الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةرياضةفوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023
رياضة

فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن غريمه الوصيف الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري
- Advertisement -

وطن- يُواصل فريق الأهلي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، بعد فوزه النظيف على الأهلي بهدفين بدون رد، وتعثر غريمه الزمالك بالتعادل أمام الداخلية بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال12.

فوز الأهلي على إنبي في الدوري المصري

وحقق فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الفوز النظيف على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما وسجل محمد مجدي قفشة أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال59، ليعزز بعدها المارد الأحمر الأهلاوي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال77 عن طريق أليو دييغ.

تعادل الزمالك أمام الداخلية

كما وتعادل فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام منافسه الداخلية، بهدف لكليهما، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

- Advertisement -

وأحرز فريق الداخلية الهدف الأول في المباراة عن طريق سمير أحمد في الدقيقة ال25، كما وأدرك بعدها حامل اللقب الزمالك هدف التعادل في الوقت القاتل على نهاية أحداث اللقاء، من توقيع اللاعب محمد عبد الغني.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

كما وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوز الأهلي وتعادل غريمه التقليدي الزمالك، على النحو الآتي:

(1) الأهلي 30 نقطة.

(2) الزمالك 25 نقطة.

(3) فيوتشر 23 نقطة.

(4) بيراميدز 20 نقطة.

(5) غزل المحلة 18 نقطة.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري
مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

(6) الاتحاد السكندري 18 نقطة.

(7) سيراميكا كليو باترا 15 نقطة.

(8) نادي أسوان 15 نقطة.

(9) المقاولون 15 نقطة.

(10) المصري البورسعيدي 14 نقطة.

احتفال فريق الأهلي بفوزه على إنبي
احتفال فريق الأهلي بفوزه على إنبي

وستنطلق منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، حيث سيواجه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، كما وسيلتقي المتصدر الأهلي أمام المصري البورسيعدي.

جماهير الأهلي المصري
جماهير الأهلي المصري
المصدروطن + رابطة الأندية المصرية + صفحة الأهلي + صفحة الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

رياضة

أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

رياضة

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة الـ9

رياضة

غيابات مؤثرة عن تشكيلة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

تشكيلة الزمالك أمام المقاولون في الدوري المصري وتوقيت المباراة

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل مع نهاية الجولة ال8

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

رياضة

الزمالك يفسخ عقده مع المغربي زكريا الوردي لهذا السبب

الهدهد

وفاة الاعلامي مفيد فوزي إعلاميون ينعون المحاور الشجاع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هدف عمر السومة الصاروخي في الدوري القطري 2023 (شاهد)

زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق.. مقرب من ابن زايد يتهم الأسد بالبطش بالسوريين

الأمير هاري يعترف في كتاب سبير أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان

“جنس أسطوري”.. عشيقة بيليه تكشف سر غرفة نومه المحظورة وسريره المائي

ضربته على مؤخرته.. الأمير هاري فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا (شاهد)

أغرب عقد زواج في الكويت.. هذا ما فعله المأذون وأثار جدلا (فيديو)

فيديو مؤثر .. جندي أوكراني يلتقي بزوجته الحامل بعد غيابه لقتال الروس

أول ظهور للعماني ماجد الرحيلي بعد إطلاق سراحه.. هذا ما حدث له وسبب توقيفه

هذا ما كشفته لغة جسد رونالدو بالسعودية.. خبيرة قطرية تفجر مفاجأة (فيديو)

من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟ (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC