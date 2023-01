بيكيه ينتقم من شاكيرا بخطوة جديدة وابتسامة باردة.. ماذا فعل؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سخر جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، من أغنية شاكيرا الجديدة مرة أخرى.

فبعد أن استعرض بيكيه ساعة كاسيو، لديه الآن سيارة توينغو.

وصل جيرارد بيكيه إلى مباراة في دوري الملوك في سيارة توينغو، رداً على مقطع أغنية شاكيرا الذي قالت فيه “استبدلت فيراري بسيارة توينجو”.

بالطبع، لم يتمكن بيكيه من إخفاء ابتسامته أثناء نزوله من السيارة، بينما تطارده عدسات الكاميرات التي نظر إليها بارتياح.

في الأغنية التي أنتجها بيزاراب، تؤدي شاكيرا مقطعاً تقارن فيه كلارا شيا بساعة كاسيو وتقارن نفسها بساعة رولكس.

كان من المتوقّع أن يكون لدى جيرارد بيكيه ردٌّ على هذا ولم يخيّب ظنّها. قال: “لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات يد. توصلنا إلى اتفاقية رعاية مع كاسيو، وأبرم فريقنا صفقة مع كاسيو”. بينما لم يستطع المشاهدون التوقف عن الضحك.

لم يكن أحد خلال البث يتوقّع هذا من جيرارد بيكيه، خاصة بعد فترة وجيزة من إصدار أغنية شاكيرا.

لكن سرعان ما أصدر بيكيه إعلانًا في اللحظة الأخيرة في أثناء عرضه لساعة كاسيو الرمادية. وأضاف: “هذه الساعة ستدوم مدى الحياة”.

وتقول كلمات الأغنية: “ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.

وعلقت شركة رينو بشكل غير مباشر على الأغنية، مادحةً سيارتها من نوع “توينغو”،

وكتبت الشركة: “لا يحتاج كثيرون إلى سيارة فاخرة ليكونوا سعداء.. اسأل عملاءنا الذين يستمتعون بالحياة مع توينغو”.

تحتوي أغنية شاكيرا الجديدة أيضاً على بعض الرسائل التي تستهدف حماتها السابقة.

في الأغنية، تقول شاكيرا: “لقد تركت حماتي كجارتي، والصحافة عند الباب والديون في الخزانة”.

وحول معنى ذلك، أفادت الصحيفة أنّ العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو “والدة جيرارد”، قد تدهورت بعد أن رحّبت على الفور بعلاقة الحب الجديدة لابنها.

ولم تكتف شاكيرا بذلك، بل قامت بوضع دمية ساحرة شريرة بحجم إنسان طبيعي على شرفتها المُطلة على والدة بيكيه.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023