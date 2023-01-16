راقصة السيرك تفقد توازنها وتسقط من علو وسط ذعر الجمهور (فيديو)

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وطن- في واقعة مأساوية، تعرضت لاعبة سيرك بمدينة “تامبيكو” شرقي المكسيك لسقوط مُروع من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، حيث سقطت على الأرض بعنف وسط ذُعر وصدمة الجمهور الذي كان يتابعها.

حاولت أن تنزل من الطوق ففقدت السيطرة

ووفق وسائل إعلام مكسيكية فقد أفلتت اللاعبة “ميا غونزاليس سوتو” من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة. وسط دهشة الحشود التي كانت تتابع استعراضاتها.

وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء وتم نقلها إلى مشفى “تامبيكو” شرقي المكسيك ولحسن الحظ لم تصب بجروح خطيرة، وخرجت من المستشفى فيما بعد.

ووفق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن” بدت اللاعبة على ارتفاع شاهق، وهي تجلس داخل طوق معلق بحبال في الأعلى.

وحاولت أن تنزل منه وهي متشبثة به ولكنها فقدت السيطرة كما يبدو، لتسقط على أرض السيرك بلا حراك وهرع إليها مسعف وتم نقلها إلى مشفى في المدينة.

سقطت من طوق على ارتفاع 5 أمتار

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وأعلنت إدارة السيرك أن اللاعبة لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: “كان من بين جمهورنا مسعف طبي قدم لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين له إلى الأبد”.

إلى ذلك استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.

Así fue la caída de una de las artistas del circo Fantasy Word on Ice, ubicado en #CdMadero. La chica cae desde una altura considerable. Los organizadores apagan las luces pese a las posibles lesiones de la chica. Urgen sanciones. Según el circo esta fuera de peligro #Tampico pic.twitter.com/8msMkYnvT6 — @ElNaveganteNotMx (@ElNaveganteNot) January 11, 2023

من جانبها ، شكرت ميا غونزاليس سوتو اهتمام الجميع بها فور سقوطها وكتبت: “الحمد لله أن حادثتي لم تكن خطيرة فقد تمكنت من النجاة من العلو الذي سقطت منه.”

وتابعت:”لكنها كانت معجزة والله حماني”. وأعلنت أنها خرجت من المشفى وهي الآن في المنزل.