للمرة الأولى..علماء يكتشفون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات في تشيلي

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وطن- تم العثور على بقابا أربعة أنواع من الديناصورات في سيرو جيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي بالقرب من الحدود مع الأرجنتين.

بقايا ديناصورات

وقال العلماء إن واحد من الديناصورات ينتمي إلى جنس الميجارابتور ووجدوه في واد في باتاغونيا التشيلية، الذي ظهر خلال العقد الماضي كمستودع أحفوري مهم، وفقا لما أورده موقع “NDTV“.

ونُقلت هذه الحفريات إلى مختبر العام الماضي. وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يتم التعرف عليها قبلاً في المنطقة.

من جهته، قال مارسيلو ليبي، مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي الذي كان جزءًا من فريق البحث:”من المثير دائمًا من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه من قبل في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا أحافير جديدة “.

تعاون معهد أنتاركتيكا التشيلي مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في الرحلة الاستكشافية.

وكان لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، ما وضعها وفقاً للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.

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وفي بيان له، قال جاريد أموديو، الباحث بجامعة تشيلي:”إحدى الخصائص التي سمحت لنا بالتيقن من أنها تنتمي إلى نوع الميجارابتور هي، أولاً وقبل كل شيء، أن الأسنان منحنية جداً نحو الخلف”.

وأشار أموديو إلى أن الباحثين حددوا أيضاً عينتين من نوع الأونينلاغات، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيلوسيرابتور، لديهما “شخصية تطورية جديدة”، ما من شأنه أن يشير إلى أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات أو ربما يمثل مجموعة مختلفة”.

كما عثر العلماء على بقايا لنوعين من الطيور: طيور النقيضة، وهي المجموعة الأكثر تنوعاً ووفرة من الطيور في حقبة الحياة الوسطى وطيريات الذيل، وهي مجموعة مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.

