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قصة مأساوية لاختطاف رضيع يمني لحظة ولادته (شاهد)

واقعة اختطاف طفل يمني بعد ولادته حدثت في مستشفى فلسطين باليمن

كتب خالد السعدي
اختطاف رضيع من المستشفى watanserb.com
أسرة يمنية تفجع باختطاف طفلها الرضيع فور ولادته في مستشفى فلسطين باليمن
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وطن – تعرضت أسرة يمنية لفاجعة مأساوية في العاصمة صنعاء، فقدت خلالها أمٌ رضيعها فور ولادتها بطريقة لا تصدق.

القصة كشفتها مصادر يمنية قائلة إن سيدة تُدعى “نجاة” ذهبت لمستشفى فلسطين “مستشفى زايد سابقا” في صنعاء للإنجاب.

وبعد الولادة، تم إبلاغ السيدة من قِبل أطباء قسم التوليد بأن الجنين توفي فور ولادته، وكانت الصدمة أن الأسرة تم إعطاؤها أحد الأطفال المتوفين، وليس الجنين المولود.

اختطاف رضيع من المستشفى
اختطاف طفل رضيع بعد ولادته في اليمن

اللافت أن الطفل المتوفى كان مكتوبا عليه اسم “ابن جميلة”، إلا أن إدارة المستشفى استغلت جهل عم الطفل بالقراءة فلم ينتبه لذلك، وهو يتسلمه.

تسلم الأب، الجثمان، لكنه فوجئ بأنه مكتب عليه اسم “ابن جميلة”، وأكدت الأم أيضا أن هذا ليس طفلها، فتوجه الأب فورا إلى إدارة المستشفى وأعاد الجثمان لثلاجة الموتى.

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إدارة المستشفى التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، طلبت من الأسرة إمهالها يومين لكنها لم تعد الطفل لأسرته، بل هددته بعقاب شديد إذا ما قدم شكوى ضدها.

وتوجه الأب الذي لا يعرف أين طفله، إلى مشايخ مديرية أرحب للضغط على الحوثيين ومعرفة مصير طفله، الذي أكّدت والدته أنه وُلد حيا، دون أن يُعرفر مصيره للآن.

غضب يمني واسع

أثارت هذه الواقعة غضبا عارما بين النشطاء اليمنيين الذين حاسبوا المتورطين فيها.

فقال وضاح: “مع سلطة المليشيات كل شي ممكن ان يحدث انها الفوضى التي لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلا”.

وكتب مروان: “المفروض محاكمة البحث ومدير المستشفى مع بعض”.

وغرد خليل: “استهتار نعجز عن وصفه”.

وتفاعلت شذى: “اللهم أقم الساعة”.

وقال هيثم: “موجود كاميرات ترصد كل التحركات لحظة بلحظة.. المطلوب من البحث الجنائي رصد اي تحرك لخطف المولود تم من لحظة الولادة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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