الإثنين, يناير 23, 2023
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الهدهد

فاجعة سورية في تركيا.. نيران تلتهم أجساد 3 أطفال أشقاء ووالدتهم “غائبة”

أسفر حريق اشتعل في منزل بمنطقة دولكادير أوغلو بولاية كهرمان مرعش التركية عن وفاة 3 أطفال أشقاء سوريين اختناقاً بالدخان

كتب خالد السعدي
وفاة 3 أطفال سوريين حرقا watanserb.com
وفاة 3 أطفال سوريين في تركيا اختناقا بالدخان
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وطن– في فاجعة مؤسفة، توفي ثلاثة أطفال أشقاء سوريين جراء حريق اندلع في منزل كانوا يقيمون فيه بمنطقة دولكادير أوغلو بولاية كهرمان مرعش التركية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة تعامل قوات الإطفاء مع الحريق ودخولها للمنزل من أجل السيطرة على النيران ومحاولة إنقاذ الأطفال.

 

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن تقارير تركية قولها، إنه لم يُعرف حتى الآن سبب الحريق في المنزل، إلا أن الأطفال الثلاثة لقوا مصرعهم اختناقاً جراء الدخان.

وفور اندلاع الحريق توفي “ز. أ” و”م. أ”، في حين تم نقل شقيقهما الثالث “أ. أ” إلى المستشفى، إلا أنه فقدَ حياته رغم كل التدخلات الإسعافية التي أجراها الأطباء.

وفاة 3 أطفال سوريين حرقا
وفاة 3 أشقاء أطفال سوريين في تركيا اختناقا جراء حريق اندلع في منزلهم

وبعد أن حضرت فرق الإطفاء إلى المنطقة وسارعت لإخماد النيران، أجرى المدعي العام فحصاً في المنطقة التي يقع فيها المنزل.

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وفي أثناء التحقيق في سبب الحريق، تم نقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى كهرمان مرعش للأبحاث لتشريحهم، فيما تبين أن والد الأطفال متوفى، وأن الأم لم تكن في المنزل وقت الحريق.

وفاة 3 أطفال سوريين حرقا
تم نقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى كهرمان مرعش للأبحاث لتشريحهم

مآسي السوريين بسبب الحرائق في تركيا

يُشار إلى أن الحريق في تركيا أحدث عدة مآسٍ للاجئين السوريين راح ضحيتها في الغالب الأطفال.

والسبب الرئيسي في هذه الحوادث هو ترك الأهل لهم بمفردهم في المنزل، والذهاب لقضاء احتياجاتهم الضرورية سواء في السوق أو العمل.

وفاة 3 أطفال سوريين حرقا
السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو ترك الأهل للأطفال بمفردهم في المنزل

وسبق أن تسبب حريق مروع في وفاة سيدة وثمانية أطفال سوريين في مدينة بورصة التركية، في حادثة مؤسفة وقعت قبل أشهر.

وفي وقت سابق أيضاً، هزّت فاجعة مدينة إسطنبول، حيث تسبب حريق بوفاة 4 أطفال سوريين، وذلك بعد أيام على كارثة أخرى نتجت عن حريق بأحد منازل السوريين في ولاية كهرمان مرعش، أسفرت عن وفاة ثلاثة أطفال اختناقاً.

وفي غازي عنتاب، حوصر فيه 3 أطفال سوريين داخل منزلهم، عقب مغادرة والديهم للسوق وإغلاق الباب عليهم، لكن رجال الإطفاء هذه المرة تمكنوا من إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى.

المصدريوتيوب + وسائل إعلام تركية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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