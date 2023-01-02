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هل تقلل الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول؟ دراسة تُجيب

كما يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

كتب ايمان الباجي
هل تقلل الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول؟ دراسة تُجيب watanserb.com
هل تقلل الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول؟
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وطنأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة “بانتظام” شهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديهم.

ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول هو عبارة عن مادة يتم إنتاجها بشكل طبيعي في الكبد. وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول فإنه يسد الأوعية الدموية.

إذا تركت هذه الحالة دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

من المعروف على نطاق واسع أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في مستويات الكوليسترول. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية هو أحد أسباب ارتفاعه.

بنفس الطريقة التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة مستويات الكوليسترول، يمكن لأطعمة أخرى أن تخفض مستواه.

في هذا السياق، تحدثت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية الدكتور فوكس على الإنترنت مع صحيفة إكسبرس، وأشارت إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول
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وأوضحت: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو والتي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة.”

يحتوي الكاكاو على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد، وهي مواد نباتية لها فوائد صحية للإنسان. ولقد ثبتت أنها تمنع إفراز الكوليسترول في كل من الحيوانات والبشر.

ماذا يقول البحث؟

أثبتت الدكتورة صحة أقوالها بورقة بحثية نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية.

حيث قالت”في عام 2011 كشف تحليل إحصائي يُعرف باسم “تحليل تلوي”، والذي تضمن 10 دراسات إكلينيكية،  أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بانتظام، شهدوا انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة – الكوليسترول الضار.”

وأضافت الدكتورة لي: “الشوكولاتة الداكنة لها أيضًا تأثيرات مفيدة على ضغط الدم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.”

يعتقد أطباء القلب أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة يمكن أن يكون مفيدًا للقلب، ولكن كما هو الحال دائمًا، إذا أفرطت في تناولها وأكلت الكثير من الشوكولاتة، فمن المحتمل أن تفقد هذه الفوائد.

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو

وأشارت الدكتورة إلى أن الشوكولاتة الداكنة يوصي بتناولها نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الفلافونويد. ولكن أكدت على ضرورة إجراء المزيد من البحث للتأكد من النوع والكمية التي تعطي أفضل النتائج.

تناولها بإعتدال

حذرت الدكتورة من أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 50 إلى 90 بالمائة من الكاكاو الصلب وتحتوي كذلك على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية وتساهم بالتالي في زيادة الوزن.

وقالت إن الكمية ‫الصحية هي تناول حوالي أوقية واحدة أو اثنين من الشوكولاتة في اليوم.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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