الخميس, يناير 12, 2023
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تشكيلة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

منافسات الجولة الختامية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق watanserb.com
تشكيلة منتخب الكويت والبحرين
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وطن- يلتقي منتخب الكويت، أمام منافسه حامل اللقب البحرين، الجمعة، في ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 العراق.

وستقام مباراة الكويت والبحرين، على ملعب (البصرة) الدولي، في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والكويت ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في البطولة الخليجية.

معلق مباراة الكويت والبحرين

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة الكويت والبحرين، في دور ختام بطولة خليجي 25 العراق لدور المجموعات، على قنوات (الشارقة) الرياضية، المعلق الإماراتي راشد عبد الرحمن.

توقيت مباراة الكويت والبحرين في خليجي 25
توقيت مباراة الكويت والبحرين في خليجي 25

كما وستبث المباراة على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية، المفتوحة بالمجان للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

تشكيلة منتخب الكويت ضد البحرين

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وسيلعب المدرب البرتغالي روي بينتو، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه حامل اللقب البحرين، في منافسات بطولة خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

دفاع التشكيلة: فهد الهاجري، خالد إبراهيم، حسن العنزي، مشاري الغنام.

خط الوسط: فيصل الحربي، مهدي دشتي، سليمان العنزي، مبارك الفنيني.

مركز الهجوم: شبيب الخالدي، عيد ناصر الراشدي.

تشكيلة منتخب البحرين ضد الكويت

وسيدخل المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المباراة القوية أمام نظيره الكويتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

دفاع التشكيلة: محمد عادل، أمين بن عدي، وليد الحيام، سيد محمد عدنان.

خط الوسط: جاسم آل الشيخ، مهدي عبد اللطيف، كميل الأسود.

كما وفي مركز الهجوم: عبد الله الهلال، علي مدن، محمد مرهون.

مباراة البحرين في كأس خليجي 25 العراق
مباراة البحرين في كأس خليجي 25 العراق
المصدروطن + صفحة منتخب الكويت + صفحة منتخب البحرين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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