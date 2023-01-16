الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

رونالدو سيلتقي أمام ميسي وجهاً لوجه لأول مرة منذ سنوات في المباراة الودية

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو وميسي في مباراة النصر والهلال ضد باريس watanserb.com
رونالدو وميسي في مباراة النصر والهلال ضد باريس
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وطن- يلتقي نجوم فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، في إطار فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

وسيواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي سيتولى شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال، أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في المباراة لأول مرة منذ سنوات.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وستشهد فعاليات موسم الرياض لعام 2023، اللقاء الودي الذي سيجمع نجوم فريق باريس سان جيرمان أمام نجوم النصر والهلال السعودي.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس
موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس

كما وسيشارك في المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر أمام منافسه باريس سان جيرمان، العديد من النجوم اللامعين في عالم كرة القدم من كلا الفريقين، من أبرزهم كيليان مبابي، ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حيكيمي وسيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو وسالم الدوسري وغيرهم.

وستقام مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، في المباراة الودية القوية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الخميس، على ملعب ( استاد الملك فهد) الدولي، في العاصمة السعودية (الرياض).

توقيت مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

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وستنطلق مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والدوحة.

تشكيلة نجوم النصر والهلال
تشكيلة نجوم النصر والهلال

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا، فستكون المباراة الودية في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تبث مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة. كما وستنقل على قنوات (SCC) الرياضية السعودية.

وجاء تردد القناة الناقلة للمباراة الودية بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، (beIN Sport HD1 )، على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال أمام باريس
القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال أمام باريس

كما وستنقل على قناة (SCC SPORT HD1) الرياضية السعودية المشفرة، بتردد 12418، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

المصدروطن + بين سبورت + scc + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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