيب الماهر هاني عبدالجواد

وأثنى الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على عمل الطبيب “عبدالجواد” وعمليته النادرة وعلق “بندر العبدالكريم” : “بارك الله جهودكم دكتورنا، ما تقوم به شي من الخيال فأنت بفضل الله عليك تعيد أملاً وتزيل ألما”.

وعقب “ظافر بن شيبان”: “الله يكتب أجرك ويجزيك كل الخير كما أدخلت الفرحة في قلوب مرضاك”.

الله يكتب أجرك ويجزاك كل خير وبركة يارب العالمين مثل ما أدخلت الفرحة في قلوب مرضاكم.. من #مصر الدكتور هاني يستحق الشكر والتقدير @naifco @fayez_malki — ظافر بن شيبان (@Dh_shiban) January 23, 2023

بينما علق “عبدالرحمن الفهد” ببيت من الشعر يعبر عن واقع الحال: “ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﺭﺟﻞ ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪه ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟﺎﺕ”.

ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ ﺭﺟﻞٌ

ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟﺎﺕُ ﻭﺍﺫﻛﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺫ ﺟﻌﻠﺖ

ﺇﻟﻴﻚ ﻻ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟـــﺎﺕُ — عبدالرحمن الفهد 🇸🇦 (@ahfahad) January 23, 2023

وقال “محمد يحيى”: “شيء رائع رجوع الأمل بعد يأس والأروع جعل الأمل حقيقة”.

وُعرف الطبيب هاني عبد الجواد المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج، بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة.

إذ تمكّن الدكتور هاني عبدالجواد من إجراء أول عملية “معالجة تحدب في العمود الفقري” من نوعها في مصر عام 2018، وذلك في 7 ساعات فقط.

ويدير الدكتور هاني مركز القاهرة الدولي لجراحة العمود الفقري، وهو مركز دولي على درجة عالية من التخصص على أرض مصر يقدم أعلى مستوى من الرعاية لأمراض العمود الفقري المختلفة.

بما في ذلك آلام الظهر، آلام الرقبة، الانزلاق الغضروفي اللقطني و العنقي، ضيق القناه العصبية، إصابات العمود الفقري، و تشوهات العمود الفقري عند الأطفال والكبار، التهاب الفقرات الحاد والمزمن، الانزلاق الفقاري وأورام العمود الفقري.