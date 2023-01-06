بعد غيابها عن الافتتاح.. رحمة رياض تُشعل ستاد البصرة وتفاعل جماهيري معها (فيديو)

وطن– أشعلت المُطربة العراقية الشابة، رحمة رياض، التي حققت نجاحا فنيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، الأجواء في ملعب البصرة عند دخولها الميدان، مباشرة بعد نهاية الشوط الأول، لتقدم عرضا فنيا أمام جماهير بطولة خليجي 25 الذي حضروا المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان.
وافتتحت مساء اليوم 06 يناير كانون الثاني 2022، النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” بملعب البصرة الدولي والتي تستمر منافساتها حتى 19 من الشهر الجاري.
دمت سالمًا منعمًا يا عراق العزّ والمجد 🇮🇶
#خليجي_25_بصراوي#خليجي_25 | #البصرة pic.twitter.com/jmTSJRHg7K
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) January 6, 2023
ورغم غياب المُطربة العراقية الشابة “رحمة رياض” عن فعاليات حفل الافتتاح التي انطلقت بأوبريت الخليج، من كلمات الشاعر حازم جابر وأداء الفنانين تباعا محمود أبو العباس وإيناس طالب ومحمد هاشم وحيدر عبد ثامر الذي جسد شخصية السندباد تميمة البطولة، وجواد الشكرجي وكورال المتطوعين من خريجي طلبة وأبناء البصرة، إلا أنه كان لها حضور لافت في إستراحة مابين الشوطين.
اعظم افتتاحية صارت في 🏆 الخليج حتى احلى من افتتاحية قطر بمليون مرة جداً رائعة #رحمه_رياض_كاس_الخليج #خليجي_زين25 #كاس_الخليج #البصرة pic.twitter.com/YIgkbtBuTG
— سرمد 🐪 (@srmd45518855) January 6, 2023
حيث أحيث الفنانة رحمة رياض حفلا مابين شوي المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب العراقي مع نظيره العماني، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع أغانيها.
اغنية #رحمة_رياض افتتاح بطولة #خليجي_25#خليجي_25_بصراوي#كأس_الخليج#البصرة_ديرتكم
شباب رتويت للتغريدة pic.twitter.com/Y4DNtoy82H
— خليجي 25 . العراق سبورت (@Iraq_Sport1) January 5, 2023
وتجولت رياض في أنحاء الستاد بينما كانت تتابع صدى تفاعل الجماهير مع أغانيها، وشاركت مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر تغريدة مُرفقة بمقطع فيديو يوثق لحظة أدائها على ستاد الفني بتعليق قالت فيه “عين غطى وعين فراش”.
عين غطى وعين فراش..
عاش عاش #عاش_العراق 🇮🇶✌🏼
#خليجي_25_بصراوي#خليجي_25 | #البصرة #رحمة_رياض | #RahmaRiad pic.twitter.com/4V6AHzKjXI
— رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) January 6, 2023
وتعني هذه العبارة الشعبية في العراق، “مرحبا بكم” في دلالة واضحة على ترحيب العراق بتاريخه وامتداده بضيوفه في خليجي 25.
وبالعودة على حفل الافتتاح في البطولة الكروية الخليجية المنتظرة، فقد شهد ستاد البصرة الدولي تقديم أغنية للفنان العراقي حسام الرسام /هيو هيو البصرة ديرتكم/ والفنانة العراقية رحمة رياض.
افتتاح مبهر لبطولة #خليجي25 في مدينة البصرة.. 😍😍#العراق #رحمه_رياض_كاس_الخليج pic.twitter.com/4mrKFxZock
— bare3aa (@zuriqat6) January 6, 2023
وشهد حفل افتتاح البطولة عروضا تراثية تحكي تاريخ العراق عبر استخدام أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت والخدع البصرية وفقرات منوعة تتعلق بإرث البصرة وما تحمله من تاريخ كبير
وجاء في الحفل، حديث عن اللحمة بين الأشقاء في الخليج والتاريخ المشترك خاصة البحري، كما شهد فقرات متنوعة، وعرض أعلام الدول المشاركة.
ما كل هذا الجمااال يا عراق الحضارات
😍#خليجي_25_بصراوي#خليجي_زين25#البصرة_تحييكم#البصرة#رحمه_رياض_كاس_الخليج pic.twitter.com/6aqMyjfQQ9
— الأرض_Earth (@_304l) January 6, 2023
الفنانة رحمة رياض تحيي حفل افتتاح خليجي 25
كان غياب الفنانة رحمة رياض عن فعاليات افتتاح خليجي 25 بمثابة الصدمة للكثيرين من جمهور المطربة الشابة.
حيث أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الخميس، إحياء الفنانة العراقية رحمة رياض حفل افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.
إلى ذلك، ستكون هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة في العاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.
⚽ |#خليجي25 |
أخطر الفرص العُمانية تأتي عبر أرشد العلوي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/HpdXz0SSp3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 6, 2023
يشار أن المباراة الافتتاحية لخليجي 25 قد أقيمت قبل ساعات بين العراق وعمان وانتهت بالتعادل السلبي.
وتصدر منتخب العراق مجموعته في خليجي 25، بنقطة وحيدة، متساوياً بها مع الوصيف عمان، في انتظار نتيجة المباراة الثانية في نفس المجموعة التي ستجمع السعودية واليمن.