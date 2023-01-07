تدريبات انفرادية عنيفة لرونالدو ولم يستجب لتعليمات رودي جارسيا (شاهد)

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وطن- ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم لصفوف نادي النصر السعودي حديثا، وهو يؤدي تدريبات رياضية بشكل انفرادي داخل صالات النادي الرياضية.

لاعبو النصر في راحة ورونالدو يؤدي تدريبات لياقة بمفرده

وانضم رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي قبل أيام، في صفقة تاريخية لا تزال حديث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم حتى الآن.

الصور التي نشرها نادي النصر على حسابه الرسمي بتويتر، أظهرت كريستيانو وهو يؤدي تدريبات اللياقة البدنية الخاصة به بشكل انفرادي، ولم يظهر أي من لاعبي النصر داخل صالة الألعاب الرياضية.

Make every workout count💪🏼 pic.twitter.com/B9Ja80OwTl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 7, 2023

وأوضح النادي في تعليقه على الصور أن المدير الفني للفريق رودي جارسيا، منح لاعبي الفريق الأول راحة.

إلا أن رونالدو لم يستجب لتوجيهات “جارسيا” وظهر يجري تدريباته الانفرادية، وأظهرت الصور مدى ليقاته البدنية العالية التي يحرص دائما على الحفاظ عليها ليكون في أفضل حالاته داخل الملعب.

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وقوبلت صور رونالدو خلال تدريبات اللياقة بتفاعل كبير جدا من قبل السعوديين، الذين أشادوا بنشاط وقوة “صاروخ ماديرا”.

وانضم النجم البرتغالي لصفوف النصر مقابل صفقة ضخمة، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

رئيس نادي برازيلي مصدوم من انتقال رونالدو للنصر السعودي

وفي سياق آخر أكد دويليو مونتيرو، رئيس نادي “كورينثيانز” البرازيلي، أن ناديه كان يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال الفترة الجارية.

وقال “مونتيرو” خلال تصريحات صحفية، إنه تلقى صدمة كبيرة بسبب عرض النصر السعودي للتعاقد مع الدون.

وتابع أن ناديه كان قد قدم عرضًا مساويًا للراتب الذي يحصل عليه رونالدو في مانشستر يونايتد.

وأوضح دويليو مونتيرو أن مدة العقد كانت عامين براتب كبير، لكنه كان قابلًا للتطبيق بالعمل مع الرعاة، إلا أن الاقتراح الذي جاء من النصر كان أعلى 20 مرة.