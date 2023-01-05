فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

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وطن- يُواصل فريق الأهلي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، بعد فوزه النظيف على الأهلي بهدفين بدون رد، وتعثر غريمه الزمالك بالتعادل أمام الداخلية بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال12.

فوز الأهلي على إنبي في الدوري المصري

وحقق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الفوز النظيف على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

إذا انطلق ديانج بالكرة فلن تتمكن من إيقافه! 🦅⚽️ بهذه الطريقة الرائعة سجل أليو هدف الأهلي الثاني 🔴🔥#رابطة_الأندية_المحترفة | #إنبي_الأهلي pic.twitter.com/A6rlYY1806 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 5, 2023

كما وسجل محمد مجدي قفشة أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال59، ليعزز بعدها المارد الأحمر الأهلاوي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال77 عن طريق أليو دييغ.

تعادل الزمالك أمام الداخلية

كما وتعادل فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام منافسه الداخلية، بهدف لكليهما، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

سمير فكري يٌسجل في مرمى الزمالك بكل ثقة وهدوء! ⚽️🔴⚫️#رابطة_الأندية_المحترفة | #الزمالك_الداخلية pic.twitter.com/eNcRCCskqK — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 5, 2023

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وأحرز فريق الداخلية الهدف الأول في المباراة عن طريق سمير أحمد في الدقيقة ال25، كما وأدرك بعدها حامل اللقب الزمالك هدف التعادل في الوقت القاتل على نهاية أحداث اللقاء، من توقيع اللاعب محمد عبد الغني.

محمد عبد الغني يُنقذ الزمالك من الهزيمة الثانية على التوالي! ⚽️🏹#رابطة_الأندية_المحترفة | #الزمالك_الداخلية pic.twitter.com/nBu8ToAIrm — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 5, 2023

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه التقليدي الزمالك، على النحو الآتي:

(1) الأهلي 30 نقطة.

(2) الزمالك 25 نقطة.

(3) فيوتشر 23 نقطة.

(4) بيراميدز 20 نقطة.

(5) غزل المحلة 18 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 18 نقطة.

(7) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

(8) نادي أسوان 15 نقطة.

(9) المقاولون 15 نقطة.

(10) المصري البورسعيدي 14 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، حيث سيواجه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، كما وسيلتقي المتصدر الأهلي أمام المصري البورسيعدي.