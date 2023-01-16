موجة غضب تشتعل ضد شبكة “بي إن سبورت” بالجزائر بسبب ما فعله معلقها المغربي جمال بدة!

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بموجة غضب عارمة ضد شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، بسبب ما وصفوه محاولات المعلق المغربي في الشبكة، جمال بدة، لاستغلال عمله في القناة لتزييف الحقائق حول عدم حضور منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم للمحليين التي تستضيفها الجزائر.

وخلال تعليقه على مباراة الكاميرون والكونغو، تطرق جمال بدة للأزمة التي اندلعت على إثر رفض

الجزائر السماح للمنتخب المغربي الحضور مباشرة عبر الطيران المغربي، بسبب الحظر الجوي المفروض من قبلها على المغرب منذ سبتمبر 2021.

وزعم “جدة” أن عدم حضور المنتخب المغربي لا يعتبر انسحابا وإنما لظروف يعلمها الجميع، مكذبا الرواية الجزائرية حول فقدان المغرب لنقاطه لعدم مشاركته.

غضب جزائري من استغلال المعلقين المغاربة لشبكة بي إن سبورت لترويج روايتهم

وطالب إعلاميون جزائريون من إدارة القناة القطرية التدخل لوقف استغلال الصحفيين المغربيين منابر المؤسسة الإعلامية لتمرير الرسائل التي تخدم بلدهم وتسيء للجزائر.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي قادة بن عمار:” على قطر الرسمية، ونحن نحترمها جدا، ان تتحرك لوضع حد لبعض مهازل بي إن سبورت وتعليق جواد بدة ضد الجزائر! خصوصا أن بين الدوحة والجزائر علاقات قوية لم تتحقق في أي عهد سابق مثل الآن!وعلى ادارة (البي إن سبورت)أن تتدخل لوقف هذا العبث احتراما لمهنيتها، ولجمهورها الجزائري والعربي ككل!”.

على قطر الرسمية، ونحن نحترمها جدا، ان تتحرك لوضع حد لبعض مهازل @beINSPORTSNews وتعليق جواد بدة ضد الجزائر!

خصوصا أن بين الدوحة والجزائر علاقات قوية لم تتحقق في أي عهد سابق مثل الآن!وعلى ادارة (البي إن سبورت)أن تتدخل لوقف هذا العبث احتراما لمهنيتها، ولجمهورها الجزائري والعربي ككل! — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) January 16, 2023

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وأضاف في تغريدة أخرى، أن “ما شرع فيه محمد عمور مسؤول بي إن سبورتس من عبث، يكمله جواد بدة في تعليقه على مباراة الكاميرون مع الكونغو! عمور يزوّر بيان الكاف عن افتتاح الشان وبدة يستغل تعليقه على مباراة كروية لبث سمومه ضد الجزائر! كيف يسمح الأشقاء القطريون باختطاف منبر كبير وتحويله إلى ملحقة تابعة للمخزن!؟”.

ما شرع فيه محمد عمور مسؤول @beINSPORTSNews من عبث، يكمله جواد بدة في تعليقه على مباراة الكاميرون مع الكونغو!

عمور يزوّر بيان الكاف عن افتتاح الشان وبدة يستغل تعليقه على مباراة كروية لبث سمومه ضد الجزائر!

كيف يسمح الأشقاء القطريون باختطاف منبر كبير وتحويله إلى ملحقة تابعة للمخزن!؟ — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) January 16, 2023

وقال الصحفي الصحراوي راشد لحبيب: “انحراف خطيرة لقناة بي إن سبورت القطرية التي حولها المعلقون والصحفيين المغاربة إلى وكر لدعاية النظام المغربي ومهاجمة الجزائر والصحراء الغربية وعلى القائمين على القناة التدخل بأسرع وقت لوقف التجاوزات والمغالطات التي يقوم المعلقين المغاربة بترديدها خلال البرامج والمباريات.”

✍🏼 انحراف خطيرة لقناة @beINSPORTSNews القطرية التي حولها المعلقون والصحفيين المغاربة إلى وكر لدعاية النظام المغربي ومهاجمة #الجزائر والصحراء الغربية وعلى القائمين على القناة التدخل بأسرع وقت لوقف التجاوزات والمغالطات التي يقوم المعلقين المغاربة بترديدها خلال البرامج والمباريات. pic.twitter.com/2tklSOIwOr — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) January 16, 2023

وقالت ناشطة جزائرية أخرى إن “اللوبي المغربي يستغل قناة بي إن سبورت..المغربي محمد عمور مسؤول في القناة الإخبارية يزوّر بيان الكاف. المعلق جواد وبدة يستغل تعليقه على مباراة لبث سمومه ضد الجزائر والمحلل شيبو يوسف يسخر من الجزائريين. على إدارة بي إن سبورت أن تتدخل لوقف هذا العبث احتراما لجمهورها الجزائري”.

من جانبه، تساءل الناشط أحمد داوود قائلا: “كيف لمؤسسة إعلامية بحجم بي إن سبورت لا تستطيع السيطرة على موظفيها، والمحافظة على حيادها وأن تستخدم كوسيلة للتهجم على الدول ونشر المغالطات والمعلومات المضللة. على وزارة الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة.”

الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

وكانت الجزائر، قد رفضت بشكل رسمي، فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، في الفترة الممتدة بين 13 يناير الجاري و4 فبراير المقبل.

المنتخب المغربي يغادر المطار

يشار إلى انه بعد ساعات من الانتظار في المطار استعدادا للسفر اليوم الجمعة، غادر لاعبو المنتخب المغربي المحلي مطار سلا الرباط وعادوا إلى الحافلة بحقائبهم، بعد انتظار التصريح الجزائري الذي لم يصل.

وكانت الجزئر قد اقترحت دخول المنتخب المغربي عبر تونس مثلما فعلت من قبل بعثة المغرب المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أو القبول بمقترح آخر نقله رئيس الكاف إلى الطرف المغربي بالسماح له بالتنقل مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران أخر غير محظور، إلا ان المغرب رفضت هذه المقترحات.