الأحد, يناير 15, 2023
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دراسة تكشف عن مشروب يساعد على حرق دهون البطن في أسابيع..تعرف عليه

يمكن أن يساعد مشروب التفاح في التخلص من الدهون الحشوية

كتب ايمان الباجي
دراسة تكشف عن مشروب يساعد على حرق دهون البطن في أسابيع..تعرف عليه watanserb.com
مشروب يساعد على حرق الدهون في أسابيع
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وطن- تشير الدراسات إلى أن تناول مشروب واحد يوميًا يمكن أن يساعد في أسابيع على التخلص من الدهون الحشوية التي تتجمع في أعماق البطن.

يمكن أن تزيد دهون البطن، المعروفة بالدهون الحشوية من خطر إصابتك بمشاكل صحية، تتراوح من مرض السكري إلى الخرف.

لحسن الحظ، نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية دراسة حديثة كشفت من خلالها عن مشروب واحد يمكن يساعد على حرق الدهون بسرعة.

مشروب التفاح

وفقًا لبحث نُشرت نتائجه في مجلة Oleo Science، فإن تناول مشروب التفاح يوميََا يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون الحشوية في غضون أسابيع.

يمكن أن تزيد دهون البطن من خطر إصابتك بمشاكل صحية

نظر فريق البحث في تأثيرات مادة البوليفينول الموجودة في التفاح. وتعرف هذه المادة كونها من المركبات النباتية الطبيعية التي يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات.

وتُعرف المادة بآلياتها في مكافحة الأمراض، بالإضافة إلى قدرتها على تقليل الالتهاب وخطر الإصابة بأمراض القلب.

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بالنظر إلى إجمالي 124 مشاركًا، قارن الباحثون موضوعات تتراوح بين “نقص الوزن المعتدل” إلى “السمنة المعتدلة”.

وقسم فريق البحث المشاركين إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى مشروبات التفاح والأخرى تناولت المشروبات دون مادة البوليفينول.

علاوة على ذلك، طُلب من المشاركين تناول المشروبات كل يوم لمدة 12 أسبوعًا.

مشروب التفاح يقلل من دهون البطن

وبعد ثمانية أسابيع من تناول مشروب التفاح، بدأ الباحثون في ملاحظة اختلاف في منطقة دهون البطن.

وأشار الباحثون إلى أن تناول المشروبات الغنية بالبوليفينول على المدى الطويل يمكن أن يساعد على خفض مستويات دهون البطن.

وأحد الأسباب التي تجعل التفاح يساعد في إنقاص الوزن هو محتواه من البكتين.

أحد الأسباب التي تجعل التفاح يساعد في إنقاص الوزن هو محتواه العالي من البكتين

والبكتين هو نوع طبيعي من الألياف الغذائية يتحلل ببطء في جسمك، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

يرتبط هذا النوع من الألياف أيضًا بالماء ويحد من كمية الدهون التي يمكن لخلاياك امتصاصها.

علاوة على ذلك، لم تصادف الدراسة أي مشاكل سريرية في فحوصات الدم أو في الفحوصات الجسدية في المجموعة الأولى التي تناولت مشروبات التفاح.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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