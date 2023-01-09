محمد العيسى يستقبل شاتم أم المؤمنين محمد توحيدي ويحتفي به بجوار الكعبة!(شاهد)

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وطن– في واقعة جديدة أثارت غضب المغردين على مواقع التواصل، استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والمثير للجدل محمد العيسى، الداعية الإيراني المثير للجدل أيضا محمد توحيدي، على الرغم من تطاوله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت سابق.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لرابطة العالم الإسلامي موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد استقبل أمينها العام “توحيدي” برفقة المرجع الشيعي فاضل البديري، في مقر الرابطة في مكة المكرمة.

At the #MWL headquarters in Mecca, MWL Secretary General, HE Sheikh Dr.@MhmdAlissa met with HE Sheikh Fadel Al-Budairi, the religious authority in Iraq, & a delegation of scholars. Al-Budairi expressed his appreciation for the #MWL’s efforts in promoting Islamic harmony. pic.twitter.com/6dlT9EzbBZ — Muslim World League (@MWLOrg_en) January 5, 2023

وتداول الناشطون أيضا صورة اخرى توثق اللقاء واحتفاء “العيسي” به على الرغم من تطاوله على أم المؤمين السيدة عائشة، في وقت سابق.

محمد العيسى يستقبل المدعو "إمام توحيدي" المسيء للسيدة عائشة أم المؤمنين، والذي يقول أن الرسول ﷺ تزوج النساء ليحمي نفسه من !لقتل. pic.twitter.com/EZAfdcCCCD — نحو الحرية (@hureyaksa) January 9, 2023

محمد توحيدي يؤدي العمرة

ونشر محمد توحيدي صورة له من داخل الحرم المكي أثناء ادائه العمرة، معلقا عليها بالقول:”أشكر المملكة العربية السعودية على تسهيل زيارتنا إلى مكة المكرمة. أشكر جلالة الملك وولي العهد والسفارة السعودية ورابطة العالم الإسلامي. ”

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وأضاف قائلا:”لقد مرت 16 عامًا منذ أن حججت إلى بيت الله تعالى . شكرا لكم على لطفكم وكرم ضيافتكم”.

I thank the Kingdom of Saudi Arabia for facilitating our visit to Mecca. I thank His Majesty the King, the Crown Prince, the Saudi Embassy, and the MWL. It has been 16 years since I made pilgrimage to the House of God Almighty🕋. Thank you for your kindness and hospitality. pic.twitter.com/iAj0OsAt24 — Imam Tawhidi (@Imamofpeace) January 7, 2023

محمد توحيدي يتطاول على شاتم أم المؤمنين

وجاء الاحتفاء بـ محمد توحيدي من قبل محمد العيسى على الرغم من تطاوله السابق على السيدة عائشة رضي الله، ووصفه له بأوصاف مخلة وخارجة.

وجاء تهجم “توحيدي” على ام المؤمنين عائشة في رده على أحد المغردين قائلا:” “ابنتي ليست كزوجة نبيكم، تقضي لياليها مع رجال مختلفين، مثل USB في كل كمبيوتر”.

يقول هذا الملحد:

"ابنتي ليست كزوجة نبيكم، تقضي لياليها مع رجال مختلفين، مثل USB في كل كمبيوتر" ويقف السفيه العيسى له مرحبا pic.twitter.com/WRFRhDFpPL — يوسف الأوسي (@yusefren) January 9, 2023

كما سبق وأن وصف نفسه قائلا: ” “انا مسلم دمي نصراني، وقلبي يهودي، ينبض بالهندوسية وعقلي بوذي يعطني رؤية سيخية اتنفس البهائية، وعندما أنام أكون ملحدا وعندما استقيظ أكون انسانا”.

يقول هذا الملحد:

"انا مسلم دمي نصراني، وقلبي يهودي، ينبض بالهندوسية وعقلي بوذي يعطني رؤية سيخية

اتنفس البهائية، وعندما انام اكون ملحدا وعندما استقيظ اكون انسانا" pic.twitter.com/zjuT3ceuXi — يوسف الأوسي (@yusefren) January 9, 2023

محمد توحيدي يتبنى مواقف اليمين المتطرف في الغرب

ويتبنى محمد التوحيدي -الذي نشأ وترعرع في أستراليا- مواقف اليمين المتطرف، إذ يرى أن المسلمين يشكلون “تهديدا وجوديا” للحضارة الغربية، و درج على توجيه انتقادات لاذعة للمذهب السني حتى أنه أصبح “بطلا” في نظر اليمين المتطرف بالولايات المتحدة.

ومن أشد مواقف التوحيدي تطرفا أنه يعتبر فلسطين أرضا يهودية، وكشمير ملكا للهندوس، وأن الإسلام السياسي “داء”.

افتراءات على إلهان عمر ورشيدة طليب

كما سبق وأن هاجم “توحيدي” النائبتين المسلمتين في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب، منتقد دفاعهن عن القضية الفلسطينية.

وقال في مؤتمر جمعه من اليهود الأرثوذوكس في بروكلين بالولايت المتحدة أن “المسلمين الذين يقاتلون من أجل فلسطين في حيرة تامة من أمرهم، ففلسطين أرض يهودية”، متهم إلهان عمر ورشيدة طليب- بجلب أجندة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبة أعلى هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.