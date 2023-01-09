مصاب بالتوحد يعرّض “ماكرون” لموقف محرج بسؤاله عن زواجه من معلمته!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج بعدما ساله أحد الصحفيين لمصابين بالتوحد عن علاقته بزوجته “بريجيت” وكيف ارتبط بها وهي معلمته.

وكان الرئيس الفرنسي ، 45 عامًا ، قد التقى بزوجته بريجيت ، 69 عامًا ، عندما كانت تدرس الأدب لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدرسة لا بروفيدانس الثانوية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل“، فقد تم استجواب “ماكرون” حول علاقتهما الرومانسية خلال جلسة مع محاورين مصابين بالتوحد من Le Papotin ، وهو منفذ تأسس عام 1990 في مركز للرعاية النهارية في باريس للشباب المصابين بالتوحد.

حرج الشاب من إلقاء السؤال بنفسه

وبعد أن شعر بالحرج من أحد الأسئلة المكتوبة على بطاقة ، سلم القائم بإجراء المقابلة “ماكرون” المذكرة ليقرأها بصوت عالٍ بنفسه.

وطرح الرئيس الفرنسي السؤال على نفسه فقال: إنك الرئيس. يجب أن تكون قدوة ولا تتزوج معلمتك”.

وقوبل السؤال بالضحك بين الذين أجروا المقابلات ، ووصفهم “ماكرون” بأنهم “صحفيون غير عاديون” ويشتهرون بطرح مثل هذه الأسئلة الجريئة.

رد ماكرون على السؤال

- Advertisement -

وردا على السؤال الجريء والمحرج ، قال ماكرون: “ أنت لا تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقًا ، لقد علمتني المسرح. هذا لا يهم”.

وقوبل رد “ماكرون” على السؤال بضحكات خافتة ، حيث جلس أحد الصحفيين في مكان قريب يشير إلى الرئيس وقال مازحا: “لقد كانت إجابة ذكية”.

ليجيب “ماكرون”: “هذا صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل”، لضيف “ليس الأمر كما لو كانت معلمة الرياضيات.”

وقال وهو يتطلع إلى الصحفي مازحاً: “أحاول التفاوض”.

رد ماكرون على ما يملكه من أموال

وأثناء الجلوس ، سُئل ماكرون أيضًا عما إذا كان “ لديه الكثير من المال ” ، وهو ما قال عنه الرئيس إنه يكسب الآن أقل من منصبه السابق كمصرفي.

وعن الصداقات، أضاف: “ليس أفضل عمل أن يكون لديك الكثير من الأصدقاء”.

وواختتم “ماكرون” بشكر الصحفيين في نهاية المقابلة ، وتابع: “أسئلتكم نقلتني إلى أرضية لم أشارك فيها في مقابلات أخرى مع صحفيين آخرين”.