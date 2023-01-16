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جوني ديب تظاهر بأنه يموت حزناً على صديقه وذهب لجني الأموال من السعودية (شاهد)

توفي جيف بيك بعدما أنهى جولته الموسيقية مع جوني ديب منذ أسابيع خلال الترويج لألبومه الجديد

كتب رفيف عبدالله
جوني ديب تظاهر بأنه يموت حزناً على صديقه وذهب لجني الأموال من السعودية (شاهد) watanserb.com
جوني ديب وصديقه الراحل
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وطن– يبدو أن فنان هوليوود الشهير، جوني ديب، استطاع بسهولة تجاوز حزنه الشديد على وفاة صديقه المقرب عازف الغيتار الشهير جيف بيك عن عمر يناهز 78 عاماً.

أوقات ممتعة

فقد شارك بدر بن فرحان آل سعود ، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالسعودية ، منشورًا على إنستغرام مع جوني ديب أمس.

كشف المنشور أن جوني ديب يتواجد في المدينة العربية القديمة.

كشف منشور وزير الثقافة السعودي أن جوني ديب يتواجد في المدينة العربية القديمة

وعلق بدر بن فرحان على الصورة: “أوقاتاً طيبة في العلا”.

وتوفي جيف بيك بعدما أنهى جولته الموسيقية مع جوني ديب منذ أسابيع خلال الترويج لألبومه الجديد. وذلك بعد إصابته بالتهاب السحايا الجرثومية.

دعم مالي

هذا وقد تم نشر صورة جوني ديب في العلا بعد أيام من الإعلان عن أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيدعم إنتاج فيلم “جان دو باري” لبطل سلسلة “قراصنة الكاريبي.

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ويؤدي جوني ديب في العمل الفرنسي القادم، دور الملك لويس الخامس عشر.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي “نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية”.

سيرة ذاتية فريدة

وتابع التركي في بيان “هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية التي يمكننا دعمها. والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا”.

وأشار التركي إلى أن فيلم (جان دو باري)، هو آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين. الأمر الذي أثار اهتمامهم على الفور.

يعتبر الفيلم أول عمل درامي لجوني ديب منذ محاكمة القرن الشهيرة

وعقب “إنّه سيرة ذاتية فريدة وطموحة بشكل لا يصدّق. وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة والتعاون مع الكتّاب والمخرجين العالميين والمنتجين”.

محاكمة القرن

ويعتبر الفيلم أول عمل درامي لجوني ديب منذ محاكمة القرن الشهيرة التي خضع لها بسبب طليقته آمبر هيرد. حيث اتهم الممثل بسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على زوجته السابقة، ولكن تم إثبات براءته.

بدأت القضية بسبب مقال رأي عام 2018، وصفت فيه هيرد نفسها ضحيةً للعنف المنزلي، دون تسمية أي شخص محدد.

من جانبه، رفع “ديب” دعوى قضائية ضدها مقابل 50 مليون دولار، بدعوى التشهير، والادعاء بأنّ المقال أثّر سلبًا على حياته المهنية.

وفي نهاية المحاكمة، صدرت أوامر لآمبر هير بدفع 10 ملايين دولار لزوجها السابق.

وكانت قد أعلنت، في بداية ديسمبر، أنّها تقدّمت بطلب استئناف.

لكنّ آمبر قررت التراجع، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، نصًا طويلًا على حسابها على إنستغرام توضّح فيه أنها تنهي الإجراءات الجارية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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