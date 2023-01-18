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ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق مكشوفة البطن وتنشر صورة بلا فلاتر (شاهد)

ظهرت ساندرا رزق في الصورة، مرتدية ملابس تكشف بطنها، مشيرة إلى أنّها التقطت الصورة بلا فلتر، وأنها ستضع وشما جديدا.

كتب أنس السالم
watanserb.com
ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق
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وطن – نشرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة صورةً لها عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسميّ بموقع انستغرام، بدون فلاتر.

وظهرت ساندرا رزق في الصورة، مرتدية ملابس تكشف بطنها، مشيرة إلى أنّها التقطت الصورة بلا فلتر، وأنها ستضع وشم جديد.

ساندرا رزق
ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق مكشوفة البطن

وظهرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة في صورٍ أخرى وهي تقف عند سيارة فارهة سوداء اللون .

ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة

وكانت “رزق” نشرت صوراً لها قبل أيام وهي تبدو مستمعة بأجواء تساقط الثلوج.

 

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A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

ساندرا رزق بدون مكياج 

سبق ذلك حينما فاجأت ساندرا رزق جمهورها بصورةٍ جديدةٍ، ظهرت فيها بدون مكياج، وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب.

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وظهرت ساندرا رزق في الصورة التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

ساندرا رزق بدون مكياج
ساندرا رزق بدون مكياج

وفي صورٍ أخرى نشرتها ساندرا رزق على حسابها، ظهرت بإطلالة جذابة؛ حيث ارتدت ملابس “Casual”، بحمالة صدر، وبنطال جينز، وجاكيت طويل، واستعرضت قوامها للجمهور.

ساندرا رزق
ساندرا رزق

وبينما عبّر متابعو ساندرا رزق عن إعجابهم بإطلالتها الأخير، انتقدها بعضهم، وقال أحدهم: “صراحة احيانا بتلبس اشياء ما بتلبقلك, يعني مش حلوين من الاخر مثل هل شي يللي لابستيه, بعرف كله هدايا و دعايات و مدفوع حقه … بس بشعين و انت ملكة جمال. فكري فيها”.

كما كتب لها متابع آخر قائلاً: “الستر حلو وبحلي المرأة بعد اكثر”.

وانتُخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

تتويج ساندرا رزق
تتويج ساندرا رزق

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

وفضلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

ساندرا رزق وابنتها نور
ساندرا رزق وابنتها نور

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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