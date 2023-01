محمد العيسى يستقبل شاتم أم المؤمنين محمد توحيدي ويحتفي به بجوار الكعبة!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– في واقعة جديدة أثارت غضب المغردين على مواقع التواصل، استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والمثير للجدل محمد العيسى، الداعية الإيراني المثير للجدل أيضا محمد توحيدي، على الرغم من تطاوله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت سابق.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لرابطة العالم الإسلامي موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد استقبل أمينها العام “توحيدي” برفقة المرجع الشيعي فاضل البديري، في مقر الرابطة في مكة المكرمة.

At the #MWL headquarters in Mecca, MWL Secretary General, HE Sheikh Dr. @MhmdAlissa met with HE Sheikh Fadel Al-Budairi, the religious authority in Iraq, & a delegation of scholars. Al-Budairi expressed his appreciation for the #MWL ’s efforts in promoting Islamic harmony. pic.twitter.com/6dlT9EzbBZ

وتداول الناشطون أيضا صورة اخرى توثق اللقاء واحتفاء “العيسي” به على الرغم من تطاوله على أم المؤمين السيدة عائشة، في وقت سابق.

ونشر محمد توحيدي صورة له من داخل الحرم المكي أثناء ادائه العمرة، معلقا عليها بالقول:”أشكر المملكة العربية السعودية على تسهيل زيارتنا إلى مكة المكرمة. أشكر جلالة الملك وولي العهد والسفارة السعودية ورابطة العالم الإسلامي. ”

وأضاف قائلا:”لقد مرت 16 عامًا منذ أن حججت إلى بيت الله تعالى . شكرا لكم على لطفكم وكرم ضيافتكم”.

I thank the Kingdom of Saudi Arabia for facilitating our visit to Mecca.

I thank His Majesty the King, the Crown Prince, the Saudi Embassy, and the MWL.

It has been 16 years since I made pilgrimage to the House of God Almighty🕋.

Thank you for your kindness and hospitality. pic.twitter.com/iAj0OsAt24

— Imam Tawhidi (@Imamofpeace) January 7, 2023