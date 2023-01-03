الثلاثاء, يناير 3, 2023
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حياتنا

تزيد من هرمون السعادة.. وجبة الإفطار المالحة في الصباح فكرة جيّدة

"يمكنك في تنويع أطباق وجبة الإفطار بين الجبن والأفوكادو..."

كتب معالي بن عمر
وجبة الإفطار المالحة في الصباح watanserb.com
البيض
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وطن– يُقال أن الفطور المالح فكرة رائعة، حيث يساعد على زيادة هرمون الدوبامين حتى تكون في حالة الإنسان جيدة في الصباح بالإضافة إلى تحقيق شعور الشبع.

وبحسب تقرير لموقع “نوتر تون” الفرنسي، فإن تناول البيض لا يسبب الكوليسترول، وهذا يعود بالأساس إلى اتباع نظام غذائي متوازن، ناهيك بأن المستويات العالية من الكولسترول تتسبّب فيها العوامل الوراثية في معظم الأوقات.

لذلك يمكنك أن تأكل بيضة كل صباح دون قلق، إذا كنت لا تحب تناول عجة على الغداء وبيضة مسلوقة في المساء. ووفًا لما ترجمته “وطن“، فإنه عليك تغيير نظامك الغذائي قدر الإمكان، لكي تحافظ على صحتك الجسدية والعقلية.

البيض مصدر البروتيين watanserb.com
البيض مصدر البروتيين

علاوة على ذلك، يمكنك في تنويع أطباق وجبة الإفطار بين الجبن والأفوكادو والسلمون المدخن. مع العلم أنك  أنت الوحيد المسؤول عن رعباتك وميولاتك الغذائية.

المصدرنوترتون-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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