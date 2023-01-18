ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق مكشوفة البطن وتنشر صورة بلا فلاتر (شاهد)

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وطن – نشرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة صورةً لها عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسميّ بموقع انستغرام، بدون فلاتر.

وظهرت ساندرا رزق في الصورة، مرتدية ملابس تكشف بطنها، مشيرة إلى أنّها التقطت الصورة بلا فلتر، وأنها ستضع وشم جديد.

وظهرت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان السابقة في صورٍ أخرى وهي تقف عند سيارة فارهة سوداء اللون .

وكانت “رزق” نشرت صوراً لها قبل أيام وهي تبدو مستمعة بأجواء تساقط الثلوج.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

ساندرا رزق بدون مكياج

سبق ذلك حينما فاجأت ساندرا رزق جمهورها بصورةٍ جديدةٍ، ظهرت فيها بدون مكياج، وذلك بعد مرور 23 عاماً على تتويجها باللقب.

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وظهرت ساندرا رزق في الصورة التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” انستغرام، مبللة الشعر، وبدون أي مساحيق تجميل، لتثبت لجمهورها جمالها الطبيعي، الذي أهّلها لتتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2000.

وفي صورٍ أخرى نشرتها ساندرا رزق على حسابها، ظهرت بإطلالة جذابة؛ حيث ارتدت ملابس “Casual”، بحمالة صدر، وبنطال جينز، وجاكيت طويل، واستعرضت قوامها للجمهور.

وبينما عبّر متابعو ساندرا رزق عن إعجابهم بإطلالتها الأخير، انتقدها بعضهم، وقال أحدهم: “صراحة احيانا بتلبس اشياء ما بتلبقلك, يعني مش حلوين من الاخر مثل هل شي يللي لابستيه, بعرف كله هدايا و دعايات و مدفوع حقه … بس بشعين و انت ملكة جمال. فكري فيها”.

كما كتب لها متابع آخر قائلاً: “الستر حلو وبحلي المرأة بعد اكثر”.

وانتُخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في يوم 22 سبتمبر 2000؛ حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها، فكانت تبلغ حينها 18 عاماً.

وفي عام 2010، تزوجت ساندرا رزق من رجل أعمال لبناني ليس معروفاً إعلامياً، وكانت تعيش معه متنقلةً بين بيروت وقطر.

وفضلت ساندرا بعد الزواج الابتعاد عن الأضواء، وأن تمنح معظم وقتها لزوجها وبيتها، وفي فبراير 2011، رزقت ساندرا بابنتها نور.

لكن حياة ساندرا فقدت استقرارها حين باشرت في عام 2013 بإجراء معاملات الطلاق من زوجها، وحصلت عليه، ثم كسبت عام 2017 دعوى حضانة ابنتها الوحيدة.