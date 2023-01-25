الخميس, يناير 26, 2023
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صور مثيرة لميسي وزوجته تحت الماء.. قبلات حميمية وأجساد متلامسة تحت البخار! (شاهد)

بعد فوز لاعب كرة القدم بكأس العالم لأول مرة بدأ الزوجان إجازة فاخرة في جبال الألب

كتب رفيف عبدالله
صور مثيرة لميسي وزوجته تحت الماء.. قبلات حميمية وأجساد متلامسة تحت البخار! (شاهد) watanserb.com
ميسي وأنتونيلا
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وطن– كانت عيون العالم كله تتجه نحو كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز ، وهما يعيشان حالة حب أكثر من أي وقت مضى. ويتباهيان بحياتهما الجديدة في السعودية ؛ ومع ذلك ، فهما ليسا الزوجين الوحيدين في عالم الترفيه والرياضة اللذان يعرفان كيف يأسران الجمهور.

جبال الألب

لأن ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو محبوبان جدًا أيضًا بفضل الحب الكبير الذي أظهراه دائمًا مع بعضهما البعض وأطفالهما.

بعد فوز لاعب كرة القدم بكأس العالم لأول مرة ، بدأ الزوجان إجازة فاخرة.

الآن ميسي وأنتونيلا برفقة أطفالهما الثلاثة – تياجو ماتيو وسيرو – قاموا بالذهاب إلى جبال الألب في أوروبا الوسطى للاستمتاع بعطلة “مجمدة”.

مع جاكوزي في وسط الثلج هذه هي الطريقة التي يتمتعون بها بإجازتهم
شارك الزوجان عبر إنستغرام كل تفاصيل هذه المغامرة الجديدة
يستمتع ميسي وأنتونيلا بالبرد الشديد
ارتدت زوجة ميسي سروالًا واسعًا وحذاء مبطّنًا وأحذية غير قابلة للانزلاق للثلج وسترة وردية معدنية رائعة

أيام العائلة

شارك الزوجان عبر إنستغرام كل تفاصيل هذه المغامرة الجديدة ، والتي كان ينظر إليها بالنسبة للكثيرين على أنها شكل من أشكال الاحتفال بعدما فاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر. ولكنه يمثل أيضًا أيام الراحة والمتعة للعائلة.

“أيام العائلة” ، كانت الرسالة التي شارك بها ميسي عدة صور على منصة ميتا. بينما اقتصرت تعليقات زوجته على وضع رموز تعبيرية من الرقائق ورجل الثلج في إشارة إلى درجات الحرارة المنخفضة في جبال الألب.

يمكن للبرد جعل اللحظات أكثر إثارة من خلال الذهاب للتزلج مع العائلة
ميسي وأنتونيلا
أبناء ميسي تياجو ماتيو وسيرو
ميسي وأنتونيلا
نجل ميسي
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يستمتع ميسي وأنتونيلا بالبرد الشديد،  مع أكثر الإطلالات دفئًا والأبعد التي اعتاد عليها الجميع في كليهما. لكنهم أيضًا لم يترددوا في إظهار أن البرد لا يمنع المتعة.

لقطات مثيرة وقبلات

على العكس من ذلك ، يمكن للبرد جعل اللحظات أكثر إثارة من خلال الذهاب للتزلج مع العائلة ، أو الغطس في الجاكوزي في وسط غابة ثلجية.

في الصور التي شاركها النجم الأرجنتيني وتلك التي التقطتها أنتونيلا روكوزو ، ارتدت العائلة ملابس السباحة كما لو كان الجو صيفاً. بينما صنع الجاكوزي ستائر من البخار تجعل كل لقطة أكثر إثارة.

كانت إحدى أكثر اللحظات إثارة، هي القبلة الرقيقة بين ميسي وأنتونيلا ، في حين ارتدت الأخيرة ملابس السباحة الوردية النيون التي خطفت الأنظار.

ميسي وأنتونيلا
ميسي يستمتع بعطلته في جبال الألب
ميسي وأنتونيلا
قبلة رقيقة بين ميسي وأنتونيلا
ميسي وأنتونيلا
صنع الجاكوزي ستائر من البخار تجعل كل لقطة أكثر إثارة

وبالحديث عن المظهر ، أظهرت أنتونيلا روكوزو أيضًا أن الشتاء لم ينته وأن التزلج لا يزال مطلوباً. خاصة في وجهة مثل جبال الألب.

ولهذا السبب ارتدت بهذه المناسبة سروالًا واسعًا وحذاء مبطّنًا. وأحذية غير قابلة للانزلاق للثلج ، بالإضافة إلى سترة وردية معدنية رائعة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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