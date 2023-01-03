ماذا سيحدث لو انقطع الأوكسجين عن عالمنا لمدة خمس ثوان؟ الإجابة ستصدمك

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وطن- يعد الأوكسجين أحد العناصر المهمة للكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات والبشر.

بدون الأوكسجين، لا تستطيع الكائنات الحية العيش، حيث يشكل حوالي 21 في المائة من الغلاف الجوي مع 78 في المائة عبارة عن نيتروجين وواحد في المائة عبارة عن ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى.

هل حبست يوماََ أنفاسك لمدة خمس ثوان من الزمن؟ يبدو الأمر سهلاََ. يمكن للعديد من البشر حبس أنفاسهم لمدة 30 إلى 40 ثانية، حتى أن البعض قد يصل إلى دقيقة. ومع ذلك إذا كانت الأرض خالية من الأوكسجين لمدة خمس ثوانٍ فقط، فستختلف الأمور كثيرًا.

وفي هذا السياق، إليك بعض الأشياء الكارثية التي سوف تحدث اذا اختفى الأوكسجين عن كوكبنا لمدة 5 ثوان فقط حسب موقع “viva.co.id“.

انهيار المباني

بدون هذا العنصر الأساسي، ستنهار جميع المنازل والسدود والمباني الخرسانية على الفور. وذلك لأن الأوكسجين يعتبر عامل مهم فى الخرسانة وبدونه سوف تفقد المركبات صلابتها.

اختفاء طبقة الأوزون

لا يقتصر الأمر على الأبنية الخرسانية فحسب، بل إن التأثير بدون الأوكسجين لمدة خمس ثوانٍ سيؤثر بشكل واضح على حياة الإنسان. إذا كنت معرض لأشعة الشمس، فسوف تختفي طبقة الأوزون التي تحمي وتقي من الأشعة فوق البنفسجية (UV)، لأن تركييبها الأساسي هو الأوكسجين.

إذا فقد العالم الأوكسجين لمدة خمس ثوان، فستكون الأرض مكانًا خطيرًا للغاية للعيش فيه.

انفجار الأذن الداخلية لجميع الكائنات الحية

مع أشعة الشمس الحارقة، يمكن أن تنفجر آذان الناس الداخلية. وذلك لأن ضغط الهواء على الأرض سينخفض بنسبة 21٪ ولن يكون للأذنين الوقت الكافي للتكيف.

جميع السيارات و الطائرات سوف تتعطل

الفوضى لا تنتهي عند هذا الحد. عدم وجود هذا العنصر الأساسي يعني عدم وجود عملية احتراق، حيث ستتوقف عملية الاحتراق في المركبات، وأي وسيلة نقل غير كهربائية ستتعطل تلقائيًا.