بعد غيابها عن الافتتاح.. رحمة رياض تُشعل ستاد البصرة وتفاعل جماهيري معها (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أشعلت المُطربة العراقية الشابة، رحمة رياض، التي حققت نجاحا فنيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأجواء في ملعب البصرة عند دخولها الميدان، مباشرة بعد نهاية الشوط الأول، لتقدم عرضا فنيا أمام جماهير بطولة خليجي 25 الذي حضروا المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان.

وافتتحت مساء اليوم 06 يناير كانون الثاني 2022، النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” بملعب البصرة الدولي والتي تستمر منافساتها حتى 19 من الشهر الجاري.

ورغم غياب المُطربة العراقية الشابة “رحمة رياض” عن فعاليات حفل الافتتاح التي انطلقت بأوبريت الخليج، من كلمات الشاعر حازم جابر وأداء الفنانين تباعا محمود أبو العباس وإيناس طالب ومحمد هاشم وحيدر عبد ثامر الذي جسد شخصية السندباد تميمة البطولة، وجواد الشكرجي وكورال المتطوعين من خريجي طلبة وأبناء البصرة، إلا أنه كان لها حضور لافت في إستراحة مابين الشوطين.

حيث أحيث الفنانة رحمة رياض حفلا مابين شوي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب العراقي مع نظيره العماني، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع أغانيها.

- Advertisement -

وتجولت رياض في أنحاء الستاد بينما كانت تتابع صدى تفاعل الجماهير مع أغانيها، وشاركت مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر تغريدة مُرفقة بمقطع فيديو يوثق لحظة أدائها على ستاد الفني بتعليق قالت فيه “عين غطى وعين فراش”.

وتعني هذه العبارة الشعبية في العراق، “مرحبا بكم” في دلالة واضحة على ترحيب العراق بتاريخه وامتداده بضيوفه في خليجي 25.

وبالعودة على حفل الافتتاح في البطولة الكروية الخليجية المنتظرة، فقد شهد ستاد البصرة الدولي تقديم أغنية للفنان العراقي حسام الرسام /هيو هيو البصرة ديرتكم/ والفنانة العراقية رحمة رياض.

وشهد حفل افتتاح البطولة عروضا تراثية تحكي تاريخ العراق عبر استخدام أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية وفقرات منوعة تتعلق بإرث البصرة وما تحمله من تاريخ كبير

وجاء في الحفل، حديث عن اللحمة بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك خاصة البحري، كما شهد فقرات متنوعة، وعرض أعلام الدول المشاركة.

الفنانة رحمة رياض تحيي حفل افتتاح خليجي 25

كان غياب الفنانة رحمة رياض عن فعاليات افتتاح خليجي 25 بمثابة الصدمة للكثيرين من جمهور المطربة الشابة.

حيث أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الخميس، إحياء الفنانة العراقية رحمة رياض حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

إلى ذلك، ستكون هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة في العاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.

يشار أن المباراة الافتتاحية لخليجي 25 قد أقيمت قبل ساعات بين العراق وعمان وانتهت بالتعادل السلبي.

وتصدر منتخب العراق مجموعته في خليجي 25، بنقطة وحيدة، متساوياً بها مع الوصيف عمان، في انتظار نتيجة المباراة الثانية في نفس المجموعة التي ستجمع السعودية واليمن.