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طرد مصطفى الأغا مطلب.. الإعلامي السوري يستفز السعوديين بما فعله على الهواء (فيديو)

اتهم سعوديون مصطفى الأغا بأنه يكيل بمكيالين وأن معاييره مزدوجة وليس محايداً كما يدعي

كتب رفيف عبدالله
طرد مصطفى الأغا مطلب.. الإعلامي السوري يستفز السعوديين بما فعله على الهواء (فيديو) watanserb.com
مصطفى الأغا
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وطن- طالب ناشطون سعوديون بطرد الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، بسبب إهانته إعلامياً سعودياً بحسب ادعاءهم.

طرد الأغا مطلب

وتصدر هاشتاج #طرد_الأغا_مطلب، قائمة التريندات في السعودية، طالب خلاله أكثر 37 ألف ناشط بطرد الإعلامي السوري من مجموعة “إم بي سي” السعودية. وإيقاف برنامجه “صدى الملاعب” الذي يستضيف خلاله العديد من المحللين والإعلاميين الرياضيين.

وجاءت تلك المطالب على خلفية تعامل الأغا مع الإعلامي السعودي عبدالله زنان. حيث قام بمنعه من الإفصاح عن اسم الفريق الذي يشجعه وهو النصر. وأن يكون حيادياً احتراماً لسياسة البرنامج.

لكن مقاطع أخرى تُظهر الأغا يشجع أحد مشجعي نادي الهلال، أن يتحدث عن ميوله وحبه لهم دون الخوف من أحد.

معايير مزدوجة

واتهم سعوديون الأغا بأنه يكيل بمكيالين، وأن معاييره مزدوجة وليس محايداً كما يدعي.

كما أن الأغا، بحسب ناشطون، عمق الفجوة والتعصب بين جماهير الأندية السعودية، خاصة النصر والهلال.

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ونشر فهد الحزيم، قائد مدرج النصر سابقاً، الفيديو معقبا: ” للأسف الواحد صار يكبر وينسى يامصطفى فيديو ( بدون تحيه)”.

وجاء في التعليقات: ” من خلال متابعتي لبعض الاشخاص بالمساحات لديهم ثقافة عالية بكرة القدم المحلية والخارجية وملم باللغة العربية متحدث يبهرك لا يقارن بالآغا. فلماذا لا يتم تعينهم مكان كل اجنبي بقنواتنا “.

برنامج رقاصات

وكتب آخر: “بما إني سعودي، ولي حق اطالب بطرد مصطفى الأغا من قناة NBC لتعاليه على إعلامي سعودي”.

وقالت ناشطة: ” اكبر غلط تجيبون اعلامي اجنبي يحلل انديتنا السعودية!! معقول خلصوا الاعلاميين الرياضيين السعوديين؟؟”.

وسخر آخر من استضافته للفنانات، وكتب: ” انا اقول اذا مجموعة ال mbc ماتقدر تستغني عن مصطفى الأغا تسوي له برنامج فني وتجمع له مغنيات ورقاصات. ويحاورهم ويبعدونه عن برامج الرياضة لانه والله ماهو مقنع ابدا ابدا. ونصيحة يبطل يقول حكم مقتبسة من غيره”.

مطالب بعودة محمد الشهري

كما طالب آخرون بعودة الإعلامي السعودي محمد الشهري، لتقديم البرنامج.

حيث كان محمد الشهري المقدم الأول للبرنامج حين انطلق عام 2000.

واستمر الشهري في تقديمه حتى عام 2005، لكنه يرأس الآن منصب المدير الإقليمي لشبكة تليفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي) في السعودية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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