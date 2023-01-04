الأربعاء, يناير 4, 2023
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رياضة

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي القاسية بقرار محكمة إسبانية

ليفاندوفسكي سيغيب عن 3 مباريات في الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي watanserb.com
تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي
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وطن- قررت المحكمة الرياضية “TAD” الإسبانية، الأربعاء، فرض عقوبة بحق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي برشلونة، بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

تفاصيل عقوبة ليفاندوفسكي

وأعلنت المحكمة الإسبانية “TAD”، إيقاف ليفاندوفسكي ل3 مباريات قادمة، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بعد تعرضه للطرد بالورقة الحمراء أمام أوساسونا قبل التوقف الدولي، بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية.

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي، قد شارك في المباراة الماضية. أمام إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

من جانبه، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن المحكمة الرياضية الإسبانية في إسبانيا، قررت إيقاف ليفاندوفسكي ل3 مباريات قادمة مع فريق برشلونة.

غياب ليفاندوفسكي عن مباريات الدوري الإسباني

كما وسيغيب، البولندي ليفاندوفسكي عن مباريات برشلونة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز “الليغا”، عن مواجهات أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا خلال الأسابيع القادمة.

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وسيعود ليفاندوفسكي للمشاركة في انتهاء فترة العقوبة الصادرة بحقه، من قبل المحكمة الإسبانية “TAD”، مطلع الشهر القادم أمام ريال بيتيس.

طرد ليفاندوفسكي
طرد ليفاندوفسكي

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” نادي برشلونة يستطيع تقديم طلب استئناف جديد على قرار المحكمة الرياضية، بشأن تخفيف عقوبة ليفاندوفسكي”.

ويتصدر فريق برشلونة “البلوغرانا”، جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023. برصيد 38 نقطة، متساوياً بذلك مع غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

فوز برشلونة على إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا

وتغلب فريق برشلونة بشق الأنفس على منافسه إنترسيتي، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023. برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف للفريق المنافس.

وسجل أهداف برشلونة داخل شباك منافسه إنترسيتي، رونالد أراخو في الدقيقة ال4. وعثمان ديمبيلي في الدقيقة ال66، ورافينيا دياز في الدقيقة ال77 وأنسو فاتي في الدقيقة ال103.

كما وسجل الفريق المنافس إنترسيتي، ثلاثية ثمينة بهاتريك عن طريق اللاعب أوريول بويغ في الدقيقة ال59 وال74 وال86.

ومن الجدير بالذكر، بأن قرعة منافسات دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023، السبت، لمعرفة هوية منافس الفريق الكتالوني في هذا الدور.

المصدروطن + ماركا + صفحة برشلونة + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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