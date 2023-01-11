نجل زين الدين زيدان مع جده وجدته في الصحراء المغربية.. صورة أشعلت جدلاً كبيراً (شاهد)

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وطن – أشعل حارس مرمى نادي “إيبار” الإسباني، لوكا زيدان، نجل مدرب ريال مدريب السابق زين الدين زيدان، مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة تجمع مع جده وجدته في صحراء المغرب.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر لوكا زيدان متوسطا جده وجدته وهم جالسون على أريكة في وسط الصحراء المغربية.

وظهر نجل زيدان مرتديا زيا باللون الأبيض (تيشرت+شورت)، في حين ظهر جديه بزيهم التقليدي.

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ويبدو أن نجل زيدان وجديه كانوا في رحلة تخيمية في الصحراء المغربية، حيث نشر “لوكا” مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري يظهر في وهو يقود سيارة مخصصة للصحراء ويقوم بمسابقة بعض رفاقه.

ولاقت الصورة المنشورة تفاعل واسعا لدى المغاربة، الذين قاموا بتداول الصورة بكثافة، معبرين عن فرحتهم بتواجد لوكا زيدان على الأراضي المغربية.

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وشهدت التعليقات على الصورة تجاذبا حادا بعد أن ادعي البعض أن الصورة التقطت في الصحراء الجزائرية، إلا ان الكثيرين اكدوا انها التقطت بمنطقة صحراوية قريبة من مراكش المغربية.

ونشر المغرد المغربي، ميلود ركيك، الصورة وعلق عليه بالقول: “يكفي ان انشر نجل زيدان العالمي مع جده و جدته في ارض و صحراء المملكة المغربية الشريفة”.

يكفي ان انشر نجل زيدان العالمي مع جده و جدته في ارض و صحراء المملكة المغربية الشريفة pic.twitter.com/oKRWWLVmQb — Miloud Rakik (@miloudrakik) January 10, 2023

إنزو زيدان يقيم حفل زفافه في المغرب

يأتي هذا في حين احتفل شقيقه “إنزو” بحفل زفافه في مدينة مراكش المغربية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الفائت.

ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام” الذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص، وهما بثياب الزفاف في حديقة.

وأرفق زيدان الابن الصورة بتعليق مقتضب: “23/12/2022 إلى الأبد”، وهو يوم زفاف الاثنين.

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يشار إلى أنه تزامنا مع تطاول رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت على والده، نشر لوكا زيدان صورة له عبر استوري انستغرام مرفوقة بالعلم الجزائري.

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نويل غرايت يسخر من زين الدين زيدان

وكان نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد سخر بطريقة غير مباشرة من الأسطورة زين الدين زيدان والمهاجم كريم بنزيمة، بخصوص اقتراب الأول من تدريب المنتخب الفرنسي، وأزمة الثاني الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2022، قبل أن يرد النجم كيليان مبابي على سخرية لو غرايت بتغريدة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريحات بشأن اقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا في وقت سابق قبل التجديد لديشان إلى 2026: لم أقابله أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديديه ديشان.

وأضاف بخصوص إمكانية تدريب أسطورة فرنسا زيدان لمنتخب البرازيل: لا أهتم، عليه أن يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني وليس عملي.

وحول الأزمة الأخيرة التي حدثت في المنتخب مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، أجاب: استأنف بنزيمة التدريبات بعد انتهاء كأس العالم، وليس قبل ذلك، لا يهمني ما يقال، ومع ذلك، ربما لو تواجد بنزيمة لما لعب جيرو ولم يكن لدينا الكثير من الأهداف.

نويل غرايت يعتذر لـ زيدان

ومع تصاعد حالة الغضب من تصريحاته، أصدر “لوغريت” بيان اعتذار لـ”زيدان” قال فيه: “أريد التقدم باعتذاري الشخصي عن هذه التعليقات التي لا تعكس بكل تأكيد أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه ولا المدرب الذي أصبح بعد ذلك”.

وأضاف: “أعترف أني أدليت بتعليقات سخيفة تسببت في سوء فهم. زيدان يدرك الاحترام الكبير الذي أكنه له مثل كل الشعب الفرنسي”.