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حجم ثروة بيليه الصافية بعد وفاته لا يُصدق

تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية كشف ان صافي ثروة بيليه في وقت وفاته هو 100 مليون دولار أمريكي

كتب أنس السالم
ثروة بيليه watanserb.com
صافي ثروة بيليه في وقت وفاته هو 100 مليون دولار أمريكي
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وطن – كشف تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، عن صافي ثروة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، الذي توفي قبل أيام، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً.

صافي ثروة بيليه

وقالت الصحيفة في تقريرها إنّ صافي ثروة بيليه في وقت وفاته هو 100 مليون دولار أمريكي.

وبيليه هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في القرن العشرين، وغالبًا ما يُعتبر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

كان بيليه اللاعب الأعلى أجراً في العالم خلال ذروة مسيرته المهنية.

وفاة بيليه
حمل بيليه كأس العالم في ثلاثة نسخ

استمر بيليه في جني عشرات الملايين من الدولارات من خلال صفقات مع الشركات على مدى عقود، وخاصة شركة “بوما”.

في البرازيل، حيث ولد بيليه، يحظى بالاحترام كبطل قومي ويحمل الرقم القياسي لمعظم الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 77 هدفًا.

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بعد الاعتزال، أصبح بيليه ناشطًا سياسيًا عمل على تحسين حياة الفقراء في البرازيل بالإضافة إلى كونه مدافعًا عالميًا عن كرة القدم.

سبب وفاة بيليه

توفي بيليه بعد معاناة مريرة مع مرض السرطان، في 29 ديسمبر 2022،  وكانت صحة “إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو”، اللاعب الشهير، قد تدهورت في الأيام الأخيرة قبل الاعلان عن رحليه.

وكان الأطباء المشرفون على علاجه، أفادوا أن بطل العالم في ثلاث نسخ مونديالية، يعاني من تطور أورام سرطانية، ويحتاج إلى رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي.

بيليه في آخر أيامه في المستشفى
بيليه في آخر أيامه في المستشفى

ودخل “بيليه” مستشفى “إلبرت إنشتاين” في ساوباولو، في 29 نوفمبر الماضي، بعد إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون.

وكشفت مصادر صحفية الأسبوع الماضي، أن بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي، وأنه لا يقدم أي إضافة للمريض، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية المركزة.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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