بعد تهجمه على زيدان.. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يترك منصبه وفضيحة جنسية في انتظاره

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وطن- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، تعليق مهام نويل لوغريت 81 عاماً، كرئيس للاتحاد من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية في الاتحاد الفرنسي، وتعيين نائبه فيليب ديالو لتولي هذه المهمة بشكل مؤقت، بعد تصريحاته الهجومية على زين الدين زيدان، واتهاماته بسوء السلوك الجنسي.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي، جاء فيه: ” اختار نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالاتفاق مع الهيئة التنفيذية للاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس، الانسحاب من مهامه رئيساً للاتحاد، حتى الإعلان النهائي عن التدقيق التي تقوم به وزارة الرياضة”.

رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت يترك منصبه بعد هجومه على زيدان

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت، قد أدلى بتصريحات صحفية عبر إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، هاجم فيها أسطورة فرنسا زيدان، ” زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟! مرحبا يا سيد. لا تقلق، ابحث عن ناد آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشامب”.

الاتصال الصحفي مع رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت الذي تحدث فيه بشكل غير لائق عن زيدان وتسبب في ردود الفعل الكبيرة، مترجم هنا: "لا أهتم مطلقاً لأي مكان سيذهب.. لم أكن لأرد على مكالمته حتى لو اتصل.. قوموا بعمل برنامج خاص لمساعدة زيدان على البحث عن مكان يدرب فيه" بجح، و وقح! pic.twitter.com/e4EE7QlP3p — Youssef (@MlyYousef) January 9, 2023

كما وأثارت تصريحات الفرنسي نويل لوغريت، الجدل الواسع داخل الوسط الرياضي في فرنسا ووسائل الإعلام المختلفة، حيث رد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، على تصريحات لوغرين، قائلاً له: ” زيدان هو فرنسا.. هذا تقليل من الاحترام للأسطورة”.

وأدان نادي ريال مدريد، لمدربه ولاعبه السابق، المدرب الفرنسي زيدان، تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، التي قدم الاعتذار بساعات قليلة بعدها. بعد طلب فور من وزيرة الرياضية الفرنسية أميلي أوديا.

🎥 شاهد | اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي 🇫🇷 لكرة القدم تزيح نويل لوغريت عن منصب الرئيس وتعـلق مهامه إلى حين صدور قرارات لجنة التحقيق

🎙️ تقرير| محمد الوضاحي @mohamedlouadahi pic.twitter.com/iZPXS1p2wS — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 11, 2023

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فضحية لوغريت الجنسية مع سونيا سويد

وفي سياق متصل، وجهت وكيلة الأعمال سونيا سويد، الثلاثاء، اتهامات مباشر إلى رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، بسوء السلوك الجنسي، في تصريح نشرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وقالت الفرنسية سويد، ” أخبرني وجهاً لوجه في شقته، وبوضوح شديد. أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب علي الخضوع لاختبار مزعج!”.

💬 "Mon président me voit comme deux seins et un cul" L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

كما ونشرت تقارير فرنسية أخرى، رسائل نصية، عن سلوك غير لائق لرئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت.

يشار إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كان أبرز المرشحين خلافة المدرب الحالي ديدييه ديشامب. لتولي تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، الذي جدد عقده مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى صيف عام 2026.