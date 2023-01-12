الخميس, يناير 12, 2023
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للمرة الأولى..علماء يكتشفون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات في تشيلي

منها واحد ينتمي إلى جنس الميجارابتور المفترس

كتب ايمان الباجي
للمرة الأولى..علماء يكتشفون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات في تشيلي watanserb.com
علماء يكتشفون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات في تشيلي
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وطن- تم العثور على بقابا أربعة أنواع من الديناصورات في سيرو جيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي بالقرب من الحدود مع الأرجنتين.

بقايا ديناصورات

وقال العلماء إن واحد من الديناصورات ينتمي إلى جنس الميجارابتور ووجدوه في واد في باتاغونيا التشيلية، الذي ظهر خلال العقد الماضي كمستودع أحفوري مهم، وفقا لما أورده موقع “NDTV“.

ونُقلت هذه الحفريات إلى مختبر العام الماضي. وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يتم التعرف عليها قبلاً في المنطقة.

من جهته، قال مارسيلو ليبي، مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي الذي كان جزءًا من فريق البحث:”من المثير دائمًا من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه من قبل في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا أحافير جديدة “.

صورة نشرها معهد تشيلي تُظهر علماء يعملون في موقع أحفوري في فبراير 2020

تعاون معهد أنتاركتيكا التشيلي مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في الرحلة الاستكشافية.

وكان لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، ما وضعها وفقاً للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.

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وفي بيان له، قال جاريد أموديو، الباحث بجامعة تشيلي:”إحدى الخصائص التي سمحت لنا بالتيقن من أنها تنتمي إلى نوع الميجارابتور هي، أولاً وقبل كل شيء، أن الأسنان منحنية جداً نحو الخلف”.

حدد الباحثون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات

وأشار أموديو إلى أن الباحثين حددوا أيضاً عينتين من نوع الأونينلاغات، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيلوسيرابتور، لديهما “شخصية تطورية جديدة”، ما من شأنه أن يشير إلى أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات أو ربما يمثل مجموعة مختلفة”.

كما عثر العلماء على بقايا لنوعين من الطيور: طيور النقيضة، وهي المجموعة الأكثر تنوعاً ووفرة من الطيور في حقبة الحياة الوسطى وطيريات الذيل، وهي مجموعة مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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