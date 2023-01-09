الإثنين, يناير 9, 2023
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مصاب بالتوحد يعرّض “ماكرون” لموقف محرج بسؤاله عن زواجه من معلمته!(شاهد)

الرئيس ماكرون كان في زيارته لمركز المصابين بالتوحد في باريس

كتب سالم حنفي
المصاب التوحد وماكرون watanserb.com
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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وطن– تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج بعدما ساله أحد الصحفيين لمصابين بالتوحد عن علاقته بزوجته “بريجيت” وكيف ارتبط بها وهي معلمته.

وكان الرئيس الفرنسي ، 45 عامًا ، قد التقى بزوجته بريجيت ، 69 عامًا ، عندما كانت تدرس الأدب لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدرسة لا بروفيدانس الثانوية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل“، فقد تم استجواب “ماكرون” حول علاقتهما الرومانسية خلال جلسة مع محاورين مصابين بالتوحد من Le Papotin ، وهو منفذ تأسس عام 1990 في مركز للرعاية النهارية في باريس للشباب المصابين بالتوحد.

حرج الشاب من إلقاء السؤال بنفسه

وبعد أن شعر بالحرج من أحد الأسئلة المكتوبة على بطاقة ، سلم القائم بإجراء المقابلة “ماكرون” المذكرة ليقرأها بصوت عالٍ بنفسه.

وطرح الرئيس الفرنسي السؤال على نفسه فقال: إنك الرئيس. يجب أن تكون قدوة ولا تتزوج معلمتك”.

وقوبل السؤال بالضحك بين الذين أجروا المقابلات ، ووصفهم “ماكرون” بأنهم “صحفيون غير عاديون” ويشتهرون بطرح مثل هذه الأسئلة الجريئة.

رد ماكرون على السؤال

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وردا على السؤال الجريء والمحرج ، قال ماكرون: “ أنت لا تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقًا ، لقد علمتني المسرح. هذا لا يهم”.

وقوبل رد “ماكرون” على السؤال بضحكات خافتة ، حيث جلس أحد الصحفيين في مكان قريب يشير إلى الرئيس وقال مازحا: “لقد كانت إجابة ذكية”.

ليجيب “ماكرون”: “هذا صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل”، لضيف “ليس الأمر كما لو كانت معلمة الرياضيات.”

وقال وهو يتطلع إلى الصحفي مازحاً: “أحاول التفاوض”.

رد ماكرون على ما يملكه من أموال

وأثناء الجلوس ، سُئل ماكرون أيضًا عما إذا كان “ لديه الكثير من المال ” ، وهو ما قال عنه الرئيس إنه يكسب الآن أقل من منصبه السابق كمصرفي.

وعن الصداقات، أضاف: “ليس أفضل عمل أن يكون لديك الكثير من الأصدقاء”.

وواختتم “ماكرون” بشكر الصحفيين في نهاية المقابلة ، وتابع: “أسئلتكم نقلتني إلى أرضية لم أشارك فيها في مقابلات أخرى مع صحفيين آخرين”.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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