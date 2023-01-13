الجمعة, يناير 13, 2023
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بعد أيام من تعرضها للطعن .. أول ظهور لـ ريحانة بن شية ورسالة مؤثرة إلى الجزائريين (فيديو)

المعلّمة الجزائرية ريحانة بن شية تعرضت للطعن على يد أحد تلامذتها

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
معلمة اللغة العربية ريحانة بن شية
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وطن– في أول ظهور لها بعد عملية الطعن التي تعرضت لها، وجهت المعلمة الجزائرية ريحانة بن شية، رسالة للجزائريين، طمأنتهم فيها على وضعها الصحي وطلبت منهم الدعاء لها بعد الحادثة التي تعرضت لها.

فيديو طعن ريحانة بن شية

وقالت معلمة اللغة العربية ريحانة بن شية عبر مقطع فيديو من المستشفى “السلام عليكم كافة الشعب الجزائري، أنا بخير والحمد لله، أشكركم وأشكر كافة الأمة العربية الواقفة معي.. أنا في تحسن مستمر، دعواتكم لي”.

وتابعت بقولها “قفوا معي فأنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى الجماعة.. وأوصل صوتي إلى أبعد حد وأعدكم ألا أخيب ظنكم”.

وتعرضت المعلمة الجزائرية، الأربعاء لعملية طعن على يد أحد الطلاب في المدرسة التي تباشر فيها عملها.

حيث طعن طالب جزائري بإحدى مدارس الطور المتوسط بولاية باتنة (شرقي الجزائر)، المعلمة ريحانة، بخنجر خلف ظهرها، بسبب استدعاء المُدرسة سابقا لولي أمره جراء سلوكه المشاغب.

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حيث وفي منتصف يوم الأربعاء وبينما كانت المدرسة ريحانة بن شية بالقرب من الإدارة، اقترب منها الطالب في فناء المدرسة وهو يحمل خنجرا ذا مقبض خشبي بيده ووجه لها ضربة في ظهرها ولاذ بالفرار.

غضب في الجزائر بعد طعن ريحانة بن شية

أثارت تلك الواقعة استنكاراً واسعاً في أوساط الجزائريين وخاصة أنها ليس الحادثة الأولى من نوعها في البلاد.

 

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بولاية باتنة قوله، “إن الاعتداء على المعلمة ريحانة وقع من قبل القاصر “ع. هـ” وهو تلميذ في السنة الرابعة متوسط بالمؤسسة نفسها.

وأشارت النيابة إلى أن المدرسة الضحية التي طعنها الطالب تم نقلها إلى مستشفى نقاوس ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة لخطورة الإصابة، وأجريت لها عملية جراحية حيث نجح الفريق الطبي في إخراج الخنجر وحالتها حاليا مستقرة.

هذا وتم توقيف المشتبه به بعد أن قام والده بتسليمه للجهات الأمنية، علما أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التلميذ يتعاطى حبوب الهلوسة..

المصدرتويتر ، فيسبوك ، النهار ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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