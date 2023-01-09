سعر صادم لتذكرة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وتركي آل الشيخ يبدأ المزاد

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وطن – أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، طرح تذكرة “فوق الخيال” لمباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة في 19 يناير الجاري.

سعر صادم لتذكرة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وكشف تركي آل الشيخ تفاصيل هذه التذكرة الخيالية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وقال رئيس هيئة الترفيه: “لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة فوق الخيال بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا”.

وأضاف أن هذه التذكرة سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، موضحا أن المزاد ينتهي يوم 17 يناير.

وتابع: “لا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال وريعها كامل لمنصة إحسان الخيرية”.

لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج #كأس_موسم_الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس ينتهي يوم ١٧ المزاد ولا احد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة احسان الخيرية @EhsanSA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 8, 2023

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وأعلن تركي أنه أول المشاركين في المزاد بقيمة مليوني ريال، وقال: “نشوف كم توصل”.

انا داخل المزاد الان ب ٢ مليون ريال لهذه التذكرة … نشوف كم توصل 🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 8, 2023

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وكانت هذه المباراة مقررة في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم، لكنها لم تُقَم بسبب جائحة كورونا.

إقبال غير مسبوق على تذاكر كأس موسم الرياض

ويشهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام إقبالاً تاريخياً غير مسبوق قارب نحو مليوني طلب.

جاء ذلك ذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة التي ستجرى يوم 19 يناير، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج.

وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات متلفزة، إن الطلب على التذاكر ضخم جداً، وتجاوز مليوني طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.

وأضاف أن كل ثانية يزيد الطلب 15 ألف تذكرة، مما اضطرهم إلى إيقاف طرح التذاكر بعد نفادها السريع.

وأشار إلى أنه اضطر إلى إغلاق جميع هواتفه الخمسة بعد تلقيه ما يقارب 80 ألف رسالة على واتساب من جميع أنحاء العالم؛ لطلب تذاكر المباراة التاريخية.

مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو

وستكون هذه المباراة أول مواجهة تجمع النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان، منذ عامين تقريباً، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس 2020.

وفي تلك المباراة، فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو”، وسجل فيها “الدون” هدفين.

كما يُنتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.