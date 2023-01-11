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جلسة تصوير لـ جمال مبارك تثير موجة جدل كبيرة في مصر.. ما القصة؟! (شاهد)

لا مانع قانوني من عودة جمال مبارك للحياة السياسية

كتب شيراز ماضي
عودة جمال مبارك للحياة السياسية watanserb.com
جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، زعم ناشروها أنها حديثة.

ووفقا للصور المتداولة فقد خضع جمال مبارك لجلسة تصوير لصالح وكالة “جيتي” الأمريكية، مرتديا بدلة سوداء وبلوفر رمادي، بما يوحي بأنها بداية حملة تسويقية جديدة له.

الصور المتداولة أثارت موجة من الجدل بين المصريين، حيث رأى الكثير منهم أنها تأتي في إطار استعدادات جمال مبارك لتولي الحكم في مصر، خاصة وأنه كان مرشحا بقوة لتولي الحكم قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

وفي هذا السياق، علق مغرد على الصور بالقول:” هناك جولة نهائية مؤجلة من 2011 بين اخر حكام يوليو واول مدنى يفترض ان يكون”.

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وقالت المغردة “أم أحمد” تعليقا على الصور:” ما كان م الاول يا جماعه كان لزومه ايه بقه كل ده”.

وقال مغرد آخر:  أى حد عاوز يترشح للرئاسة يدفع ديون مصر الأول عاوزين رئيس يصرف علي البلد مش ياخد منها”.

وأعربت المغردة نادية فريد عن أملها بأن يتولى حكم مصر، قائلة:” عن قريب باذن الله وفي المستقبل القريب مش البعيد وان شاء الله هيحصل هيحصل”.

وقال المغرد سامي مقلد: ” إن شاء الله …. هو رئيس مصر القادم”.

حقيقة الصور

ومع تصاعد حالة الجدل حول انتشار الصور في هذا التوقيت بالذات، أن هذه الصور المتداولة ليست جديدة، وإنما تعود لعام 2008 حينما كان يتولى منصب أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم آنذاك.

وأكدت المغردة ميريان وجيه بأن الصور قديمة، متسئلة عن مغزى نشرها في الوقت الحالي.

هل يحق لجمال مبارك ممارسة العمل السياسي؟

يشار إلى أن عودة جمال مبارك إلى ممارسة العمل السياسي في مصر لم تعد تواجه عقبات قانونية، خاصة بعد برائته من جميع التهم التي وجهت إليه باستثناء قضية القصور الرئاسية التي تمت معاقبته بشأنها ووقضائه حكم السجن بها.

وبالتالي إذا ما أراد تأسيس حزب جديد أو الانضمام لأحد الأحزاب القائمة للترشح للبرلمان على سبيل المثال فيمكنه ذلك.

ويعتبر البعض ان الشق القانوني ليس هو العامل الوحيد في قرار نجل الرئيس الراحل، فبعض التقارير تشير إلى أن والدته سوزان ثابت ترفض تماماً عودة نجلها الأكبر للعمل في السياسة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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