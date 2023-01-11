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من جديد.. رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي وما فعله مذهل (شاهد)

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قفز عاليا خلال مرانه مع نادي النصر السعودي

كتب فهمي الورغمي
رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي watanserb.com
رونالدو يقفز عاليا مع النصر السعودي
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وطن- ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، في مران نادي النصر السعودي رفقة زملائه الجدد في صفوف “العالمي”؛ وشاركت الحسابات الرسمية للنادي السعودي، صورًا للدون وهو يقفز عاليا في مشهد بذكريات ليالي دوري الأبطال الأوروبية وأمجاد صاروخ ماديرا السابقة.

كريستيانو رونالدو يقفز عالياً في تدريبات النصر

وظهر كريستيانو رونالدو في صور شاركها الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، و أثارت إعجاب جماهير العالمي، وهو يرتقي عالياً بين زملائه.

كريستيانو رونالدو يقفز عالياً في تدريبات النصر
كريستيانو رونالدو يقفز عالياً في تدريبات النصر

وقفز رونالدو في الهواء للعب الكرة برأسه، وظهر في الصورة وهو يرتفع أعلى من باقي لاعبي الفريق بمسافة واضحة.

وعلق حساب نادي النصر على الصورة بالقول: “الأفضــل يرتقـي في النصر، فيما تفاعلت الجماهير النصراوية مع الصورة مشيدة بالبرتغالي رونالدو.”

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وانضم صاروخ ماديرا، منذ أيام إلى نادي النصر السعودي، بصفقة إنتقال هي الأعلى في التاريخ بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد.

ومن المقرر أن يلعب رونالدو موسمين مع ناديه الجديد، حتى عام 2025، وسط أنباء عن توقيعه عقدا جديدا من المسؤولين السعوديين للترويج إلى مطلب السعودية بتنظيم كأس العالم 2030.

واشتهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقزاته العالية أمام مرمى الخصوم، طيلة أكثر من 15 سنة في أكبر نوادي أوروبا.

ويتذكر الجميع، قفزة رونالدو الشهيرة، التي سجلت ارتفاع 2.93 متر، وذلك خلال مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013.

وفي مواجهات كروية أخرى، قترب رونالدو من حاجز المترين ونصف في أهداف تاريخية، كما حدث بقميص الريال أمام أوساسونا في كأس الملك (2.44 متر)، ومع يوفنتوس في شباك تورينو موسم 2019-2020 (2.47 متر).

وفي منافسات بطولة يورو 2016، قفز المهاجم البرتغال لمسافة 2.42 متر ليهز شباك ويلز خلال مشوار بلاده نحو تحقيق اللقب القاري.

وفي 2019 أيضاً، سجل رونالدو رأسية جميلة، بعد قفزة شاهقة الارتفاع خلال فوز يوفنتوس على سامبدوريا (2 – 1) في الدوري الإيطالي.

النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو

وانتقل كريستيانو رونالدو، مفتتح 2023 للإقامة في السعودية، رفقة صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وأطفاله.

ومن المقرر أن يشتري رونالدو منزلا في الرياض، داخل أفخم الأحياء في العاصمة السعودية، بقيمة تصل إلى 14 مليون دولار.

وفي الأثناء، سيقيم كريستيانو رونالدو في جناح فندقي في المملكة العربية السعودية، يحتوي على 17 غرفة وسيكلف 300 ألف دولار شهريًا في فندق “فور سيزون“.

وعلى غرار الإقامة في الرياض، أكدت تقارير صحفية أنه سيكون لكريستيانو رونالدو استثناءات قانونية حصرية خلال مكوثه في السعودية التي تشتهر بقوانينها الصارمة في علاقة بالحريات العامة.

حيث قرر النجم البرتغالي اصطحاب صديقته جورجينا رودريغيز معه إلى الرياض، دون عقد زواج يجمع الطرفان، الأمر الذي يُجرمه القانون السعودي.

وظهرت جورجينا رودريغيز، في مناسبات كثيرة وهي تتجول في مراكز التسوق في الرياض، رفقة أبناءها.

كما وثق مقطع فيديو آخر رودريغيز، رفقة صديقها كريستيانو رونالدو داخل أحد صالات التمارين الرياضية في الرياض.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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