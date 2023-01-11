جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، زعم ناشروها أنها حديثة.

ووفقا للصور المتداولة فقد خضع جمال مبارك لجلسة تصوير لصالح وكالة “جيتي” الأمريكية، مرتديا بدلة سوداء وبلوفر رمادي، بما يوحي بأنها بداية حملة تسويقية جديدة له.

ماذا هناك يا جيمي؟ pic.twitter.com/aTN9e6U31O — حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) January 10, 2023

الصور المتداولة أثارت موجة من الجدل بين المصريين، حيث رأى الكثير منهم أنها تأتي في إطار استعدادات جمال مبارك لتولي الحكم في مصر، خاصة وأنه كان مرشحا بقوة لتولي الحكم قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

وفي هذا السياق، علق مغرد على الصور بالقول:” هناك جولة نهائية مؤجلة من 2011 بين اخر حكام يوليو واول مدنى يفترض ان يكون”.

هناك جولة نهائية مؤجلة من 2011 بين اخر حكام يوليو واول مدنى يفترض ان يكون — 𓂀 𝓘 𝓓𝓞𝓝'𝓣 𝓒𝓐𝓡𝓔 (@Ahmed9798880988) January 10, 2023

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وقالت المغردة “أم أحمد” تعليقا على الصور:” ما كان م الاول يا جماعه كان لزومه ايه بقه كل ده”.

ما كان م الاول يا جماعه كان لزومه ايه بقه كل ده 😂😂 — 🇪🇬ام احمد👩‍👦🌻 (@ElsnanSafaa) January 10, 2023

وقال مغرد آخر: أى حد عاوز يترشح للرئاسة يدفع ديون مصر الأول عاوزين رئيس يصرف علي البلد مش ياخد منها”.

أى حد عاوز يترشح للرئاسة يدفع ديون مصر الأول عاوزين رئيس يصرف علي البلد مش ياخد منها — Talaat Dmitry (@tnl11) January 10, 2023

وأعربت المغردة نادية فريد عن أملها بأن يتولى حكم مصر، قائلة:” عن قريب باذن الله وفي المستقبل القريب مش البعيد وان شاء الله هيحصل هيحصل”.

عن قريب باذن الله وفي المستقبل القريب مش البعيد وان شاء الله هيحصل هيحصل — 🦋 Nadia🍒Farid 💎 (@nadiafa22142257) January 10, 2023

وقال المغرد سامي مقلد: ” إن شاء الله …. هو رئيس مصر القادم”.

إن شاء الله …. هو رئيس مصر القادم — سامي مقلد (@samimaklad2020) January 10, 2023

حقيقة الصور

ومع تصاعد حالة الجدل حول انتشار الصور في هذا التوقيت بالذات، أن هذه الصور المتداولة ليست جديدة، وإنما تعود لعام 2008 حينما كان يتولى منصب أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم آنذاك.

دي من قبل الثورة يا ادمن ايام من كان مرشح الشباب 😂😂😂 https://t.co/chh0n1Hygy — ‏‎ ألفة (@ol45faa) January 11, 2023

وأكدت المغردة ميريان وجيه بأن الصور قديمة، متسئلة عن مغزى نشرها في الوقت الحالي.

صورة قديمة فحت ايه المطلوب مش فاهمة https://t.co/3K4FMv4R6E — Marianne (@mariannewagih) January 11, 2023

هل يحق لجمال مبارك ممارسة العمل السياسي؟

يشار إلى أن عودة جمال مبارك إلى ممارسة العمل السياسي في مصر لم تعد تواجه عقبات قانونية، خاصة بعد برائته من جميع التهم التي وجهت إليه باستثناء قضية القصور الرئاسية التي تمت معاقبته بشأنها ووقضائه حكم السجن بها.

وبالتالي إذا ما أراد تأسيس حزب جديد أو الانضمام لأحد الأحزاب القائمة للترشح للبرلمان على سبيل المثال فيمكنه ذلك.

ويعتبر البعض ان الشق القانوني ليس هو العامل الوحيد في قرار نجل الرئيس الراحل، فبعض التقارير تشير إلى أن والدته سوزان ثابت ترفض تماماً عودة نجلها الأكبر للعمل في السياسة.