الأربعاء, يناير 4, 2023
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رياضة

تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي watanserb.com
تشكيلة النصر ضد الطائي
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وطن- يستعدّ فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره الطائي، الخميس، في منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2022-2023، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية “الرياض”.

وتشهد تشكيلة النصر السعودي، حضور العديد من النجوم اللامعين، مع احتمالية مشاركة الدون رونالدو في تلك المباراة، من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي (روشن) للدرجة الممتازة.

تشكيلة النصر ضد الطائي

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الطائي، في دوري روشن السعودي، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

دفاع التشكيلة: ألفارو غونزاليز، غيسلان كونان، سلطان الغانم، عبد الإله العمري.

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خط الوسط: بيتي مارتينيز، علي الحسن، لويس جوستافو، عبد الرحمن الغريب.

مركز الهجوم: فينسنت أبو بكر، تاليسكا (كريستيانو رونالدو).

نجوم النصر السعودي
نجوم النصر السعودي

توقيت مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الطائي، في منافسات الأسبوع الـ12 من دوري روشن السعودي 2022-2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

تدريبات الطائي
تدريبات الطائي

معلق مباراة النصر والطائي

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري روشن السعودي، عبر قنوات (ssc) الرياضية السعودية المشفرة، المعلق عبد الله الحربي.

وكان فريق النصر السعودي قد حقّق الفوز على الخليج في المباراة الماضية، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات دوري روشن السعودي.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري روشن السعودي

وخاض فريق النصر السعودي (العالمي)، 11 مباراة ماضية في منافسات الدوري الممتاز، حقّق فيها الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مباراتين، كما تلقّى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

ويعتلي فريق النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتاً، برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني.

تدريبات فريق الطائي في الدوري السعودي
تدريبات فريق الطائي في الدوري السعودي

كما أتى الفريق المنافس الطائي في المركز الـ7 من جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة النصر السعودي + صفحة الطائي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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