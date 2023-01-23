فاجعة سورية في تركيا.. نيران تلتهم أجساد 3 أطفال أشقاء ووالدتهم “غائبة”

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وطن– في فاجعة مؤسفة، توفي ثلاثة أطفال أشقاء سوريين جراء حريق اندلع في منزل كانوا يقيمون فيه بمنطقة دولكادير أوغلو بولاية كهرمان مرعش التركية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة تعامل قوات الإطفاء مع الحريق ودخولها للمنزل من أجل السيطرة على النيران ومحاولة إنقاذ الأطفال.

ونقلت وسائل إعلام سورية، عن تقارير تركية قولها، إنه لم يُعرف حتى الآن سبب الحريق في المنزل، إلا أن الأطفال الثلاثة لقوا مصرعهم اختناقاً جراء الدخان.

وفور اندلاع الحريق توفي “ز. أ” و”م. أ”، في حين تم نقل شقيقهما الثالث “أ. أ” إلى المستشفى، إلا أنه فقدَ حياته رغم كل التدخلات الإسعافية التي أجراها الأطباء.

وبعد أن حضرت فرق الإطفاء إلى المنطقة وسارعت لإخماد النيران، أجرى المدعي العام فحصاً في المنطقة التي يقع فيها المنزل.

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وفي أثناء التحقيق في سبب الحريق، تم نقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى كهرمان مرعش للأبحاث لتشريحهم، فيما تبين أن والد الأطفال متوفى، وأن الأم لم تكن في المنزل وقت الحريق.

مآسي السوريين بسبب الحرائق في تركيا

يُشار إلى أن الحريق في تركيا أحدث عدة مآسٍ للاجئين السوريين راح ضحيتها في الغالب الأطفال.

والسبب الرئيسي في هذه الحوادث هو ترك الأهل لهم بمفردهم في المنزل، والذهاب لقضاء احتياجاتهم الضرورية سواء في السوق أو العمل.

وسبق أن تسبب حريق مروع في وفاة سيدة وثمانية أطفال سوريين في مدينة بورصة التركية، في حادثة مؤسفة وقعت قبل أشهر.

وفي وقت سابق أيضاً، هزّت فاجعة مدينة إسطنبول، حيث تسبب حريق بوفاة 4 أطفال سوريين، وذلك بعد أيام على كارثة أخرى نتجت عن حريق بأحد منازل السوريين في ولاية كهرمان مرعش، أسفرت عن وفاة ثلاثة أطفال اختناقاً.

وفي غازي عنتاب، حوصر فيه 3 أطفال سوريين داخل منزلهم، عقب مغادرة والديهم للسوق وإغلاق الباب عليهم، لكن رجال الإطفاء هذه المرة تمكنوا من إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى.