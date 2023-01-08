طرد مصطفى الأغا مطلب.. الإعلامي السوري يستفز السعوديين بما فعله على الهواء (فيديو)

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وطن- طالب ناشطون سعوديون بطرد الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، بسبب إهانته إعلامياً سعودياً بحسب ادعاءهم.

طرد الأغا مطلب

وتصدر هاشتاج #طرد_الأغا_مطلب، قائمة التريندات في السعودية، طالب خلاله أكثر 37 ألف ناشط بطرد الإعلامي السوري من مجموعة “إم بي سي” السعودية. وإيقاف برنامجه “صدى الملاعب” الذي يستضيف خلاله العديد من المحللين والإعلاميين الرياضيين.

وجاءت تلك المطالب على خلفية تعامل الأغا مع الإعلامي السعودي عبدالله زنان. حيث قام بمنعه من الإفصاح عن اسم الفريق الذي يشجعه وهو النصر. وأن يكون حيادياً احتراماً لسياسة البرنامج.

لكن مقاطع أخرى تُظهر الأغا يشجع أحد مشجعي نادي الهلال، أن يتحدث عن ميوله وحبه لهم دون الخوف من أحد.

معايير مزدوجة

واتهم سعوديون الأغا بأنه يكيل بمكيالين، وأن معاييره مزدوجة وليس محايداً كما يدعي.

كما أن الأغا، بحسب ناشطون، عمق الفجوة والتعصب بين جماهير الأندية السعودية، خاصة النصر والهلال.

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ونشر فهد الحزيم، قائد مدرج النصر سابقاً، الفيديو معقبا: ” للأسف الواحد صار يكبر وينسى يامصطفى فيديو ( بدون تحيه)”.

😏 للأسف الواحد صار يكبر وينسى يامصطفى

فيديو ( بدون تحيه ) @mustafa_agha pic.twitter.com/Dqs7bokokH — فهد الحزيم | FAHD ALHOZAIM (@fahdalhozaim) January 8, 2023

وجاء في التعليقات: ” من خلال متابعتي لبعض الاشخاص بالمساحات لديهم ثقافة عالية بكرة القدم المحلية والخارجية وملم باللغة العربية متحدث يبهرك لا يقارن بالآغا. فلماذا لا يتم تعينهم مكان كل اجنبي بقنواتنا “.

1-الهجوم الغير مبرر من مصطفى الاغا على الأستاذ عبدالله بن زنان بعيداً عن الميول غير مقبول فإن الاستاذ عبدالله قبل ان يكون اعلامي سعودي فهو مواطن سعودي وفي قناة سعودية ويرتدي الزي السعودي الاصيل لذلك لا نسمح لك التحدث معه بهذا الاسلوب

كان من الممكن ايصال ماتريد بطريقة راقيه . pic.twitter.com/UlAHYapPJ3 — عبدالرحمن العبدالله ✪ (@aha0559) January 6, 2023

برنامج رقاصات

وكتب آخر: “بما إني سعودي، ولي حق اطالب بطرد مصطفى الأغا من قناة NBC لتعاليه على إعلامي سعودي”.

#طرد_الاغا_مطلب انا اقول اذا مجموعة ال mbc ماتقدر تستغني عنه تسوي له برنامج فني وتجمع له مغنيات ورقصات ويحاورهم ويبعدونه عن برامج الرياضة لانه والله ماهو مقنع ابدا ابدا. ونصيحة يبطل يقول حكم مقتبسة من غيره — s.s.m (@bsmh139853771) January 8, 2023

وقالت ناشطة: ” اكبر غلط تجيبون اعلامي اجنبي يحلل انديتنا السعودية!! معقول خلصوا الاعلاميين الرياضيين السعوديين؟؟”.

#طرد_الاغا_مطلب

اكبر غلط تجيبون اعلامي اجنبي يحلل انديتنا السعودية!! معقول خلصوا الاعلاميين الرياضيين السعوديين؟؟!!! — 🇸🇦نجديه الحربيه (@zxcv7040) January 8, 2023

بما إني سعودي🇸🇦 ولي حق اطالب بطرد مصطفى الأغا من قناة NBC

لتعاليه على إعلامي سعودي🇸🇦 #صدى_الملاعب

￼#طرد_الاغا_مطلب pic.twitter.com/3PJRHQEVcV — سالم الدوسري🇸🇦 ‏ (@salem502i) January 8, 2023

وسخر آخر من استضافته للفنانات، وكتب: ” انا اقول اذا مجموعة ال mbc ماتقدر تستغني عن مصطفى الأغا تسوي له برنامج فني وتجمع له مغنيات ورقاصات. ويحاورهم ويبعدونه عن برامج الرياضة لانه والله ماهو مقنع ابدا ابدا. ونصيحة يبطل يقول حكم مقتبسة من غيره”.

مطالب بعودة محمد الشهري

كما طالب آخرون بعودة الإعلامي السعودي محمد الشهري، لتقديم البرنامج.

حيث كان محمد الشهري المقدم الأول للبرنامج حين انطلق عام 2000.

واستمر الشهري في تقديمه حتى عام 2005، لكنه يرأس الآن منصب المدير الإقليمي لشبكة تليفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي) في السعودية.