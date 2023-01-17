لن تصدق المبلغ الخيالي الذي حصلت عليه شاكيرا مقابل السخرية من بيكيه (شاهد)

- Advertisement -

وطن– لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أصبحت أغنية ، Sessions 53 لشاكيرا (45 عامًا) وبيزراب (24 عامًا) ناجحة .

حيث وصلت الأغنية إلى ما يصل إلى 122 مليون مشاهدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى منذ إصدارها الأولي.

في نجاحها الجديد ، تهدف المغنية الشهيرة إلى التنقيب عن شريكها السابق جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة ، كلارا شيا ، بعد انفصال الزوجين السابقين العام الماضي.

أرباح شاكيرا ترتفع

عرض برنامج “تيليكنكو” الصباحي “El Programa de Ana Rosa” تحليل مقدار الأموال التي تمكنت شاكيرا من جنيها بالفعل بعد إصدار الأغنية.

كما أفادوا ، فقد ربحت 512 ألف دولار من يوتيوب ، و 500 ألف دولار من أمازون ، و 360 ألف دولار من سبوتيفاي وما يصل إلى 1200000 ألف دولار من آبل.

كم من المال جنت شاكيرا؟

كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني أيضًا عن مقدار الأموال التي تمكنت شاكيرا من جنيها إجمالاً من آخر ثلاث أغنيات لها ، والتي صدرت جميعها بعد انفصالها عن بيكيه.

- Advertisement -

وأشاروا إلى أنه “في هذه الأيام الأربعة ، حققت شاكيرا أكثر من 2500000 دولار من خلال أغنية ‘BZRP Music Sessions # 53’.

أما بالنسبة للأغاني الأخيرة التي أشارت فيها أيضًا إلى لاعب كرة القدم السابق ، “تي فيليسيتو” ، الذي صدر في أبريل 2022 ، فقد بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 445 ألف مليون مرة ، وحققت نحو 10 ملايين دولار.

“Monotonia” ، التي أصدرتها مع Ozuna ، تم إصدارها قبل شهرين ولديها 166 مليون مشاهدة ، مما [يعني أنها جنت] 3.554.000 دولار. ”

15 مليون دولار

تشير التقديرات إلى أن شاكيرا قد ربحت حوالي 15 مليون دولار وأكثر من الأغاني التي أشارت فيها إلى بيكيه.

أما مدافع برشلونة السابق ، فقد وقع اتفاقية رعاية مع رينو وكاسيو وهما من العلامات التجارية المذكورة في أحدث أغنية لشاكيرا.

يبدو أن كلاً من المغنية الكولومبية ولاعب كرة القدم السابق يتطلعان إلى جني أكبر قدر ممكن من المال خلال هذا الانفصال.