الإثنين, يناير 2, 2023
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الهدهد

عبدالله العودة يكشف ما ستدفعه الحكومة السعودية شهريا لرونالدو وتعليق ناري

صفقة انضمام الدون كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي أثارت جدلا كبيرا

كتب خالد السعدي
انضمام رونالدو نادي النصر السعودي watanserb.com
رسميا.. انضمام رونالدو نادي النصر السعودي
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وطن – بحجم ما أحدثته صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، إلا أن القيمة الخيالية للصفقة لم تخلُ من الانتقادات.

عبدالله العودة ابن الداعية المعتقل سلمان العودة، انضم إلى قائمة المنتقدين للصفقة، ومن يربطها بالوضع الاقتصادي في المملكة الذي يتضمن معاناة كبيرة من جراء البطالة أو ضعف البنية التحتية كما جرى مؤخرا في كارثة سيول جدة.

وكتب عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “عزيزي المواطن: هل تعلم أن كريستيانو رونالدو يستلم من الحكومة السعودية شهرياً مبلغ ٥٥ (خمس وخمسون) مليون ريال سعودي طوال كل فترة عقده؟!”.

وأضاف: “هذا في الوقت الذي يعاني فيه ضحايا الهدد في جدة ومكة وأماكن أخرى.. ويعاني فيه ضحايا الأمطار التي كشفت فساد البنية التحتية.. وضحايا البطالة!”.

رونالدو ينضمّ إلى النصر

ووقّع رونالدو عقداً مع نادي النصر، بعدما أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، لاعباً حرّاً عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

انضمام رونالدو نادي النصر السعودي
وقع رونالدو عقدا مع النصر السعودي بعدما فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي

راتب رونالدو مع النصر

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وقالت تقارير، إنّ رونالدو سيتقاضى راتباً قيمته 173 مليون جنيه إسترليني بالموسم؛ حيث سيتمّ تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للنصر.

بينما تحدّثت مصادر أخرى، عن أنّ عقد رونالدو مع النصر، سيكون بما يقارب ٥٠٠ مليون ريال سنويًا بجانب الحوافز، كما سيكون سفير ملف استضافة كأس العالم 2030.

انضمام رونالدو نادي النصر السعودي
انتقادات سعودية واسعة لانضمام رونالدو نادي النصر السعودي

الغامدي ينتقد الصفقة الخيالية

وكان المعارض السعودي البارز سعيد بن ناصر الغامدي، قد انتقد قيمةَ الراتب والامتيازات التي يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي.

وقال الغامدي في تغريدة على موقع تويتر: “قال تعالى: وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰالَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِياماً.. 800 مليون ريال تعطى لأحد اللاعبين وقصر و5 سيارات ومتجر ومسبح”.

وأضاف: “ماذا عن العاطلين والأرامل والفقراء وأهالي هدد جدة وتهامة وكوارث سيول جدة والمدارس المستأجرة والعناية الطبية؟”.

سيول جدة عنوان غضب السعوديين

وأسباب زيادة الأصوات المعارضة لهذه الصفقة وكلفتها الضخمة، أنها تزامنت مع معاناة قاتمة للسعوديين، تجلت في محافظة جدة بعدما عجزت عن الصمود أمام مياه الأمطار.

وكانت سيول جدة عنوانا لغضب السعوديين حتى وإن كان الغضب مكتوما على مدار الأيام الماضية، وذلك بعدما أصبح مشهد غرق المحافظة مستمرا مع تعرضها لهطول الأمطار.

مشاهد غرق جدة تتكرر منذ سنوات، ودائما في كل شتاء تكون تلك المحافظة عنوانا لتلك المعاناة، فيما تُوجه سهام الانتقادات للسلطات التي لا تولي أي اهتمام لمواجهة هذه الأوضاع.

لهذا السبب، فإن الإقدام على إبرام صفقة بقيمة خيالية مع رونالدو، فجر موجة غضب في الداخل السعودي، مع زيادة ملحوظة في الأصوات المعارضة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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