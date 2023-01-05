الخميس, يناير 5, 2023
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4 أطعمة كنت تعتقد أنها تزيد من الوزن.. لكنها تُفقدك إياه بطريقة صحيّة

"يلعب نضج الفاكهة دورًا في مدى تركّز مادة السكر في الموز..."

كتب معالي بن عمر
أطعمة تفقدك الوزن watanserb.com
أطعمة تفقدك الوزن
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وطن-لا شك في أنك قررت تقييد استهلاك هذه الأطعمة بشكل جذري، على الرغم من منافعها الغذائية. في الحقيقة، هناك بعض المعتقدات الشائعة، التي دفعتنا إلى عدم تناول هذه الأطعمة لأنها تزيد من الوزن بسبب احتوائها على الدهون أو السكر.

لكن، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية. فإن هذه الأطعمة الأربعة إذا تم تناولها بطريقة صحيّة، ستكون حليفًا مثاليًا لفقدان الوزن.

دراسة: استهلاك هذه الفاكهة لمدة 12 أسبوعا كافيًا لتفقد دهون البطن

يمكن تناول الموز والتمر يوميًا

لطالما قيل أن هذان النوعان من الغلال يمكن أن يتسببا في الوزن الزائد بسبب احتوائهم على مادة السكر. لكن، في الواقع، يعتبر الموز فاكهة مليئة بالفوائد والمنافع الغذائية الجيّدة، حيث يوفر كثافة غذائية عالية لمن يستهلكه. أما عند استهلاكها بكميات صغيرة، سيوفر لك الموز الكثير من العناصر الغذائية، لأنه غني بالحديد الذي يعزز إنتاج الهيموجلوبين، كما أنه مضاد طبيعي للإجهاد بفضل البوتاسيوم الذي يتكون منه.

كان يُعتقد أن الموز يزيد من الوزن
كان يُعتقد أن الموز يزيد من الوزن

لكن، لماذا نتجنبه؟ يلعب نضج الفاكهة دورًا في مدى تركّز مادة السكر في الموز، حيث يحتوي الموز الأخضر على مؤشر جلايسيمي يبلغ 35 مقابل مؤشر جلايسيمي قدره 50 للموز الناضج. لذلك، من الأفضل تناول موزة أقل نضجًا للتأكد من أنك لن تمتص الكثير من السكر السريع (كلما كانت الفاكهة ناضجة، كانت حلوة أكثر).

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن التمر فاكهة نشطة ومغذية تحفز العبور المعوي. كما يعتبر محتواه من الفركتوز، خاصة عندما يكون جافًا، مصدرًا ممتازًا للطاقة. فضلا عن ذلك، فإنها غنية بالبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وقليلة الدهون. إنه حليف مثالي يمكن تناوله قبل ممارسة الرياضة، لكن احرص على استهلاك حبيتين إلى ثلاث حبات في التمر فقط في اليوم، (282 سعرة حرارية لكل 100 جرام). خلاف ذلك، من الأفضل تناوله طازجًا.

لتفقد الكثير من وزنك .. تناوَل هذه الأطعمة كل صباح

البطاطس والأفوكادو

نعتقد جميعًا أن البطاطس تزيد من الوزن بشكل كبير، وهذا خطأ! لأنه لا يوجد بالبطاطس سعرات حرارية عالية كما كنا نعتقد. كما يمكننا استخدامها في السلطات أو على البخار، حيث سيكون تناولها بهذه الطريقة مناسبًا لأنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيومن وهذه عناصر مثالية للقيام بالجهود الرياضية طويلة الأمد.

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في المقابل، من الضروري تجنب تناولها بشكل خاص مع الزبدة أو الكريمة الطازجة أو المقلية بالزيت لأن هذه الإضافات في الأساس هي التي تجعلها دهنية. بدلا من ذلك، استمتع بها مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

التمر فاكهة نشطة ومغذية تحفز العبور المعوي
التمر فاكهة نشطة ومغذية تحفز العبور المعوي

سبعة أغذية تعمل على التخلص من الدهون والوزن الزائد

لا جرم أن الأفوكادو يحتوي على الدهون؛ لكنها دهون جيدة مثل، أحماض دهنية غير مشبعة وحمض الأوليك. لذلك يرتفع مستوى الكوليسترول بسرعة أقل، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. دعونا لا ننسى محتواه المنخفض من الكربوهيدرات الذي يحافظ على انخفاض مستويات السكر في الدم. وهي أيضا فاكهة مثالية يمكن إدراجها عند اتباع نظام غذائي متوازن. لكن من الضروري استشارة طبيب قبل أن تبدأ في نظامك حتى تتأكد مما ينفعك أو يضرّك.

فاكهة مثالية يمكن إدراجها عند اتباع نظام غذائي متوازن
فاكهة مثالية يمكن إدراجها عند اتباع نظام غذائي متوازن
المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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