لاعب سعودي سابق يعترف بتعاطيه المنشطات قبل مباراة مصيرية والنتيجة كانت صادمة

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وطن– أثارت إبراهيم سويد لاعب الأهلي السعودي السابق، حالة من الجدل، باعترافه بأنه تناول منشطات قبل مباراة النهائي في كأس المؤسس ضد الهلال.

وقال سويد، في تصريحات متلفزة، إن صديقا عرض عليه المنشط قبل تلك المباراة، وأغراه بأنه تعاطيه سيجعله قادرا على اللعب بقوة مضاعفة، موضحا: “قالي هتقدر تلعب 4 أشواط بدل شوطين”.

وأضاف أنه اقتنع بالفكرة وحصل بالفعل على المنشط، لكن الصادم أنه كان أسوأ لاعب في تلك المباراة.

ابراهيم سويد : تناولت منشطات بنهائي كأس المؤسس ضد الهلال !!!! pic.twitter.com/CYTDTcJm1w — حمود .. (@hamod_620) January 8, 2023

نهائي كأس المؤسس في 1999

يُشار إلى أن المباراة المقصودة جمعت بين الأهلي والهلال في نهائي كأس المؤسس عام 1999.

وانتهت تلك المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف، وفي تلك المباراة شارك إبراهيم سويد أساسيًا لكنه خرج وشارك مكانه عبدالرحمن سيفين.

غضب واسع بسبب تصريحات إبراهيم سويد

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أثارت تصريحات إبراهيم سويد، حالة من الداخل السعودي، علما بأن الأجواء الكروية في المملكة دائما ما تكون مشحونة في ظل احتدام المنافسة بين الفرق الكبيرة.

ووصف الصحفي السعودي أحمد العجلان، تصريح لاعب الأهلي السابق بأنه “تصريح خطير”.

تصريح خطير ‼️ ابراهيم سويد : تناولت منشطات بنهائي كأس المؤسس مع #الأهلي ضد #الهلال !!!! pic.twitter.com/6xei96rciX — أحمد العجلان (@ahmad2man) January 8, 2023

وكتب المحلل الرياضي عبدالرحمن الغيث: “كلام اللاعب الإتحادي إبراهيم سويد المطرود من الأهلي مو قرآن مُنزّل”.

وأضاف: “أتمنى من الجهة القانونية في الأهلي أن تقاضي السويد على ماقاله في الفيديو.. ثانياً التاريخ يقول إن جميع الأندية الكبيرة ضبطت فيها حالات منشطات قذرة عدى الأهلي”.

اولاً :كلام اللاعب الإتحادي ابراهيم

سويد المطرود من الاهلي مو قرآن مُنزّل

اتمنى من الجهة القانونية في #الاهلي

ان تقاضي السويد على ماقاله في الفيديو

وانت لها يا @WaleedMuath

ثانياً :التاريخ يقول ان جميع

الاندية الكبيرة ضبطت فيها حالات

منشطات قذره عدى الاهلي🙏 pic.twitter.com/OBTTnA9akv — ‏عبدالرحمن الغيث (@a_kk_2009) January 8, 2023

وكتب الناشط أيمن الحمادي: “بالأمس حسين عبدالغني يعترف طلبت من صديقي بعمل كشف على ركبته بدلاً مني قبل المونديال لكي لا يتم منعي من اللعب.. اليوم إبراهيم سويد.. أهلاً بكم في الحقيقة توجع”.

بالأمس حسين عبدالغني يعترف " طلبت من صديقي بعمل كشف على ركبته بدلاً مني قبل المونديال لكي لا يتم منعي من اللعب " اليوم " إبراهيم سويد " أهلاً بكم في #الحقيقة_توجع ✋🏻

pic.twitter.com/blTcqODzS7 — أيمن الحطامي (@hotaamiia) January 8, 2023

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

والموسم الماضي، تم إيقاف لاعب الاتحاد فهد المولد من قبل لجنة المنشطات لمدة 18 شهرا، على إثر إيجابية عينته عقب إحدى المباريات.

وفي عام 2019، تم إيقاف الفهد الأسمر لمدة عام كامل، على إثر تعاطيه المنشطات، ووقتها لم يطلب اللاعب فتح عينة جديدة ولم ينكر التهمة.