عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

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وطن- هزّت العراق، جريمة قتل راح ضحيتها شخص عراقي، قتله مجرمان طعنا، بمساعدة من زوجة وابنة المجني عليه، في جريمة مأساوية تمكنت الشرطة العراقية من فك غموضها.

وتمكنت قوة من قيادة شرطة محافظة نينوى، خلال 24 ساعة فقط، من كشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بحق أحد المواطنين وألقت القبض على الجناة في الموصل.

وقعت الجريمة، داخل داره في منطقة حي الانتصار غربي مدينة الموصل، وتم القبض على المجرمين الجناة في مناطق وأحياء الانتصار وسومر، وهما “ا. ع”، و”ي. ت” اللذان قاما بقتله بواسطة الطعن بالات حادة ( سكين )، استخدمها المجرمان وكذلك الخنق بواسطة الأيدي.

وتبين أن زوجة وابنة المجنى عليه اعترفتا أنهما ليلة الحادث واثناء نوم المجنى عليه قامتا بفتح أبواب الدار، وتسهيل دخول المجرمين لتنفيذ جريمتهما الدنيئة، واتضح أن سبب اتفاقهم وإقدامهم على الجريمة هو التخلص من المجنى عليه لوجود مشاكل بينهم.

واتخذت قوات الشرطة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦.

زيادة كبيرة في جرائم القتل الجنائية بالعراق

ويشهد العراق زيادة مفزعة، في جرائم القتل الجنائية، وتحديدا التي تحدث في نطاق الأسرة، فيما تبدو السلطات عاجزة عن وضع حد لتلك الجرائم التي جعلت من العراق يتصدر قائمة الدول العربية من حيث هذه الجرائم.

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وفي ظل تزايد وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، يروح ضحيتها في الغالب النساء والأطفال، وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية العراقية لضعف الإجراءات العقابية الرادعة لمرتكبي العنف الأسري، وعدم وجود تشريعات وقوانين مضادة لهذا العنف كما يجب .

ويرى خبراء أن ارتفاع معدلات العنف المجتمعي في العراق، هو نتاج طبيعي لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية في البلاد، خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا، وتبعاته الاقتصادية والنفسية الجسيمة، واتساع رقعة الفقر والأمية.

وقبل أشهر، اهتز العراق بعد إعلان السلطات اعتقال متهم بقتل شقيقه واغتصاب ابنتي المغدور الصغيرتين .

وأصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا بشأن إلقاء القبض على مجرم قتل شقيقه واغتصب ابنتيه في العاصمة العراقية، وقال البيان: “بعد إجراء عملية التحري وجمع المعلومات عن وجود المتهم في منطقة النهروان تم إلقاء القبض عليه بجريمة (القتل وزنا المحارم، والتعنيف)، حيث ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها”.

واعترف المتهم خلال التحقيق الأولي صراحة بقيامه بجريمة اغتصاب ابنتي أخيه، وهما فتاتين تبلغان من العمر 12و 15 عاما.

وجاءت جريمة الاغتصاب المزدوجة بعد أن قام بقتل والدهما في وقت سابق.