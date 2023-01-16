الإثنين, يناير 16, 2023
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بيكيه ينتقم من شاكيرا بخطوة جديدة وابتسامة باردة.. ماذا فعل؟ (فيديو)

في الأغنية التي أنتجها بيزاراب تؤدي شاكيرا مقطعاً تقارن فيه كلارا شيا بساعة كاسيو وتقارن نفسها بساعة رولكس

كتب رفيف عبدالله
بيكيه ينتقم من شاكيرا بخطوة جديدة وابتسامة باردة.. ماذا فعل؟ (فيديو) watanserb.com
جيرارد بيكيه
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وطن- سخر جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، من أغنية شاكيرا الجديدة مرة أخرى.

فبعد أن استعرض بيكيه ساعة كاسيو، لديه الآن سيارة توينغو.

استبدلت فيراري بسيارة توينجو

وصل جيرارد بيكيه إلى مباراة في دوري الملوك في سيارة توينغو، رداً على مقطع أغنية شاكيرا الذي قالت فيه “استبدلت فيراري بسيارة توينجو”.

بالطبع، لم يتمكن بيكيه من إخفاء ابتسامته أثناء نزوله من السيارة، بينما تطارده عدسات الكاميرات التي نظر إليها بارتياح.

في الأغنية التي أنتجها بيزاراب، تؤدي شاكيرا مقطعاً تقارن فيه كلارا شيا بساعة كاسيو وتقارن نفسها بساعة رولكس.

ستدوم مدى الحياة

كان من المتوقّع أن يكون لدى جيرارد بيكيه ردٌّ على هذا ولم يخيّب ظنّها. قال: “لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات يد. توصلنا إلى اتفاقية رعاية مع كاسيو، وأبرم فريقنا صفقة مع كاسيو”. بينما لم يستطع المشاهدون التوقف عن الضحك.

وصل جيرارد بيكيه إلى مباراة في دوري الملوك في سيارة توينغو
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لم يكن أحد خلال البث يتوقّع هذا من جيرارد بيكيه، خاصة بعد فترة وجيزة من إصدار أغنية شاكيرا.

لكن سرعان ما أصدر بيكيه إعلانًا في اللحظة الأخيرة في أثناء عرضه لساعة كاسيو الرمادية. وأضاف: “هذه الساعة ستدوم مدى الحياة”.

وتقول كلمات الأغنية: “ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.

وعلقت شركة رينو بشكل غير مباشر على الأغنية، مادحةً سيارتها من نوع “توينغو”،
وكتبت الشركة: “لا يحتاج كثيرون إلى سيارة فاخرة ليكونوا سعداء.. اسأل عملاءنا الذين يستمتعون بالحياة مع توينغو”.

والدة بيكيه في مرمى شاكيرا

تحتوي أغنية شاكيرا الجديدة أيضاً على بعض الرسائل التي تستهدف حماتها السابقة.

في الأغنية، تقول شاكيرا: “لقد تركت حماتي كجارتي، والصحافة عند الباب والديون في الخزانة”.

وحول معنى ذلك، أفادت الصحيفة أنّ العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو “والدة جيرارد”، قد تدهورت بعد أن رحّبت على الفور بعلاقة الحب الجديدة لابنها.

ولم تكتف شاكيرا بذلك، بل قامت بوضع دمية ساحرة شريرة بحجم إنسان طبيعي على شرفتها المُطلة على والدة بيكيه.

وعمدت شاكيرا إلى تشغيل أغنيتها الجديدة بأعلى صوت كما أفاد سكان المنطقة التي تقيم بها المغنية الكولومبية من أصل لبناني.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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