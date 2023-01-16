الإثنين, يناير 16, 2023
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راقصة السيرك تفقد توازنها وتسقط من علو وسط ذعر الجمهور (فيديو)

راقصة استعراضية في سيرك بمدينة "تامبيكو" شرقي المكسيك كانت تحاول الإمساك بالطوق فسقطت على المسرح في مشهد مروع

كتب خالد الأحمد
راقصة السيرك تفقد توازنها watanserb.com
راقصة السيرك تفقد توازنها
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وطن- في واقعة مأساوية، تعرضت لاعبة سيرك بمدينة “تامبيكو” شرقي المكسيك لسقوط مُروع من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، حيث سقطت على الأرض بعنف وسط ذُعر وصدمة الجمهور الذي كان يتابعها.

حاولت أن تنزل من الطوق ففقدت السيطرة

ووفق وسائل إعلام مكسيكية فقد أفلتت اللاعبة “ميا غونزاليس سوتو” من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة. وسط دهشة الحشود التي كانت تتابع استعراضاتها.

وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء وتم نقلها إلى مشفى “تامبيكو” شرقي المكسيك ولحسن الحظ لم تصب بجروح خطيرة، وخرجت من المستشفى فيما بعد.

اللاعبة ميا غونزاليس سوتو
اللاعبة ميا غونزاليس سوتو

ووفق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن” بدت اللاعبة على ارتفاع شاهق، وهي تجلس داخل طوق معلق بحبال في الأعلى.

وحاولت أن تنزل منه وهي متشبثة به ولكنها فقدت السيطرة كما يبدو، لتسقط على أرض السيرك بلا حراك وهرع إليها مسعف وتم نقلها إلى مشفى في المدينة.

سقطت من طوق على ارتفاع 5 أمتار

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وأعلنت إدارة السيرك أن اللاعبة لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: “كان من بين جمهورنا مسعف طبي قدم لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين له إلى الأبد”.

إلى ذلك استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.

من جانبها ، شكرت ميا غونزاليس سوتو اهتمام الجميع بها فور سقوطها وكتبت: “الحمد لله أن حادثتي لم تكن خطيرة فقد تمكنت من النجاة من العلو الذي سقطت منه.”

وتابعت:”لكنها كانت معجزة والله حماني”. وأعلنت أنها خرجت من المشفى وهي الآن في المنزل.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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