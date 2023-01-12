تشكيلة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

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وطن- يلتقي منتخب الكويت، أمام منافسه حامل اللقب البحرين، الجمعة، في ختام دور مجموعات كأس خليجي 25 العراق.

وستقام مباراة الكويت والبحرين، على ملعب (البصرة) الدولي، في ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، والكويت ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان، في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في البطولة الخليجية.

منتخب الكويت بلتقي في الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الجمعة المنتخب البحريني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة "خليجي 25".#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا #الكويت_البحرين pic.twitter.com/vTkhezAXGT — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 12, 2023

معلق مباراة الكويت والبحرين

ومن المقرر أن يُعلق على مباراة الكويت والبحرين، في دور ختام بطولة خليجي 25 العراق لدور المجموعات، على قنوات (الشارقة) الرياضية، المعلق الإماراتي راشد عبد الرحمن.

كما وستبث المباراة على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية، والقنوات العربية الخليجية، المفتوحة بالمجان للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

تشكيلة منتخب الكويت ضد البحرين

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وسيلعب المدرب البرتغالي روي بينتو، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه حامل اللقب البحرين، في منافسات بطولة خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

دفاع التشكيلة: فهد الهاجري، خالد إبراهيم، حسن العنزي، مشاري الغنام.

تم نشر صورة للتو https://t.co/rV4ntraVii — BahrainFootballAssociation ⚽ (@BahrainFA) January 12, 2023

خط الوسط: فيصل الحربي، مهدي دشتي، سليمان العنزي، مبارك الفنيني.

مركز الهجوم: شبيب الخالدي، عيد ناصر الراشدي.

تشكيلة منتخب البحرين ضد الكويت

وسيدخل المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المباراة القوية أمام نظيره الكويتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

دفاع التشكيلة: محمد عادل، أمين بن عدي، وليد الحيام، سيد محمد عدنان.

خط الوسط: جاسم آل الشيخ، مهدي عبد اللطيف، كميل الأسود.

كما وفي مركز الهجوم: عبد الله الهلال، علي مدن، محمد مرهون.