السبت, يناير 7, 2023
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رياضة

تدريبات انفرادية عنيفة لرونالدو ولم يستجب لتعليمات رودي جارسيا (شاهد)

ظهر النجم العالمي كريستيانو رونالدو وهو يؤدي تمارين رياضية عنيفة بشكل فردي رغم إعطاء مدرب النصر رودي جارسيا راحة لكل اللاعبين

كتب باسل النجار
تدريبات انفرادية لرونالدو watanserb.com
تدريبات انفرادية لرونالدو
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وطن- ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم لصفوف نادي النصر السعودي حديثا، وهو يؤدي تدريبات رياضية بشكل انفرادي داخل صالات النادي الرياضية.

لاعبو النصر في راحة ورونالدو يؤدي تدريبات لياقة بمفرده

وانضم رونالدو لصفوف نادي النصر السعودي قبل أيام، في صفقة تاريخية لا تزال حديث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم حتى الآن.

الصور التي نشرها نادي النصر على حسابه الرسمي بتويتر، أظهرت كريستيانو وهو يؤدي تدريبات اللياقة البدنية الخاصة به بشكل انفرادي، ولم يظهر أي من لاعبي النصر داخل صالة الألعاب الرياضية.

لاعبو النصر في راحة ورونالدو يؤدي تدريبات لياقة بمفرده
لاعبو النصر في راحة ورونالدو يؤدي تدريبات لياقة بمفرده
تدريبات انفرادية عنيفة لرونالدو
تدريبات انفرادية عنيفة لرونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وأوضح النادي في تعليقه على الصور أن المدير الفني للفريق رودي جارسيا، منح لاعبي الفريق الأول راحة.

إلا أن رونالدو لم يستجب لتوجيهات “جارسيا” وظهر يجري تدريباته الانفرادية، وأظهرت الصور مدى ليقاته البدنية العالية التي يحرص دائما على الحفاظ عليها ليكون في أفضل حالاته داخل الملعب.

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وقوبلت صور رونالدو خلال تدريبات اللياقة بتفاعل كبير جدا من قبل السعوديين، الذين أشادوا بنشاط وقوة “صاروخ ماديرا”.

وانضم النجم البرتغالي لصفوف النصر مقابل صفقة ضخمة، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

رئيس نادي برازيلي مصدوم من انتقال رونالدو للنصر السعودي

وفي سياق آخر أكد دويليو مونتيرو، رئيس نادي “كورينثيانز” البرازيلي، أن ناديه كان يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال الفترة الجارية.

وقال “مونتيرو” خلال تصريحات صحفية، إنه تلقى صدمة كبيرة بسبب عرض النصر السعودي للتعاقد مع الدون.

وتابع أن ناديه كان قد قدم عرضًا مساويًا للراتب الذي يحصل عليه رونالدو في مانشستر يونايتد.

وأوضح دويليو مونتيرو أن مدة العقد كانت عامين براتب كبير، لكنه كان قابلًا للتطبيق بالعمل مع الرعاة، إلا أن الاقتراح الذي جاء من النصر كان أعلى 20 مرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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