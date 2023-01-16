موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي نجوم فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، في إطار فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

وسيواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي سيتولى شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال، أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في المباراة لأول مرة منذ سنوات.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وستشهد فعاليات موسم الرياض لعام 2023، اللقاء الودي الذي سيجمع نجوم فريق باريس سان جيرمان أمام نجوم النصر والهلال السعودي.

كما وسيشارك في المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر أمام منافسه باريس سان جيرمان، العديد من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم من كلا الفريقين، من أبرزهم كيليان مبابي، ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حيكيمي وسيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو وسالم الدوسري وغيرهم.

رسميًا: كريستيانو رونالدو قائدًا لمباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في الرياض.

pic.twitter.com/Chq2UdjSyB — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 15, 2023

وستقام مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، في المباراة الودية القوية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الخميس، على ملعب ( استاد الملك فهد) الدولي، في العاصمة السعودية (الرياض).

توقيت مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

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وستنطلق مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا، فستكون المباراة الودية في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تبث مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة. كما وستنقل على قنوات (SCC) الرياضية السعودية.

طاقم تحكيم قطري بقيادة عبدالرحمن الجاسم لإدارة مباراة #كأس_موسم_الرياض بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان يوم الخميس المقبل pic.twitter.com/FyIoGu2VcM — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023

وجاء تردد القناة الناقلة للمباراة الودية بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، (beIN Sport HD1 )، على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

كما وستنقل على قناة (SCC SPORT HD1) الرياضية السعودية المشفرة، بتردد 12418، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.