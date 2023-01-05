عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

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وطن- فرض الاتحاد المصري لكرة القدم، جملة من العقوبات بحق نادي الزمالك وجماهيره، على خلفية مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره أسوان، في منافسات الدوري المصري الممتاز الأسبوع المنصرم.

وأعلن الاتحاد المصري سلسلة من العقوبات الصادرة على نادي الزمالك، على خلفية أحداث مباراة أسوان الأخيرة، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

عقوبات نادي الزمالك

ونشر الاتحاد المصري العقوبات بحق نادي الزمالك وجماهيره، في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما يلي:

(1) حرمان 1232 مشجع من جماهير الزمالك، من حضور مباراتين لما بدر منهم في مباراة أسوان الماضية.

(2) تغريم نادي الزمالك ب25 ألف جنيه مصري، بعد اعتراض جهازهم الفني والإداري بصورة جماعية على حكم مباراة أسوان.

(3) فرض غرامة مالية تقدر ب 20 ألف جنيه مصري، على المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

مباراة الزمالك ضد الداخلية في الدوري المصري

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وسيلتقي فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام منافسه الداخلية، الخميس، في منافسات الجولة ال12 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب “استاد القاهرة” الدولي.

كما وستكون مباراة الزمالك والداخلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وبتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً.

🔴 | حكام مباراتي الخميس في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز pic.twitter.com/oe4yxWC4YK — EFA.eg (@EFA) January 4, 2023

وخاض الزمالك في منافسات الدوري المصري، 11 مباراة ماضية، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة وهي أمام فريق أسوان بالجولة الماضية.

ويحتل فريق الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري 2022-2023. بفارق 3 نقاط عن غريمه المتصدر الأهلي برصيد 24 نقطة حتى الآن.