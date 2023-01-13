الجمعة, يناير 13, 2023
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ملكة جمال سلوفاكيا السابقة تثبت للجميع بأن ثدييها طبيعيين بفيديو مثير(شاهد)

فيرونيكا راجيك كانت قد أعلنت عن حبها للاعب كرة القدم الأمريكية توم برادلي

كتب سالم حنفي
ملكة جمال سلوفاكيا watanserb.com
ملكة جمال سلوفاكيا السابقة فيرونيكا راجيك
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وطن– لم تكتف ملكة جمال سلوفاكيا السابقة، فيرونيكا راجيك بحديثها خلال مقابلة في الحلقة الأخيرة من برنامج ” Pillow Talk Podcast ” الأربعاء الماضي، الذي قالت فيه إن ثدييها طبيعين تماما ولن تقم بأي عملية تجميل فيهما.
ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، لم ترغب راجيك في أن تكون كلمتها فقط هي التي احتسبت، لتقوم بإثبات حديثها من خلال فيديو نشرته عبر خاصة “الاستوري” في حسابها على “انستغرام”، لتثبت فيه أن غددها الثديية لم تخضع لأي جراحة تجميلية لزيادة حجمها.

سونوجرام الذي يوضح المصداقية الكاملة لفيرونيكا راجيك

وللقيام بذلك، أظهرت سفيرة FahionNova في الفيديو المذكور أعلاه واحدًا من “سونوجرام” ، وهي دراسة أجريت العام الماضي حيث يفسر الدكتور ليسيون كازيريان أنه لم يتم العثور على غرسات وأن الثديين طبيعيين.

لم تعرض راجيك نتائج الفحوصات التي تحدد طبيعة ثدييها فحسب ، بل قامت بذلك أيضًا في مقطع فيديو شوهدت فيه وهي ترتدي البيكيني الأسود الحسي بأوضاع مختلفة حتى أنها لم تخجل من رفعه ثدييها، وتعبيرها عن فخرها بهما.

حازت على شهرة واسعة بعد إعلان حبها لـ توم برادي

وعلى حسابها في انستغرام ، تحظى “راجيك” بـ3.5 مليون متابع ، وقد اكتسبت دفعة لشعبيتها بعد أن اعترفت بحبها للاعب وسط فريق Tampa Bay Buccaneers توم برادي بعد فوزه سبع مرات في Super Bowl لكرة القدم ضد نيو اورليانز ساينتس مؤخرا.

فيرونيكا راجيك تعبر عن حبها لـ توم برادي

وكانت “راجيك” قد أعلنت عن حبها لـ”برادي” من خلال نشر رسالة لطيفة على حسابها على Instagram مع صورة لها وهي ترتدي قميص تامبا باي رقم 12 في استاد ريموند جيمس بعد فوز فريق Bucs “.

انفصال توم برادي عن عارضة لازياء البرازيلية جيزيل بونديشين

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وكان توم برادي ، قد انفصل في 28 أكتوبر الماضي عن عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين ، ومن ذلك التاريخ لم يُعرف سوى القليل أو لا شيء عن الحياة الاجتماعية للفائز سبع مرات سوبر بول ، ومع ذلك ، أثار منشور ملكة جمال سلوفاكيا 2016 ، فيرونيكا راجيك ، اهتمامًا بالعثور على صديقة جديدة للاعب نيو إنجلاند باتريوتس السابق.

المصدرانستغرام ، ماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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