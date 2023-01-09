الإثنين, يناير 9, 2023
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الهدهد

محمد العيسى يستقبل شاتم أم المؤمنين محمد توحيدي ويحتفي به بجوار الكعبة!(شاهد)

محمد توحيدي يتبنى وجهة نظر اليمين المتطرف في الغرب ويزعم أن القدس يهودية وكشمير للهندوس!

كتب سالم حنفي
العيسى وتوحيدي watanserb.com
محمد العيسى و محمد توحيدي
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وطن– في واقعة جديدة أثارت غضب المغردين على مواقع التواصل، استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والمثير للجدل محمد العيسى، الداعية الإيراني المثير للجدل أيضا محمد توحيدي، على الرغم من تطاوله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت سابق.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لرابطة العالم الإسلامي موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد استقبل أمينها العام “توحيدي” برفقة المرجع الشيعي فاضل البديري، في مقر الرابطة في مكة المكرمة.

وتداول الناشطون أيضا صورة اخرى توثق اللقاء واحتفاء “العيسي” به على الرغم من تطاوله على أم المؤمين السيدة عائشة، في وقت سابق.

محمد توحيدي يؤدي العمرة

ونشر محمد توحيدي صورة له من داخل الحرم المكي أثناء ادائه العمرة، معلقا عليها بالقول:”أشكر المملكة العربية السعودية على تسهيل زيارتنا إلى مكة المكرمة. أشكر جلالة الملك وولي العهد والسفارة السعودية ورابطة العالم الإسلامي. ”

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وأضاف قائلا:”لقد مرت 16 عامًا منذ أن حججت إلى بيت الله تعالى . شكرا لكم على لطفكم وكرم ضيافتكم”.

محمد توحيدي يتطاول على شاتم أم المؤمنين

وجاء الاحتفاء بـ محمد توحيدي من قبل محمد العيسى على الرغم من تطاوله السابق على السيدة عائشة رضي الله، ووصفه له بأوصاف مخلة وخارجة.

وجاء تهجم “توحيدي” على ام المؤمنين عائشة في رده على أحد المغردين قائلا:” “ابنتي ليست كزوجة نبيكم، تقضي لياليها مع رجال مختلفين، مثل USB في كل كمبيوتر”.

كما سبق وأن وصف نفسه قائلا: ” “انا مسلم دمي نصراني، وقلبي يهودي، ينبض بالهندوسية وعقلي بوذي يعطني رؤية سيخية اتنفس البهائية، وعندما أنام أكون ملحدا وعندما استقيظ أكون انسانا”.

محمد توحيدي يتبنى مواقف اليمين المتطرف في الغرب

ويتبنى محمد التوحيدي -الذي نشأ وترعرع في أستراليا- مواقف اليمين المتطرف، إذ يرى أن المسلمين يشكلون “تهديدا وجوديا” للحضارة الغربية، و درج على توجيه انتقادات لاذعة للمذهب السني حتى أنه أصبح “بطلا” في نظر اليمين المتطرف بالولايات المتحدة.

ومن أشد مواقف التوحيدي تطرفا أنه يعتبر فلسطين أرضا يهودية، وكشمير ملكا للهندوس، وأن الإسلام السياسي “داء”.

افتراءات على إلهان عمر ورشيدة طليب

كما سبق وأن هاجم “توحيدي” النائبتين المسلمتين في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب، منتقد دفاعهن عن القضية الفلسطينية.

وقال في مؤتمر جمعه من اليهود الأرثوذوكس في بروكلين بالولايت المتحدة أن “المسلمين الذين يقاتلون من أجل فلسطين في حيرة تامة من أمرهم، ففلسطين أرض يهودية”، متهم إلهان عمر ورشيدة طليب- بجلب أجندة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبة أعلى هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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