تزيد من هرمون السعادة.. وجبة الإفطار المالحة في الصباح فكرة جيّدة

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وطن– يُقال أن الفطور المالح فكرة رائعة، حيث يساعد على زيادة هرمون الدوبامين حتى تكون في حالة الإنسان جيدة في الصباح بالإضافة إلى تحقيق شعور الشبع.

وبحسب تقرير لموقع “نوتر تون” الفرنسي، فإن تناول البيض لا يسبب الكوليسترول، وهذا يعود بالأساس إلى اتباع نظام غذائي متوازن، ناهيك بأن المستويات العالية من الكولسترول تتسبّب فيها العوامل الوراثية في معظم الأوقات.

لذلك يمكنك أن تأكل بيضة كل صباح دون قلق، إذا كنت لا تحب تناول عجة على الغداء وبيضة مسلوقة في المساء. ووفًا لما ترجمته “وطن“، فإنه عليك تغيير نظامك الغذائي قدر الإمكان، لكي تحافظ على صحتك الجسدية والعقلية.

علاوة على ذلك، يمكنك في تنويع أطباق وجبة الإفطار بين الجبن والأفوكادو والسلمون المدخن. مع العلم أنك أنت الوحيد المسؤول عن رعباتك وميولاتك الغذائية.