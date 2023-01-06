الجمعة, يناير 6, 2023
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احذر.. 6 آثار جانبية للإفراط في تناول اللوز!

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللوز إلى انخفاض قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية

كتب ايمان الباجي
احذر.. 6 آثار جانبية للإفراط في تناول اللوز! watanserb.com
اللوز
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وطنيعتبر اللوز من المكسرات الأكثر شعبية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية.

الإفراط في تناوله

يحتوي اللوز على العديد من الفوائد فهو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقوي كذلك الذاكرة. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشكلات عديدة استعرضها موقع “news18“.

الإمساك

تحتوي حوالي 23 حبة لوز على 3.5 جرام من الألياف. يقول الأطباء أن تناول الكثير من الألياف يمكن أن يسبب الإمساك ومشاكل أخرى في المعدة مثل الغازات والإسهال وتشنجات المعدة وغيرها. 

الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب الإمساك

يعيق امتصاص المغذيات

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللوز إلى انخفاض قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

يعد اللوز من المكسرات الغنية بالكالسيوم. ويمكن أن ترتبط الألياف العالية في الكالسيوم بالمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك مما يؤدي إلى عدم امتصاص هذه العناصر الغذائية.

زيادة الوزن

تحتوي 23 حبة من اللوز على 164 سعرة حرارية. خلال الصوم، 20 حبة لوز تكفي للحصول على إجمالي السعرات الحرارية الموصى بها في اليوم.

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ولكن إذا كنت تتناول وجبات منتظمة كل يوم، فلا تتناول أكثر من 10 حبات في اليوم. وإلا فقد يتسبب ذلك في زيادة وزنك.

يسبب الحساسية

تمامًا مثل الفواكه الجافة والمكسرات الأخرى، يمكن أن يسبب اللوز الحساسية أيضًا. في الواقع، تحتوي هذه الثمرة على بروتين يسمى أماندين، وهو أحد المواد الطبيعية التي قد تكون مسببة للحساسية.

يمكن أن يسبب الحساسية

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي خطير يعرف باسم الحساسية المفرطة، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء وضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم والارتباك والشعور بالدوار.

مشاكل في الكلى

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول اللوز حصوات الكلى أيضًا. ويرجع ذلك إلى وجود الأكسالات فيه وهي مركبات قابلة للذوبان في الأمعاء.

بسبب خطر التسمم

يمكن أن يسبب اللوز المر الخام التسمم بالسيانيد لأنه يحتوي على مستويات عالية من حمض الهيدروسيانيك (HCN)، حوالي 40 مرة أكثر من اللوز الحلو.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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