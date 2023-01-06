قصة مأساوية لاختطاف رضيع يمني لحظة ولادته (شاهد)

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وطن – تعرضت أسرة يمنية لفاجعة مأساوية في العاصمة صنعاء، فقدت خلالها أمٌ رضيعها فور ولادتها بطريقة لا تصدق.

القصة كشفتها مصادر يمنية قائلة إن سيدة تُدعى “نجاة” ذهبت لمستشفى فلسطين “مستشفى زايد سابقا” في صنعاء للإنجاب.

وبعد الولادة، تم إبلاغ السيدة من قِبل أطباء قسم التوليد بأن الجنين توفي فور ولادته، وكانت الصدمة أن الأسرة تم إعطاؤها أحد الأطفال المتوفين، وليس الجنين المولود.

اللافت أن الطفل المتوفى كان مكتوبا عليه اسم “ابن جميلة”، إلا أن إدارة المستشفى استغلت جهل عم الطفل بالقراءة فلم ينتبه لذلك، وهو يتسلمه.

تخيلوا تسعف زوجتك المستشفى تعمل عملية قيصريه ولادة وفجأة يجي الدكتور يقلك للاسف المولود مات يعطوك طفلك المتوفي وتروح البيت وتتفاجأ أنه مش ابنك ..قامو بتغييره بطفل اخر متوفي

هذا ماحصل في مستشفى زايد بصنعاء يوم الثلاثاء 3- 1 -2023 .. القصه كامله في اول تعليق pic.twitter.com/A6i6zeaaJ0 — عبدالمحسن المراني (@a_almarani) January 5, 2023

تسلم الأب، الجثمان، لكنه فوجئ بأنه مكتب عليه اسم “ابن جميلة”، وأكدت الأم أيضا أن هذا ليس طفلها، فتوجه الأب فورا إلى إدارة المستشفى وأعاد الجثمان لثلاجة الموتى.

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إدارة المستشفى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، طلبت من الأسرة إمهالها يومين لكنها لم تعد الطفل لأسرته، بل هددته بعقاب شديد إذا ما قدم شكوى ضدها.

وتوجه الأب الذي لا يعرف أين طفله، إلى مشايخ مديرية أرحب للضغط على الحوثيين ومعرفة مصير طفله، الذي أكّدت والدته أنه وُلد حيا، دون أن يُعرفر مصيره للآن.

غضب يمني واسع

أثارت هذه الواقعة غضبا عارما بين النشطاء اليمنيين الذين حاسبوا المتورطين فيها.

فقال وضاح: “مع سلطة المليشيات كل شي ممكن ان يحدث انها الفوضى التي لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلا”.

مع سلطة المليشيات كل شي ممكن ان يحدث انها الفوضى التي لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلا — Wadhah abu ghassan 🇾🇪 (@wadhahalgaradi) January 6, 2023

وكتب مروان: “المفروض محاكمة البحث ومدير المستشفى مع بعض”.

المفروض محاكمة البحث ومدير المستشفى مع بعض — Marwan Alomaisy (@AlomaisyMarrwan) January 5, 2023

وغرد خليل: “استهتار نعجز عن وصفه”.

استهتار نعجز عن وصفه — خليل التويتي (@k_altwaiti) January 6, 2023

وتفاعلت شذى: “اللهم أقم الساعة”.

اللهم اقم الساعه — شذى الصنعانية (@he0VJ10B0hGGNC8) January 5, 2023

وقال هيثم: “موجود كاميرات ترصد كل التحركات لحظة بلحظة.. المطلوب من البحث الجنائي رصد اي تحرك لخطف المولود تم من لحظة الولادة”.